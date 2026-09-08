Reforma electoral: con reuniones reservadas, Diego Santilli acelera la negociación con los gobernadores

CÓRDOBA.− En los últimos días se aceleró la negociación con los gobernadores por la reforma electoral. Si bien las conversaciones están empantanadas desde mayo, poco después de que el presidente Javier Milei enviara al Congreso su proyecto, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la última semana los tiempos se precipitaron porque la intención es empezar el tratamiento legislativo en unos diez días.

En estos días, las conversaciones ya no giran enteramente en torno a los recursos y las obras que demandan los gobernadores. El eje es político: qué hará La Libertad Avanza en cada provincia. Para la Casa Rosada, el punto crucial es la reelección del Presidente.

La decisión de la mesa política −encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su ladero, Eduardo “Lule” Menem− es que la discusión de la reforma en las comisiones del Senado comience en paralelo al debate del proyecto de presupuesto 2027 en Diputados, que ingresa el 15 de este mes.

LA NACION confirmó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones reservadas con gobernadores patagónicos y norteños para conversar sobre el tema. Los encuentros se coordinaron ni bien se alteró el cronograma de esperar la reforma electoral hasta que se acordaran los principales temas del presupuesto 2027.

Diego Santilli llega a la reunión de Gabinete en Cada Rosada Nicolás Suárez

En el entorno de Santilli hay optimismo. Después esa serie de reuniones, en la Casa Rosada creen que existe una posibilidad concreta de reunir los apoyos necesarios para terminar con las PASO. Tienen en claro que en la discusión se volverá a poner a prueba la capacidad de negociación de La Libertad Avanza.

La diferencia respecto de otras conversaciones entre la Nación y los gobernadores es que, esta vez, tanto la mesa política como los funcionarios de primera línea saben que los acuerdos no se reducirán a la transferencia de fondos o la promesa de obras públicas en las provincias. Los consensos deben ser político-electorales.

La decisión dominante en la mesa política es que no alcanza con suspender las PASO −afirman que los votos para lograrlo ya están−, sino que hay que eliminarlas. Ese optimismo, sin embargo, choca contra la parálisis que la discusión exhibe en el Senado.

Si el Gobierno lograra su objetivo, el peronismo se quedaría sin una herramienta para ordenar sus internas.

Entre los gobernadores que ya adelantaron su posición a favor de la eliminar las PASO se cuenta el catamarqueño Raúl Jalil, uno de los más cercanos a la Casa Rosada. Desde Nación lo instan a que vaya por la reelección, para lo cual debería forzar la interpretación de la Constitución provincial. Sin embargo, su idea es concentrarse en una eventual candidatura al Senado.

Otro respaldo llegó desde Río Negro. Después de una reunión con Santilli, Alberto Weretilneck enfatizó su postura: “No suspensión, eliminación”. Pero el mandatario no tiene senadores ni diputados nacionales que le respondan directamente. Y en su distrito los libertarios están dispuestos a ir por la gobernación.

Otro aliado libertario habitual en el Congreso es el salteño Gustavo Sáenz, que también respalda la eliminación de las PASO. El mandatario podría buscar su re-reelección y, mientras a nivel nacional negocia con Santilli, en su provincia el senador libertario Roque Cornejo subrayó que LLA es “oposición” y que el espacio tiene chances de ganar en 2027. El candidato saldrá de la mesa política, que determinará su perfil.

El misionero Hugo Passalacqua −quien impulsó con Sáenz el bloque Argentina Federal en Diputados− mantiene un acuerdo político con la Casa Rosada “por lo menos hasta diciembre”, afirman desde los dos lados.

El tucumano Osvaldo Jaldo volvió a rechazar en los últimos días la posibilidad de eliminar las PASO. “Para nada estoy de acuerdo”, dijo y agregó que tampoco respalda una reforma electoral general impulsada desde el gobierno nacional. En Tucumán, el exministro del Interior Lisandro Catalán oficializó su candidatura.

Heterogeneidad

También rechazan suspender las PASO Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja, y el santiagueño Elías Suárez. El argumento central es que modificar las reglas electorales vigentes puede afectar la competencia política y debilitar los mecanismos de participación y selección de candidatos.

El Gobierno recibió a los gobernadores de la Región Centro Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) Presidencia

El santafesino Maximiliano Pullaro también se mostró en distintas oportunidades defensor de las PASO y las definió como una herramienta “ordenadora”. Más matizada es la posición del chubutense Ignacio Torres, quien consideró que existe una discusión parlamentaria válida para hacer “más amigable” el proceso electoral.

Aunque en su distrito las PASO se eliminaron, planteó que las modificaciones electorales deberían responder a una reforma de mediano y largo plazo y no a la necesidad de resolver una elección particular.

Del lado de los apoyos a la eliminación, el cordobés Martín Llaryora es uno de los que desde hace tiempo sostiene que las PASO perdieron su razón de ser. En esa jurisdicción, donde Milei sacó una amplia diferencia a favor en el 2023, el candidato a gobernador libertario sería Gabriel Bornoroni, alineado desde el minuto cero con Karina Milei y Martín Menem.

En ese contexto, desde la Casa Rosada aseguran que “van a pelear” para ganar Córdoba porque tienen posibilidades de hacerlo. Lo mismo sostienen respecto de CABA, donde hay sectores que rechazan un acuerdo con Pro.

La senadora libertaria y jefa del bloque, Patricia Bullrich, parece tener más dudas que Santilli respecto a los números para eliminar las PASO. “Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos”, afirmó antes de ratificar que en una semana arrancará el debate en comisión.