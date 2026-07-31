Renunció a la AFA Leandro Petersen, el director de Marketing señalado como el posible testigo secreto de EE.UU.

El director de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, renunció a su cargo a dos semanas de la finalización del Mundial. Este dirigente había sido señalado como el posible testigo secreto que debía declarar ante la Justicia de los Estados Unidos.

Según informó Petersen a LA NACION, su renuncia no se trató de una decisión intempestiva. “Hace meses planificamos esta etapa porque tengo otros proyectos”, relató. En el tuit en el que se despidió hoy de la AFA dijo que llevaba “meses” planificando el cierre de esta etapa.

Leandro Petersen X.com

Hoy, Petersen participó de un acto junto con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, otros directivos y sponsors de la Selección Argentina en el predio “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza.

Se trata del llamado “Sponsor Day”, organizado para las empresas auspiciantes. “Le daremos las gracias a la selección más exitosa de la historia y a las más de 120 marcas que formaron parte de este éxito sin precedentes con su acompañamiento y cercanía incondicional”, había anunciado a Asociación en un comunicado de prensa.

Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifique en los últimos meses.

Durante 9 años, junto a un gran equipo y con más de 120 marcas como socios comerciales, demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación,… pic.twitter.com/43vii6Tsau — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) July 31, 2026

En su tuit de despedida, Petersen dijo que durante nueve años trabajó con más de 120 marcas como socios comerciales. “Demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación, acuerdos globales y una marca con impacto mundial”, dijo.

Petersen les agradeció “especialmente” a Tapia, al tesorero de la AFA, Pablo Tovggino, y a todo el Comité Ejecutivo. “Me brindaron el espacio y la libertad para trabajar, proponer, innovar y crecer profesionalmente”, sostuvo, y anunció: “Yo estaré a disposición de esta gloriosa institución en todo momento”.

Tapia estuvo en el evento. En un breve discurso, agradeció el acompañamiento de las marcas en la Liga Profesional y en AFA: “Sin ese acompañamiento, sería muy difícil lograr el desarrollo de un proyecto y el crecimiento de las selecciones de élite como las que tenemos”.

La salida de Petersen no sorprendió en el mundo del fútbol. En medio de los rumores que lo señalaban como el posible testigo convocado por la Fiscalía Federal de Miami por los contratos con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, Petersen dio una entrevista esta semana con Fox Sports y puso en duda su continuidad. “Me voy a juntar con el presidente [por Tapia] la semana que viene, ahora tenemos el ‘Sponsor Day’. Lo importante es que el proyecto continúe más allá de las personas”, lanzó.

Petersen trabajaba para la entidad de la calle Viamonte desde 2017. Llegó de la mano de Toviggino, tesorero de la AFA, aunque mantiene una buena relación con todos los jerarcas de la entidad. En la intimidad, Petersen aclaró que siempre se encargó de los contratos y que “nunca” manejó el dinero.

Leandro Petersen anunció su salida de la AFA luego de nueve años X.com

Cuando trascendió que Petersen podía ser el testigo convocado para este jueves, él mismo se encargó de desmentirlo una y otra vez. Hoy también lo hizo ante una consulta puntual de este medio.

LA NACION reveló este miércoles que abogados en representación de Petersen se habrían contactado con la Fiscalía de Miami y acordaron reprogramar la audiencia para preservar la reserva del expediente. La versión indicaba que el testigo podría prestar declaración bajo juramento directamente ante el fiscal, cuyo contenido luego sería presentado al gran jurado como parte de la evidencia reunida por la acusación.

El fiscal a cargo de esta causa Michael Berger está de licencia hasta mediados de agosto.