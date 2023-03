Rafael Correa: “Respeto mucho a Alberto, pero lo mejor es que Cristina sea candidata”

escuchar

“!Cómo nos hicieron sufrir!”, repite Rafael Correa mientras se agarra la cabeza con las dos manos, en un recuerdo emocionado de la final del campeonato mundial de fútbol ganado por el equipo argentino. Enfático y verborrágico, el expresidente de Ecuador (2007-2017) recibe a LA NACION en el hotel frente a la Plaza San Martín en el que pasó más de una semana, mientras participaba del foro de Derechos Humanos y de las reuniones del grupo Puebla, que nuclea a dirigentes progresistas del continente.

Desafiante y con sed de revancha, el exmandatario defiende la postura del kirchnerismo en relación a la huida de su exministra María de los Angeles Duarte, asilada durante dos años en la sede diplomática argentina en Quito. “Estuve todo el tiempo en contacto con la ministra, y le puedo asegurar que ni el embajador (Gabriel) Fuks ni los demás funcionarios tuvieron nada que ver, no eran custodios sino anfitriones de María”, dijo Correa, enigmático sobre el escape.

Correa está condenado por corrupción por la Justicia de su país y vive asilado en Bélgica, pero con libertad de movimientos. Está enfrentado con el gobierno de Guillermo Lasso, a quien culpa de sus penurias judiciales y lo incluye dentro del “lawfare” que también denuncia la expresidenta Cristina Kirchner. Durante la conversación, al igual que la vicepresidenta, Correa responsabilizará a la Justicia, los medios y la oposición por la “persecución” a la que dice estar sometido y negará todo cargo de corrupción. Dejará a salvo su vínculo con el presidente Alberto Fernández, pero opinará que “lo mejor” es que su amiga Cristina sea quien represente al Frente de Todos en las elecciones de agosto y octubre.

-Ecuador y la Argentina han vivido los peores días de su relación diplomática luego de la huida de Duarte ¿Qué rol tuvo usted en el escape?

-Estuve todo el tiempo en contacto con la ministra, y le puedo asegurar que ni el embajador (Gabriel) Fuks ni los demás funcionarios tuvieron nada que ver, no eran custodios sino anfitriones de María. Los que tenían que custodiarla eran los del gobierno ecuatoriano, que no dio el salvoconducto, tenían un patrullero afuera pero son tan ineptos que María pudo salir. Para cubrir esa ineptitud lo que hicieron fue botar al embajador y dañar las relaciones con Argentina, una locura. A esta gente le duele la muela y le van a tirar piedras a un ginecólogo.

-Desde el gobierno de Lasso dicen que un acuerdo suyo con Cristina posibilitó la estadía de Duarte allí…

-(Interrumpe) Ellos pueden decir cualquier payasada, como siempre lo han hecho, es su modus operandi. Que lo prueben. Inventaron una historia de que salió en carro diplomático y que se pusieron de acuerdo con el embajador en Venezuela, es una gran mentira.

-Pero hay un vínculo innegable de afinidad con la vicepresidenta…

-Sí claro, y con el Presidente también. Lo que hizo Argentina es, en ejercicio de su soberanía, darle asilo político a María, una mujer honradísima. Escríbalo: patriota y perseguida como tantas otras, por un caso de sobornos que es una payasada a nivel mundial. La tuvieron retenida más de dos años en la embajada, el país tiene la obligación de dar el salvoconducto, y Lasso la tenía como rehén. Pero dicen que México es amigo nuestro, que Bélgica es amigo nuestro, ya ante el mundo es game over, como dicen los jóvenes, es una persecución política.

-¿Usted está asilado en Bélgica?

-Sí, Interpol ha rechazado todas las alertas rojas en nuestra contra, los relatores de Naciones Unidas, insisten porque que hay maldad para perseguirnos.

-El gobierno argentino no le facilitó los videos de la embajada y tampoco los libros de visitas…

-¡Que los facilite! No va a estar María en los videos, le aseguro (se ríe), las cámaras no lo cubren todo. Quieren buscar chivos expiatorios, si alguien aparece en el video lo van a tratar de involucrar, si entró el papa del niño a visitarlo lo van a perseguir, lo que ha pasado en Ecuador es inaudito.

-¿ Y cómo llegó Duarte a Venezuela? ¿Tiene idea?

-Sí, pero me lo reservo…Como han llegado tantos otros perseguidos, porque tenemos exiliada muchísima gente después de seis años, ante la diferencia de la región y del mundo.

-Usted tiene una visión muy crítica de la Justicia en general y…

-(Interrumpe). Pero perdón, seamos objetivos. Independientemente de mi opinión, cambiaron el 70 por ciento de la Corte, en el juicio de sobornos de los tres tribunales, siete fueron puestos a dedo, sus cargos dependían de que nos condenen…

-¿Usted no tiene nada que ver con esa Justicia?

