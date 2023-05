Qué pasa si no voto en las elecciones en San Juan 2023

escuchar

Las elecciones en San Juan son hoy, domingo 14 de mayo. Los ciudadanos que aparecen en el padrón electoral se deben acercar a las urnas para elegir a quienes ocuparán las 36 bancas disponibles en la legislatura provincial. En cuanto a las autoridades municipales, se votan intendentes y concejales en 19 departamentos.

Cabe recordar que, originalmente, en este día también se iban a definir los cargos de gobernador y vice. Sin embargo, a partir de la suspensión de las elecciones de Tucumán y San Juan por parte de la Corte Suprema, el gobierno sanjuanino decidió seguir adelante con los comicios locales y más adelante llevar a cabo la votación para el puesto del Poder Ejecutivo provincial.

Cuál es la sanción para quienes no vayan a votar en la elección de San Juan

De acuerdo al artículo 15 del Código Electoral Provincial, el voto es obligatorio en esta provincia, salvo en los casos en que la Constitución Provincial o una ley establezcan lo contrario.

En ese sentido, las personas que no se acerquen a las urnas para emitir su voto el domingo recibirán una sanción. Se aplica una multa “desde 200 a 600 al elector o electora que deje de emitir su voto y no justifique debidamente, ante el Tribunal Electoral”. Para justificar la no emisión del sufragio, los votantes tienen hasta 90 días para presentarse ante la Justicia. Además, se debe extender la certificación pertinente para probar una causal de exención.

Elecciones 2023: ¿Por qué es importante que vayas a votar?

Quiénes están exentos de votar en San Juan

Quedan exentos de votar en las elecciones en San Juan las siguientes personas:

Mayores de 70 años

Los jóvenes que tienen 16 y 17 años

Jueces y juezas y sus auxiliares que por imperio de esta Ley deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial

Aquellas personas que, el día de la elección, se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deben votar . Estas personas se deben presentar, el día de la elección, ante la autoridad policial más próxima, la que debe extender certificación escrita que acredite la comparecencia.

. Estas personas se deben presentar, el día de la elección, ante la autoridad policial más próxima, la que debe extender certificación escrita que acredite la comparecencia. Enfermas o imposibilitadas físicamente o que, por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas, se encuentren impedidas de asistir al acto. Estas causales deben ser justificadas por certificación extendida por profesionales de la medicina de la sanidad municipal, provincial o nacional. En ausencia de dichos profesionales, la certificación puede ser extendida por un profesional de la medicina particular, pudiendo, el Tribunal, hacer verificar la exactitud de la misma por profesionales especiales. Si se comprueba que es falsa, debe pasar los antecedentes al agente fiscal competente en turno.

o que, por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas, se encuentren impedidas de asistir al acto. Estas causales deben ser justificadas por certificación extendida por profesionales de la medicina de la sanidad municipal, provincial o nacional. En ausencia de dichos profesionales, la certificación puede ser extendida por un profesional de la medicina particular, pudiendo, el Tribunal, hacer verificar la exactitud de la misma por profesionales especiales. Si se comprueba que es falsa, debe pasar los antecedentes al agente fiscal competente en turno. Trabajadores que pertenecen a organismos y empresas de servicios públicos que, por razones atinentes a su cumplimiento, deban realizar tareas que les impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso, la empleadora o su representante legal debe comunicar al Tribunal Electoral la nómina respectiva con 10 días de anticipación a la fecha de la elección expidiendo por separado la pertinente certificación.

Cabe recordar que las personas que se encuentran en cualquiera de estos casos, pueden y tienen derecho a asistir y a votar, salvo cuando la prestación de sus funciones se refiera a un servicio público esencial para la realización del acto comicial.

Qué documentos se necesitan para votar en San Juan

El Ministerio del Interior indica que, para emitir el sufragio, los documentos válidos son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

En este sentido, la cartera que comanda Eduardo “Wado” de Pedro recuerda a la ciudadanía que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.

Dónde voto: consultá el padrón electoral de San Juan

Está disponible el padrón electoral de las elecciones de San Juan 2023 Archivo - LA NACION

El Tribunal Electoral de la provincia puso a disponibilidad de la ciudadanía sanjuanina el padrón electoral en su sitio oficial. De esa forma, los votantes podrán saber dónde están designados para acudir a las urnas en los comicios locales.

Para acceder a la información, es preciso completar las casillas con los siguientes datos: el número de documento, una definición sobre el género de la persona que consulta y, por último, una verificación de identidad que debe hacerse a través de un captcha. Una vez llenados estos campos, el sistema mostrará la dirección del establecimiento al cual debe acudir el elector, con el número de la mesa de votación y el número de orden asignado.

