Reeligieron a la jueza Weinberg como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad reeligió a Inés Weinberg como presidenta y Alicia Ruiz como vicepresidenta para el próximo período 2026-2027.

Con esta designación, Weinberg alcanzará diez años al frente del máximo tribunal porteño, ya que es su quinto mandato consecutivo.

En el caso de Ruiz, se trata de su tercer período como vicepresidenta, con lo que llegará a los seis años

Las autoridades fueron elegidas por sus colegas en una votación donde no trascendió con qué consenso llegó cada una.

Según el reglamento del Tribunal Superior de Justicia, el titular es elegido por mayoría absoluta de votos de los jueces y por un período de dos años en el ejercicio de sus funciones.

Inés Weinberg fue candidata de Mauricio Macri para ser la Procuradora General de la Nación, un cargo que el expresidente no pudo cubrir porque no logró los consensos para alcanzar los votos de los dos tercios del Sendo.

Alicia Ruiz, vicepresidenta del tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

Weinberg es Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, abogada de la UBA, fue profesora de titular de Derecho Internacional Privado en la UBA y directora del Centro Germano-Argentino de la Universidad de Buenos Aires.

Como profesora invitada dio clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Siglo 21 de Córdoba, en la Universidad Notarial Argentina, en la Universidad de Bologna (sede Buenos Aires) y en el Centro de Estudios Jurídicos de la Universidad de Roma.

Fue directora de estudios de Derecho Internacional Privado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 1987 y Jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas (período 2009 - 2016), electa por la Asamblea General de la ONU en marzo de 2009.

Previamente se desempeñó como camarista en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad y, antes, jueza civil.

Además, fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (2003–2008) y jueza de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional de la Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia y Ruanda de junio de 2003 a octubre de 2005 y para la Sala Juzgadora III de 2005 a 2008.

Alicia Ruiz, con un perfil más cercano al peronismo, es coordinadora de la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Además, es Profesora Titular Consulta de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue directora de la Carrera de Especialización en Magistratura de la Escuela de Servicio de Justicia de la Universidad Nacional de La Matanza y codirigió la Revista Filosofía del Derecho, de Ediciones Infojus.

Completan la integración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi.