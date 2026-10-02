Renunció Claudia Testa, la número dos de la Secretaría de Trabajo

La subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se fue del Gobierno este viernes. La ahora exfuncionaria oficializó su salida a través de una carta en la que plasmó su “renuncia indeclinable”.

La exnúmero dos de Julio Cordero en la secretaría que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se desempeñó en una tarea similar en el gobierno porteño. En el mundo privado, trabajó en Ternium. Ocupaba el cargo en la gestión libertaria desde 2024.

Mariano Sartoris, un abogado de confianza de Pettovello, será su reemplazante, según pudo saber LA NACION. Sartoris hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de Capital Humano; y antes había sido subsecretario administrativo en la Secretaría de Trabajo.

Sartoris llegó al gobierno de la mano de Pettovello, apenas arrancó la gestión. Es decir, que hace más tiempo que integra esta administración que su jefe Cordero, que entró en marzo de 2024.

“El cambio es por una reestructuración del ministerio. Testa cumplió una etapa. Sartoris es un abogado de confianza de Sandra, que llegó con ella a la Casa Rosada desde el día uno”, refirieron fuentes oficiales para justificar el enroque.

Por su parte, Testa tenía buena llegada con sindicalistas y empresarios. Desde ambos sectores lamentaron su salida. “Era la única solvente en esa área”, dijo un jerárquico de la CGT tras conocer su dimisión.

En su carta de renuncia, que remitió a Cordero, Testa escribió: “Le agradezco la confianza y el apoyo brindados para llevar adelante mi gestión, como así también la colaboración recibida del equipo de trabajo queme acompañó durante la misma”.

Sandra Pettovello y Julio Cordero Fundación Cimientos

Sartoris -que iniciará sus nuevas funciones el lunes- será el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue echado en octubre de 2024. Previo a él pasaron por Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, todos ex Pro y vinculados al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.