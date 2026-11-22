El presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, criticó a la jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por la falta de tratamiento de la ley de ludopatía infantil, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde hace dos años y el 30 de noviembre perderá estado parlamentario.

Cornide, que lanzó una corriente de pensamiento denominada Fuerza Suma, dijo que Bullrich modificó sus posturas. “La doctora Patricia Bullrich cambió sus posiciones”, afirmó Cornide. Cornide dijo que la exministra de Seguridad había anunciado que impulsaría el tratamiento del proyecto, pero en la sesión del jueves pasado votó en contra de debatirlo sobre tablas.

Cornide, además, sostuvo que vecinos de las provincias que representan los senadores que rechazaron el tratamiento inmediato les pedirán “que rectifiquen y voten bien”. La corriente que lanzó el extitular de la CAME también hizo llegar cartas a los senadores nacionales, para pedirles que traten el proyecto con carácter de urgente. El proyecto se tratará en la próxima sesión del Senado, el jueves que viene.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Ricardo Pristupluk

En paralelo, el espacio impulsado por Cornide exige también el tratamiento de una ley de ludopatía infantil y de jóvenes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. “Así como la Pastoral Social solicitó oportunamente el tratamiento del proyecto contra la ludopatía que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, Fuerza Suma hace extensivo ese pedido a los diputados de la provincia de Buenos Aires para que traten y aprueben la iniciativa provincial”, se indicó en un comunicado de Fuerza Suma (una corriente que integran intelectuales, dirigentes de la sociedad civil y sociales).

“Durante la visita del papa León XIV al país, Fuerza Suma llevó adelante una campaña de concientización en la vía pública. La campaña puso el foco en la responsabilidad de los senadores ante el riesgo de que el proyecto nacional pierda estado parlamentario sin recibir tratamiento en el Senado. Cumplamos con el Papa. ¡Cuidemos a las familias!“, se subrayó en el comunicado de Fuerza Suma dirigido a los legisladores bonaerenses.

En la provincia de Buenos Aires, la discusión de un proyecto contra la ludopatía registra un avance menor que a nivel nacional. La semana pasada, avanzó en una comisión de la Cámara de Diputados provincial un proyecto impulsado por el diputado Juan Pablo de Jesús. El legislador es un hombre cercano a Martín Insaurralde, el exjefe de Gabinete provincial y exintendente de Lomas de Zamora que supo tener fuerte influencia en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.