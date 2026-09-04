Qué dijo Milei de Malvinas: todos los anuncios del presidente en cadena nacional
El mandatario anticipó una serie de proyectos que enviará al Congreso y anunció un endurecimiento de sanciones a quienes realicen actividades ilegales en la zona
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El presidente Javier Milei se pronunció la noche del jueves 3 de septiembre en un mensaje por cadena nacional sobre la situación argentina respecto de las Islas Malvinas y realizó anuncios sobre la política que planea implementar su gestión.
Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario emitió un discurso de 15 minutos en el que se destacan algunos puntos relevantes sobre la soberanía argentina sobre el archipiélago.
Qué dijo Milei de Malvinas
El Presidente, al inicio de su exposición, hizo un recorrido histórico sobre la ocupación del territorio isleño y recalcó una particularidad que no se había dado en el suelo malvinense.
Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, el envío de un proyecto al Congreso para reforzar la soberanía sobre Malvinas y el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en las islas.
“Vamos a desplegar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”, dijo el jefe de Estado. En esa misma línea, agregó: “Si no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que nunca había ocurrido”.
Todos los anuncios del Presidente en cadena nacional
A continuación figuran los principales conceptos de la cadena nacional del jueves por la noche:
- Con la intención de disuadir la presencia de actores extranjeros en las islas y contrarrestar la eventual explotación de los recursos hidrocarburíferos de la zona, el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego con la intención de incrementar las capacidades en telecomunicaciones en el sur.
- Por otro lado, anunció la publicación de un decreto reglamentario que busca reunir la información necesaria en Cancillería para impulsar sanciones hacia las compañías o estados que realicen actividad ilegal en la zona.
- Además, se incorporarán declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para “asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin la soberanía nacional.
- También se enviará un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la Ley N° 26.659 con el objetivo de sancionar a las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas.
- No obstante, la ley incluirá el apartado para la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con la intención de proteger el territorio aeroespacial y marítimo de la Nación. “Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las islas Malvinas”, explicó Milei.
- En tanto, el proyecto establecerá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. De este modo, “se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.
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