Ricardo Quintela, Sergio Uñac y Jorge Capitanich se reunieron en Chaco, en un encuentro con intendentes de esa provincia en el que se criticó al gobierno nacional y se pidió acelerar una alternativa de definición de candidaturas presidenciales ante la suspensión de las PASO que promueve el oficialismo.

“Nos reunimos con intendentes e intendentas de Chaco para analizar el difícil momento que atraviesa el país y empezar a construir, desde cada provincia, el proyecto federal que tiene que venir”, afirmó Quintela, gobernador de La Rioja con aspiraciones a competir por la candidatura presidencial desde el Partido Justicialista. “El futuro de la Argentina se levanta con producción, obra pública y trabajo en cada provincia”, completó el gobernador de La Rioja.

Uñac, senador nacional por San Juan, es otro de los contendientes dentro del PJ en la carrera para ser candidato a presidente. Es el único que se postuló de modo oficial. El también exgobernador sanjuanino pidió al justicialismo acelerar las definiciones en el peronismo, y volvió sobre el tema en su visita a Chaco.

Uñac, Quintela y Capitanich, con intendentes chaqueños

“Hay mucho por hacer, mucho por trabajar desde lo institucional, grandes desafíos que se están planteando en el Congreso de la Nación. Creo que lo más importante es lo que se va a venir, que es la eliminación, o la pretendida eliminación y/o suspensión de las PASO. Ahí, el peronismo va a tener un gran desafío: Cuál va a ser el mecanismo, la hoja de ruta o el método de resolución de las candidaturas que vamos a tener que presentar el próximo año”, afirmó Uñac al medio provincial Diario Chaco.

Chaco, la sede de la reunión peronista (Segundo Encuentro del Norte Grande), es una jurisdicción en las que las PASO ya quedaron suspendidas para 2027 y donde el peronismo definirá sus candidaturas con una elección interna partidaria, el 4 de julio del año próximo. El gobernador Leandro Zdero (de la UCR y aliado del presidente Javier Milei) impulsó la suspensión de las PASO con un proyecto de su bloque, que se aprobó con votos ajustados en la Cámara de Diputados provincial. El justicialismo tiene al menos tres posibles candidatos a gobernador de Chaco, provincia que gobernó hasta 2023, cuando Capitanich cayó ante Zdero en primera vuelta.

El “Segundo Encuentro del Norte Grande” se convocó bajo la consigna “Hacia un nuevo federalismo”, con el objetivo de “promover el diálogo y la articulación política entre dirigentes de distintas provincias”, se informó en un comunicado.