Qué dijo Milei de Malvinas: todos los anuncios del presidente en cadena nacional

El presidente Javier Milei se pronunció la noche del jueves 3 de septiembre en un mensaje por cadena nacional sobre la situación argentina respecto de las Islas Malvinas y realizó anuncios sobre la política que planea implementar su gestión.

Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario emitió un discurso de 15 minutos en el que se destacan algunos puntos relevantes sobre la soberanía argentina sobre el archipiélago.

Javier Milei y parte de su Gabinete, en el mensaje emitido por cadena nacional captura

Qué dijo Milei de Malvinas

El Presidente, al inicio de su exposición, hizo un recorrido histórico sobre la ocupación del territorio isleño y recalcó una particularidad que no se había dado en el suelo malvinense.

Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, el envío de un proyecto al Congreso para reforzar la soberanía sobre Malvinas y el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en las islas.

“Vamos a desplegar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”, dijo el jefe de Estado. En esa misma línea, agregó: “Si no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que nunca había ocurrido”.

Milei anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en las islas Archivo

Todos los anuncios del Presidente en cadena nacional

A continuación figuran los principales conceptos de la cadena nacional del jueves por la noche: