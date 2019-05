Negri y Mestre reconocieron la derrota en Córdoba

Mestre fue el primer rival directo de Schiaretti en reconocer la derrota. Crédito: Gentileza La Voz del Interior

CORDOBA.- "Felicitaciones a los ganadores de esta elección en la provincia de Córdoba, @JSchiaretti y @ManuelCalvoCba", twuiteó a las 21 Ramón Mestre, candidato a Gobernador por la Unión Cívica Radical (UCR).

Además, llamó al Gobernador reelecto para hablar con él. Una hora después habló en la Casa Radical y, entre otros conceptos, dijo: "Perdimos y perderemos muchas elecciones, pero nunca vamos a perder nuestros principios".

Sostuvo que en su sector avanzaron "convencidos con nuestra identidad partidaria; resignamos poder pero no transigimos principios". Adelantó, de cara a la Convención Nacional de la UCR que "desde Córdoba intentamos dialogar; me hago cargo de lo que no supimos consensuar. Pido disculpas pero espero que en Buenos Aires tomen nota de que alentar las diferencias siempre nos debilita".

Admitió que recibió con "dolor" el mensaje de las urnas y que después del 10 de diciembre, cuando termine su mandato como Intendente, su vida política comenzará "desde cero".

Cuarenta y cinco minutos después Mario Negri, el otro competidor directo, se sumó también por Twitter: "Mi reconocimiento a @JSchiaretti porque los cordobeses le han dado hoy su respaldo. Aún con mis diferencias, no voy a desconocer el mensaje de las urnas. Seguiremos trabajando por una provincia más segura, más justa y defendiendo la calidad institucional".