-¿Si hubiera tenido algo que ver usted cree que estaríamos en esta situación? Si hacemos todos lo mismo, nos pasamos siglos en eso y nunca más tenemos Justicia independiente. Acá el que cumple, pierde, y si no reaccionamos ante esto, esto será un cuento sin fin. En todo caso, no lo digo yo, hay cuatro informes del relator de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, muy fuertes contra la que hicieron, la destitución de los jueces, los jueces puestos a dedo, con referencias al caso de sobornos.

-Tanto usted como la vicepresidenta Kirchner han insistido con la teoría del “lawfare”. ¿Hay un lawfare selectivo? En Chile y Uruguay no persiguieron a los gobiernos progresistas…

-Es una estrategia regional, a Michelle Bachelet también la quisieron meter presa, eh. Una estrategia que es más fuerte contra los que somos más peligrosos para el sistema. No es coincidencia que esté perseguido Lula, Evo, Cristina, quien le habla, sobre todo contra dirigentes progresistas, y coordinado, como el plan Cóndor de los setenta pero con medios más sutiles, y como dijo Cristina, en este caso se reemplaza al partido militar por el partido judicial, las botas por los jueces, ¿no? Esta estrategia tiene dos ejes fundamentales, y la primera es haber ejercido el poder. Si usted quiere perseguir a alguien que dejó el poder es fácil, es tan enmarañado el sector público que siempre va a encontrar la coma que faltó, la mala fe. Es indispensable la prensa para generalizar la narrativa, un conserje compró con sobreprecios en un ministerio, es responsable el Presidente por encabezar una organización criminal e influjo psíquico, como me culparon a mí, por eso me condenaron. Yo por irradiación de ondas manejaba al resto, es increíble, uno se ríe. La otra pata son los jueces miedosos o abiertamente corruptos es el otro eje, para lograr por la persecución lo que no se logra en las urnas.

-¿Cree que Lula, Cristina o usted son más peligrosos que (Ricardo) Lagos o (José) Mujica?

-Por supuesto. Pepe, con su trayectoria, es un ejemplo para todos nosotros, pero ya está mayor, y la tradición de la política uruguaya es diferente, con un país mucho más institucionalizado que otros, al menos después de la dictadura. Pero es obvio, se ataca a quienes somos todavía un peligro latente para el sistema. Pepe ya no va a poder ser candidato…

-¿Y usted sí?

-Ah, por supuesto. Voy a cumplir 60 años, saben que puedo ser, se les puede caer la farsa en cualquier momento. Me han puesto diez mil blindajes, además de las 51 causas que tengo, para que no me pueda presentar, pero todo eso está pegado con saliva, es todo ilegal, más temprano que tarde todo se les puede derrumbar.

-En el caso argentino, la vicepresidenta fue condenada por favorecer a un empresario amigo y obtener retornos. ¿Todo es mentira?

-Sí. ¿Las pruebas dónde están? A nosotros nos condenaron por sobornos, soborno es fácil, dar plata a cambio de un contrato. ¿Dónde está eso? Como dice (Eugenio) Zaffaroni, que ha estudiado el caso, se llenan de retórica ante la falta de pruebas, a Roxin y otros expertos alemanes los destrozan con interpretaciones. De repente dan golpes de efecto, y los periodistas que supuestamente investigan dicen que hay montañas de pruebas. No hay allí un solo empresario que diga que se pagaron coimas.

-Bueno, aquí un funcionario de Cristina arrojó bolsas con dinero en un convento…

-¿Y eso es culpa de Cristina? Yo también he tenido funcionarios corruptos, por eso le decía que el pre-requisito para la persecución es haber ejercido el poder. Un gobierno honesto, y esto la prensa lo entiende pero no lo quiere decir, no es el que no tiene causas de corrupción, porque… ¡eso en diez años es imposible! Hasta el papa Francisco encontró corrupción en el Vaticano. El gobierno honesto es el que no tolera la corrupción, pero esa es la trampa, por un caso se las arreglan para decir que el culpable es el Presidente . Con ese argumento el cuñado de Lasso está envuelto en un caso, debería irse mañana mismo.

Entrevista con Rafael Correa, ex presidente de Ecuador. Fabian Marelli - LA NACION

-Periodismo, justicia, oposición. Los ejes se repiten en su discurso. ¿No hay buenos jueces, ni periodistas honestos, ni opositores leales?

-Son la excepción, no la regla. La derecha no tiene lealtad democrática, la democracia es buena si cumple sus objetivos, sino no tienen problema en destrozarla. Y la prensa, latinoamericana, con todo respeto, es muy mala, por supuesto habrá alguna excepción y mi propia hija es periodista, pero es muy mala, con sentidos comunes no tan comunes, y si se los critica es un atentado a la libertad de prensa. Lo que hacen es dañar, se miente descaradamente y no pasa nada. Hay que ver a quienes pertenecen los medios, en general no al proletariado sino a las clases dirigentes.

