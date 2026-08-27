Rechazan una querella de Milei contra el periodista Ari Lijalad: el Presidente apeló tarde

El presidente Javier Milei perdió su caso por calumnias contra el periodista Ari Lijalad porque su defensa apeló tarde ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La Sala I de la Casación Penal le dio fin a la querella que Javier Milei había promovido contra Ari Lijalad por calumnias e injurias.

El tribunal declaró desierto el recurso de casación, con costas para el mandatario, con lo que quedó firme la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito dictada en primera instancia y confirmada por la Cámara Federal porteña.

El fallo es de los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que dijeron que Milei apeló tarde, fuera de tiempo.

La querella fue emplazada el 13 de mayo a mantener el recurso de Casación, pero lo hizo el 19 de junio.

Para los dos camaristas, esa presentación llegó vencido el plazo, de modo que la apelación quedó desierta sin necesidad de examinar otros argumentos.

En cambio, el juez Alejandro Slokar coincidió en rechazar el recurso, pero además argumentó las razones por las cuales no había delito.

Dijo que no correspondía el recurso de Casación en defensa del aseguramiento de la libertad de información, un derecho que definió como indispensable para el mantenimiento del sistema democrático.

Recordó que la Cámara Federal había sostenido que el derecho penal no es la vía menos lesiva para garantizar la libertad de expresión y que esa protección se robustece cuando el afectado es un funcionario público, cuya vida privada admite un límite menor porque se sometió voluntariamente a la supervisión social de sus actos.

La sola condición de funcionario público del posible agraviado basta para no proseguir con el proceso penal, sin que sea necesario siquiera constatar si las expresiones versaron sobre un asunto de interés público, dijo.

La causa se inició el 4 de mayo de 2025, cuando Lijalad publicó en El Destape una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde vinculó la retórica oficial hacia quienes piensan distinto con la lógica del discurso nazi.

Milei se presentó como querellante con el patrocinio de Francisco Oneto y denunció calumnias e injurias, pero su querella fue rechazada por inexistencia de delito, con el dictamen de la fiscal Paloma Ochoa y el fallo del juez Daniel Rafecas.

El 21 de abril de 2026, el juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia, en una decisión unipersonal, confirmó la desestimación. Contra ese pronunciamiento se interpuso el recurso de Casación que ahora quedó desierto porque la apelación llegó tarde.