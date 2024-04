Oscar Zago: “Karina Milei no es mi jefa política, es una funcionaria del Gobierno”

Escuchar

El exjefe del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, se refirió a la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien su hermano, el Presidente, llama “el jefe” y lanzó: “Karina no es mi jefa política, es una funcionaria del Gobierno”. El diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) también chicaneó este jueves a quien es su reemplazante, el cordobés Gabriel Bornoroni y negó estar “atrincherado” en el despacho que le correspondía, tras ser despedido.

“Es una funcionaria del Estado nacional, del gobierno nacional y como funcionaria, es una funcionaria como todos los ministros”, indicó Zago sobre la hermana del presidente Javier Milei. “Nosotros tenemos un jefe político, se llama Javier Gerardo Milei, es nuestro presidente de la Nación y de ahí para abajo cada uno cumple un rol y una función”, explicó el legislador en diálogo con Futurock.

Sobre Bornoroni, que lo reemplaza como jefe de bloque, deslizó: “El viernes el diputado Bornoroni dijo que me invitaba a tomar un café”.

“O no tiene dinero para pagar el café, porque no me llamó… Ya que estamos, lo pago yo el café cualquier cosa, no hay problema”, dijo con respecto a ese encuentro que todavía no se produjo, luego de las fricciones y la ruptura del bloque libertario.

Ya en tono serio, el nuevo titular del espacio MID aseguró que tuvieron “algunos desencuentros” con Bornoroni y que por eso todavía no se pudieron juntar.

Martín Menem junto al diputado Oscar Zago

Por otra parte, negó estar atrincherado en el despacho que le correspondía por conducir a los diputados que apoyan al presidente Milei. “Ayer vino un director de Coordinación que se encarga de eso. Como presidente de bloque, también me otorgan un despacho. O sea que puedo seguir en el mismo que tengo, pero pedí que me den uno mejor, porque ahora para llegar cuando llueve tengo que entrar con piloto y con paraguas a mi propia oficina y en el pasillo es tremenda la lluvia. Estamos en el tercer piso y está muy deteriorado el Congreso. Hay riesgo de que se caigan mamposterías”, comentó.

Siempre en ese sentido, y para despejar rumores de los últimos días, entonces dijo: “¿Cómo me voy a atrincherar? Prefiero atrincherarme en la plaza con cartones y no en la oficina, que por ahí se me cae la mampostería y se termina lesionando un empleado o algo por el estilo”.

“Jamás me atrincheré, jamás me hago dueño de lo que no tengo, circulo. Ayer le dije al director de Coordinación: ‘Mirá que está la oficina a disposición’. Del otro lado no me la vinieron a pedir oficialmente nunca. Si me quieren mejorar la oficina, bienvenido sea”, agregó.

Zago contó nuevos detalles de la interna oficialista

Zago dio anoche nuevos detalles de la constitución de la Comisión de Juicio Político que fue impugnada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y ratificó que la presidencia le corresponde a la diputada Marcela Pagano, quien se encuentra internada por un cuadro de deshidratación.

“El tema es así: no se puede elegir nuevamente la comisión porque ya está correctamente elegida. Si Marcela [Pagano] toma la decisión de renunciar, al bloque que le corresponde la presidencia [LLA] puede designar uno nuevo. Pero del resto de los integrantes no, porque fueron elegidos por la oposición”, aseguró Zago, quien tras la esa sesión fue removido como jefe de bloque.

El extitular del oficialismo en Diputados contó que Menem lo llamó media hora antes de que comience la reunión. “Me dijo que no había un acuerdo para que Marcela sea la presidenta”, afirmó en diálogo con el canal TN y consideró que “lo correcto hubiese sido un llamado mínimo 12 horas antes, el día anterior a las 11 de la mañana, tres o cuatro de la tarde en el que diga que mañana no se va a conformar la Comisión”.

Marcela Pagano

Zago, no obstante, decidió seguir adelante ya que contaba con el aval de Javier Milei, según volvió a reiterar. El legislador aseveró que habló con el mandatario el sábado y que le dio el visto bueno para que Pagano sea designada como presidenta de la Comisión. Ni Milei ni ningún otro dirigente del oficialismo desmintió a Zago.

“No es sólo el respeto a la diputada Pagano, sino también el respeto a la oposición”, valoró y le hizo una concesión al titular de la Cámara: “Hoy el presidente Menem, con buen criterio, pasó para delante sin fecha la elección nuevamente”.

