Reino Unido reaccionó a la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó el viernes que las Islas Malvinas “son británicas” y que el compromiso de su país es “absoluto e inquebrantable”, luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, que anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago.

“Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos”, dijo Streeting en redes sociales, tras el discurso televisado a nivel nacional de Milei, en el que afirmó que los “vientos de cambio” favorecían la reivindicación argentina sobre las Malvinas. Asimismo remarcó: “Las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands.



The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British.



Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable 🇬🇧 🇫🇰 pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026

Por su parte el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, también recurrió a las redes para responder al discurso del libertario y afirmó, en línea con lo dicho por su par: “La posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es inquebrantable. Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”.

En tanto, luego de que el mandatario argentino asegurara que la autodeterminación de los habitantes no es legítima por ser “una población implantada en un territorio usurpado”, el funcionario del gobierno de Andy Burnham insistió: “Su derecho a la autodeterminación es primordial, fundamentado en el derecho internacional, y lo defenderemos con firmeza”.

The UK's position on the Falkland Islands is unwavering.



The Islands are British and will remain so because that is the overwhelming position of the Islanders.



Their right of self-determination is paramount, grounded in international law and we will resolutely uphold it. — Ed Miliband (@Ed_Miliband) September 4, 2026

Las declaraciones de los ministros llegan apenas horas después del discurso de Milei, en el que afirmó que “en el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo” por las islas. Su cadena nacional se dio en una semana en que en dos oportunidades el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no descarta “revisar” la tradicional posición de neutralidad de Washington sobre el histórico diferendo por las islas, en un gesto de disconformidad por el poco involucramiento a su entender del Reino Unido en la guerra contra Irán .

En tanto, las palabras del líder de La Libertad Avanza también se dieron en el marco del reclamo de la Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas a 220 kilómetros al norte de las islas.

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, que insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

La guerra por las islas en 1982 duró 74 días: murieron 649 argentinos y 255 ingleses.

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