-Bueno, eso no invalida a nadie…

-Bueno, pero ya es un mal comienzo, que dependan de elites y de transnacionales, como en el caso de Ecuador, 5 de los 7 canales nacionales eran propiedad de la banca. Y los jueces…si los hay honestos, son una excepción. Y en esta época no se requiere sólo ser honestos, en América latina se necesita ser héroes, cumplir con su deber a cualquier costo, y eso casi no existe.

-En el Foro Mundial de Derechos Humanos se criticó a gobiernos como los de Jair Bolsonaro. Pero nada se dijo allí de la situación en Nicaragua. ¿Hubo una mirada sesgada en ese foro?

-El grupo de Puebla se expidió sobre esto, hemos criticado, me parece incomprensible que le quiten la ciudadanía a 200 nicaragüenses, hay intelectuales como Sergio Ramírez, incluso está presa una ciudadana belga.

-¿El gobierno de Ortega es de izquierda?

-(Piensa). Mire, la cantidad de tratados de libre comercio (TLC) que firmó Ortega, el mayor símbolo de neoliberalismo, cada cual puede buscar su propio camino, pero soy muy crítico de la firma de los TLC.

-¿Y Lula? ¿ Qué le parece este acuerdo con sectores que incluso lo enfrentaron para ganar consenso político?

-Es lo que no se entiende muchas veces, estamos en un sistema democrático y el que manda es el pueblo. Si el pueblo no te da mayoría, tienes que hacer coaliciones, alianzas, es la orden del pueblo. Para mí es muy difícil gobernar así, tal vez seré un mal político. Gracias a Dios, el primer período no goberné con mayoría pero casi, los otros dos sí, pero no nos engañemos, muchas veces no hay que ceder ante la razón sino ante el poder. No sirvo para eso, sería muy difícil ser Presidente en esas condiciones, y no es una virtud, es una crítica interna.

-Igual lo quiere intentar…

-(Se pone serio) Yo no he dicho eso, usted lo está diciendo. He dicho que tienen terror de que pueda ser candidato de nuevo. Voy a cumplir 60 años, ¿Lula a qué edad fue presidente?

-A los 77 años...

-Me quedan 17 años, entonces (sonríe).

Contra la dolarización

- En la Argentina estamos viviendo una inflación altísima. ¿Es la dolarización como la que su país adoptó en 1999 una solución?

-Es una barbaridad, la moneda es el principal mecanismo de coordinación, económica y social. Le pongo el ejemplo: el hotelero le debe cien dólares al panadero, no puede comprar pan para el hotel, el panadero a su vez le debe al industrial molinero, éste le debe al productor de trigo y no puede ir al hotel con su novia y pagar los cien dólares. Si esa pareja le pagara esos cien dólares al hotelero, la cadena volvería a moverse, eso es lo que hace un Banco Central, pone los cien dólares moneda nacional, y renunciar a eso es una locura. El talón de Aquiles de los países en desarrollo es su sector externo, la cuenta corriente, y el principal mecanismo de equilibrio de la cuenta corriente se llama tipo de cambio, al que se renuncia teniendo una moneda extranjera. Una cosa es una unión monetaria como la UE, otra cosa es una dolarización unilateral, adoptar una moneda extranjera.

-Entonces hubiera querido salir de ahí…

-En economía, como en la vida, hay cosas muy fáciles de hacer, y muy difíciles de deshacer. Pongo un subsidio, es facilísimo, otras cosas son más difíciles. Porque no me divorcie, no significa que tenga un matrimonio feliz, sino que el costo de divorciarme es mayor al de seguir casado. Aquí pasa algo parecido. Lo mejor es no entrar.

-Tuvo una relación bastante cercana a Vladimir Putin, incluso fue contratado por la televisión estatal rusa…

-(Interrumpe). Perdón, no desconozco a mis amigos, pero no es verdad que sea amigo de Putin, lo he visto dos veces en mi vida, en ambas en visita oficial. Russia Today me contrató para un programa, me ayudó muchísimo, me ayudó a pagar abogados, me pagaban bien por ser periodista, imagínese (se ríe). Pero no he hablado con él, no tengo relación.

-¿Y qué opinión tiene de la invasión a Ucrania?

-La hemos rechazado frontalmente, pero también rechazamos la doble moral. Parece que hubiera invasiones malas como la de Putin, y buenas como la de Estados Unidos a Afganistán, o la de la OTAN a Libia, ya basta de esto, depende quien lo haga. Una invasión a un país soberano es mala, para todos.

-Usted dijo que le parecía grandioso que Cristina fuese candidata. Pero el presidente Fernández quiere competir…

- A Alberto lo estimo muchísimo, pero yo creo que tendría más chances Cristina . Después de cuatro años en la presidencia, el poder desgasta, y es Alberto el que ha estado al frente, lo importante es que vayan en unidad, pero creo, analizándolo, que Cristina podría garantizar más una victoria que Alberto, aunque para todos va a ser muy difícil. Y a Alberto lo aprecio mucho, póngalo ahí porque ya sé por dónde va a ir la nota, estoy muy agradecido por todo su apoyo.