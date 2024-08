Quiénes son los diputados libertarios que dieron quorum para la sesión en que se rechazó el DNU que aumentó los fondos reservados de la SIDE

Escuchar

La oposición rechazó este martes en la Cámara de Diputados el decreto 256/2024 por el cual el Poder Ejecutivo incrementó en $100.000 millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La negativa a esa medida de Javier Milei fue un revés para el Gobierno. Tres diputados libertarios desafiaron a la administración libertaria y se sentaron en sus bancas para dar el quorum, aunque votaron en contra del rechazo.

Se trata de la santafesina Rocío Bonacci, la mendocina Lourdes Arrieta, y el presidente del bloque Movimiento Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago. Las libertarias mantienen un enfrentamiento con las autoridades del bloque de La Libertad Avanza (LLA) a raíz de la polémica desatada por la visita de diputados de ese espacio a represores de la última dictadura militar en el penal de Ezeiza. Por otro lado, Zago abandonó el bloque oficialista y conformó uno propio luego del escándalo por la elección de autoridades para la Comisión de Juicio Político.

Rocío Bonacci

Bonacci tiene 27 años, es oriunda de Funes, provincia de Santa Fe, y es técnica en Podología. Actualmente es la legisladora más joven de la Cámara. Es hija de José Bonacci, exconcejal rosarino (2001-2005) y principal referente del partido Unite, que dio soporte electoral a Javier Milei en Santa Fe. Su madre es Beatriz Brouwer, quien ingresó en las boletas de LLA como diputada provincial por Somos Vida, espacio encabezado por Amalia Granata.

Sobre su actual jefe político, Javier Milei, la santafesina destacó su transparencia una vez que entró a la Cámara. “Es lo que ves, su principal capital político es su palabra. Mi compromiso es ser ´leal´ pero no solo a una persona, porque no soy personalista, sino al compromiso que Milei tomó: ‘devolverle el poder al pueblo’. Además, estar con Milei es un imperativo de mi generación y no es que somos de derecha… es que lo que nos dejaron no sirve para nada”, dijo en una entrevista.

En febrero, la diputada estuvo en el centro de la escena por presentar un proyecto de ley para derogar el aborto, aprobada en diciembre del 2020. La iniciativa llevaba la firma de un puñado de legisladores del oficialismo y varios se despegaron de su firma, entre ellos Lilia Lemoine.

Es una de las diputadas que fue al penal de Ezeiza a visitar represores, pero aseguró que fue llevada por engaño. “Ya no se puede confiar en esta gente”, señaló a LA NACION Bonacci, indignada con su visita, y apuntando contra el diputado del mismo espacio, Beltrán Benedit, el impulsor de la visita “humanitaria” al Complejo Penitencial Federal I.

“Nunca dijo que íbamos a visitar represores. La invitación era para otra cosa”, se excusó. Según la diputada, el viaje a Ezeiza fue presentado por Benedit como una visita para “tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal”.

Lourdes Arrieta

La mendocina Lourdes Arrieta es la presidenta de La Libertad Avanza en su provincia y sus escándalos hoy generan coletazos en la creación del partido nacional que quiere conformar Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

Se hizo conocida este año por llevar patitos amarillos “kawaii” en la cabeza al recinto y por mencionar a Cristo en sus intervenciones. Sin embargo, además está acusada de armar el partido local con avales truchos y de haber echado de manera intempestiva al titular del PAMI en Mendoza. Logró quedarse con el sello partidario y está acusada de haber recurrido, en ese trámite, a avales de personas fallecidas, sin que la Justicia le impidiera avanzar en el proceso. Se estima que hay cerca de 1000 personas incluidas de manera irregular. Por este accionar, hay pedidos para expulsarla del Congreso por “inhabilidad moral”.

Arrieta tiene 31 años y nació en San Juan, aunque creció en Mendoza con su familia. Es licenciada en Comunicación Social, locutora y profesa la fe evangélica. Su padre es veterano de la guerra de Malvinas y su madre, ama de casa y emprendedora comercial. Con ella Arrieta vendía cosméticos antes de asumir la banca.

La mendocina también participó de la visita a represores en Ezeiza. No obstante, aseguró que hizo esa visita con desconocimiento y producto de una “manipulación” y que fue presionada en las últimas semanas para que se mantuviera en silencio. Apuntó también a diputados de su bloque y a Sharif Menem, director general de Secretaría Privada de la Presidencia de Diputados y máximo colaborador de Martín Menem.

Oscar Zago

Oscar Zago militó en la Unión Cívica Radical (UCR) hasta el 2001 y fue electo como legislador porteño de Propuesta Republicana (Pro) en 2005 y fue reelegido hasta 2013. Posteriormente, en 2021, el actual diputado se afilió al MID y fue electo otra vez legislador porteño, esta vez por La Libertad Avanza, cargo que ocupó por dos años, hasta presentarse como diputado nacional en 2023.

Zago, de 60 años, preside su propio bloque: Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Pero no siempre fue así. En abril, Zago presidía el oficialismo en la Cámara baja e impulsó a la legisladora del mismo espacio, Marcela Pagano, para que presida la Comisión de Juicio Político. Sin embargo, en una decisión inédita, Martín Menem decidió a último minuto y de manera intempestiva suspender la constitución del cuerpo para impedir que la diputada y periodista asumiera como su titular.

Esta decisión no fue tomada en cuenta por sus compañeros e igualmente Pagano asumió la presidencia, aunque Menem la desconoció. Fue por este escándalo que Zago decidió apartarse del bloque y conformar el MID junto con Eduardo Falcone y Maria Cecilia Ibáñez, aunque prometió seguir siendo libertario y apoyar las iniciativas del Gobierno.

