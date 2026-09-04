Quirno relativizó las advertencias del gobierno británico sobre Malvinas

PUERTO IGUAZÚ. El canciller Pablo Quirno relativizó hoy las declaraciones del ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, quien había dicho que “nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, de acuerdo a la BBC.

“No escuché ni leí las declaraciones, no quiero opinar sobre eso, pero no hay ningún escenario que nosotros contemplemos de un conflicto”, dijo ante la consulta de LA NACIÓN.

Quirno estuvo hablando antes, durante el almuerzo de la 47° convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se desarrolla en esta ciudad, en el hotel Loi Suites.

En su exposición explicó que gracias a la estabilidad macroeconómica, “el equilibrio fiscal y la previsibilidad que permitió valorizar los activos estratégicos argentinos”, el país ahora sí tiene capacidad para sancionar a las empresas que violaban intereses de nuestro país en Malvinas.

“La Ley 26.659 lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas prohibiéndoles operar en Argentina”, señaló.

El secretario de Defensa británico Wes Streeting Kirsty Wigglesworth - AP

“Pero cuando se dictó la Ley en 2011 o 2013, no teníamos a Vaca Muerta, las empresas no tenían incentivo para decidir (si querían quedarse en Malvinas y ser descartados por la Argentina)”, explicó.

“Lo que hacemos es generar ese desincentivo, que las empresas tengan que elegir entre un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a la Argentina, con mayor seguridad jurídica y potencial de negocios”, graficó Quirno.

“Ya hemos visto el impacto que ha tenido hoy en la valoración de las acciones de las compañías”, dijo Quirno, en relación a la caída de más de 6 por ciento de las acciones de Rockhopper Corporation en la Bolsa de Londres y también, en menor medida, la petrolera israelí Navitas Petroleum.

“Este es el ejercicio de una diplomacia ejecutiva y económica donde además de ejercer nuestros derechos en la diplomacia, los legales, hacemos esta estrategia total que lleva a tener un impacto en el valor de las acciones que quieren hacer ilegalmente en Malvinas”, explicó Quirno, quien habló en esta reunión celebrada a minutos de la Triple Frontera.

Quirno detalló que un universo de 180 empresas fueron anoticiadas la semana pasada, y que incluyen no solamente a las mencionadas petroleras que exploran off shore en Malvinas, sino también a sus proveedores de servicios petroleros, financieros, de seguros y otros.

También adelantó que incluirán una cláusula en el RIGI para explicarles a las empresas que para adherir al régimen de incentivos, deberán comprometerse a no realizar acciones en Malvinas.

“Hemos incluido en el decreto reglamentario una Declaración Jurada de aspirantes a beneficios del RIGI que digan ellos que no estan en violación de la Ley 26.659 y la que modificará próximamente el Congreso”, precisó.

Para Luis “Toto” Caputo, que habló después, también “el proceso de estabilización y cambio que llevó adelante el presidente Javier Milei”, le dio más fuerza a la Argentina en su reclamo por Malvinas.

“No es lo mismo cuando sos mucho más tenido en cuenta”, dijo Caputo, quien habló a la tarde, justo antes de la llegada de Javier Milei.

Caputo y Quirno coincidieron en señalar que la Argentina es el único país del G-20 con superávit fiscal y superávit energético, y ese estatus, según los funcionarios, le permite encarar las sanciones a empresas y defender la soberanía de nuestro país en Malvinas de forma más efectiva.

Quirno también adelantó que se va a presentar un proyecto para modificar la Ley 26.659 “para darnos mayor amplitud sancionatoria para darle los incentivos necesarios para que las empresas puedan elegir, porque hoy cuando las sancionás, quedaste encerrada, no tenés de volver al sistema normal”, indicó.

“Tenemos que generar los mecanismos bajo los cuales podamos entrar y salir de ese proceso”, precisó.