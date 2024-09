Reforma jubilatoria. Uno de los radicales conversos defendió el veto de Milei y argumentó su giro con provocaciones a la oposición

Escuchar

El diputado radical Mariano Campero, quien ayer integró la comitiva que se reunió con el Presidente para apoyar el veto a la reforma jubilatoria, se defendió de los ataques en el recinto con un discurso provocador que apuntó directamente al kirchnerismo. Al tucumano, que votó a favor de la ley previsional en junio pero esta tarde acompañó la impugnación del Poder Ejecutivo, lo cruzaron distintos sectores de la oposición que pusieron en duda los argumentos que esgrimió para justificar su viraje.

“ ¡Los acostumbrados a los bolsos de [José] López creen que todos somos iguales! ”, exclamó tras ser aludido en varios discursos, y recordó: “Cristina vetó el 82% móvil y ninguno de los que habló de Unión por la Patria mencionó ese veto”. Su intervención espiralizó la tirantez en una sesión marcada por los pases de factura entre propios y ajenos. Al tomar la palabra, Campero provocó la automática reacción del kirchnerismo, que estalló con gritos de reproches mientras La Libertad Avanza y el Pro aplaudían eufóricos.

El libertario Martín Menem junto a Luis Picat, Federico Tournier, Mariano Campero, Martín Arjol y Pablo Cervi en la Casa Rosada, tras reunirse con el Presidente @mariano_campero

“Este veto obligaba al Gobierno a emitir o a endeudarse, y eso generaba inflación, y esa inflación es lo que ustedes buscan para desestabilizar al Gobierno”, le endilgó el tucumano al kirchnerismo, en uno de los momentos más calientes de la sesión. Y recordó: “Lo dije en mi primera sesión, acá en este recinto hay que dejar gobernar. Permanentemente quieren meter palos en la rueda . Agarran temas totalmente nobles para golpear el plan económico que ningún político ni economista se imaginó en todo el año”.

Previamente, el entrerriano Tomás Ledesma, de Unión por la Patria, defendió la insistencia a la reforma previsional y expuso el giro discursivo de Campero en cuatro meses. Para eso, leyó extractos del discurso de principios de junio del legislador tucumano, cuando acompañó la recomposición a los jubilados. “Esto decía un colega del radicalismo que está aquí sentado y ya vimos públicamente que va a votar a favor del veto de Milei. Con esto podemos ver como que ya hace 22 años como dicho partido solo ingresa a la Casa Rosada a tener negociaciones espurias a espaldas del pueblo y no a sentarse en el sillón de Rivadavia hace más de dos décadas”, sentenció.

Mastico bronca viendo la impunidad con la que un rejunte de vendidos va a votar en contra de lo que, hace unas semanas, promovieron.

Le quieren negar un mísero aumento a los viejos a cambio de cargos bien pagos o por aprietes berretas.

Radicalismo, for sale una vez más — Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) September 11, 2024

En aquella oportunidad, Campero acompañó con vehemencia la ley que hoy fue definitivamente impugnada por Milei. “Realmente es un honor que desde este bloque haya surgido la idea de poner en la agenda nacional el sistema previsional”, consideró. Sobre el costo fiscal de la iniciativa reflexionó: “Si el Poder Judicial pagase impuesto a las ganancias, implicaría el 0,16 por ciento del PBI. Me parece que la motosierra tiene que ir a la casta, a los que se benefician del Estado argentino, a los que cobran sobresueldos, y no a nuestros jubilados”. Y remató: “ Como digo, honrar a nuestros jubilados es una obligación moral que tenemos en este recinto ”.

Las críticas hacia los legisladores radicales que modificaron su posición también llegaron desde sus propios colegas de bancada. Por caso, el diputado Pablo Juliano (Buenos Aires) le lanzó dardos envenenados a los cinco conversos de su espacio y hasta les exigió que “devuelvan sus bancas”.

“Yo no cambio el voto, voy a reafirmar hoy acá lo que voté el 5 de junio. Porque después se llenan la boca hablando de las bases de sustentación y son los que tienen una urna en la cabeza y no son capaces de entender que cuando un jubilado hoy a la mañana, mientras nosotros estábamos acá va a la farmacia, no le alcanza”, arremetió el bonaerense. Y subrayó: “No es (la defensa del veto) lo que bregamos en estas bancas y los que se sacan fotos devuelvan sus bancas. Tengan el coraje político de lo que hacen afuera sostenerlo acá adentro. Yo no voy a ser responsable de eso”.

Juliano integra el compendio de radicales cercanos a Facundo Manes que se muestran refractarios al gobierno libertario. De hecho, su exposición fue en línea con el comunicado que ayer difundió la Convención Nacional del partido centenario, presidida por el hermano de neurocientífico, Gastón Manes, que estableció que un tribunal de ética revisará la actitud de los que se rehusaron a acompañar la recomposición jubilatoria.

📝 COMUNICADO: Contra el veto de @JMilei a los jubilados pic.twitter.com/RjgfziuIzf — Convención Nacional UCR (@ConvencionUCR) September 10, 2024

Si bien ninguno de los 33 diputados de la UCR habla de una ruptura, la imagen de cinco de sus referentes junto al Presidente y otros funcionarios en la Casa Rosada profundizó la crisis dentro del bloque, atravesado por diferencias que parecieran ser irreconciliables. Mientras un sector concibe al kirchnerismo como una mala palabra y se siente más cómodo con las ideas que pregonan los libertarios, otro no tiene reparos en mostrarse en sintonía con Unión por la Patria para ejercer una oposición sin fisuras. Las particularidades regionales y las especulaciones políticas personales se mezclan en un escenario que se complejizó tras la irrupción de Milei.

Reunión del presidente Javier Milei con diputados @mariano_campero

Quién es Campero

“Quiero aclarar que llegué a este recinto siendo candidato a diputado nacional honradamente de la mano de los excandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Luis Petri”, indicó el abogado y diputado tucumano durante su intervención en el recinto. Fue la funcionaria quien acercó a Campero a Milei. Es uno de los radicales que se sienten más cómodos con las ideas libertarias que con la oposición que pregona el presidente del partido, Martín Lousteau. Entre 2015 y 2023, fue intendente de la ciudad tucumana de Yerba Buena.

