Renunció el funcionario que organizaba las elecciones porteñas, en medio de cuestionamientos internos

escuchar

El director del Instituto de Gestión Electoral, Ezio Emiliozzi, el funcionario encargado de organizar las elecciones porteñas y que firmó una licitación de 25 millones de dólares para el voto electrónico, renunció sorpresivamnete a su cargo, aduciendo problemas de salud, en momentos en que crecen los cuestionamientos al proceso electoral de la Ciudad, donde el 13 de agosto se votará en las PASO con boletas de papel a las autoridades nacionales y otra urna electrónica para elegir a los candidatos a jefe de Gobierno.

Las principales críticas provienen del sector de Patricia Bullrich y desde los colaboradores del precandidato Jorge Macri. Allí advirtieron que podría haber demoras en la elección de la Ciudad, dado que habrá que votar dos veces y recontar los votos en dos ocasiones.

Estas objeciones fueron formalizadas ante la justicia federal por la Fundación Vía Libre, una ONG que preside Beatriz Busaniche, quien presentó una acción para que se suspenda el uso del voto electrónico “hasta tanto se garantice que la tecnología contratada no presenta riesgos para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, se garantice la transparencia del proceso, la seguridad de la información, la integridad del voto y el secreto del sufragio”.

Sin embargo, y a pesar de los reparos, esta acción judicial no prosperaría dada la inminencia de la elección y la imposibilidad de cambiar ahora el mecanismo, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Licitación

Emiliozzi fue el funcionario que firmó la licitación por la cual le fue adjudicada a la firma MSA (Magic Software de Argentina) la provisión de las máquinas de votación por casi 26 millones de dólares. Este viernes presentó su renuncia y “adujo el agravamiento de una cardiopatía” , dijo una fuente del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, quienes estuvieron con el ahora exfuncionario dijeron que lo vieron en excelente estado de salud y que estaba el proceso electoral en marcha, al punto que se estaba por convocar una audiencia a los partidos para fiscalizar las pantallas de las máquinas con los rostros de los candidatos que aparecerán allí.

El Instituto de Gestión Electoral estaba a cargo de este funcionario nombrado por decreto en comisión, sin ley de la Legislatura. Había cuestionamientos de la justicia electoral sobre su manera de abocarse al trabajo, llevar adelante la gestión y la forma de relacionarse con sus empleados.

El Instituto de Gestión Electoral depende del Ministerio de Justicia a cargo de Eugenio Burzaco. Anoche el Instituto emitió un comunicado en el que señala que Emiliozzi renunció a su cargo “por un agravamiento de una cardiopatía que requiere tratamiento riguroso, estado que le impide cumplir con las tareas al frente del organismo en un escenario de intensa actividad laboral como la organización de las elecciones para renovar las autoridades de la Ciudad”.

En su lugar será designado en las próximas horas Federico Fahey Duarte, actual Gerente Operarivo de Administración de Procesos Electorales del instituto e integrante del equipo que viene trabajando la organización de los comicios. Es un abogado recibido en la UBA en 2005 y tiene una Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral.

Federico Fahey Duarte, el nuevo director del Instituto Electoral porteño Twitter

En el búnker de Jorge Macri dijeron a LA NACION que la renuncia se debió a la resistencias internas y los problemas derivados de la licitación para la puesta en marcha de esas máquinas de votación electrónica. Hablaron del costo que implicaba la campaña de información y capacitación que demandarán las elecciones.

Sin embargo, otras fuentes señalaron que la renuncia no está vinculada con la licitación , ni con la campaña de difusión que se deberá implementar para enseñar a los ciudadanos porteños cómo votar simultáneamente en la misma mesa, con dos sistemas diferentes. En la Justicia reconocen que hay desorganización en la Ciudad y temor por las demoras. Hay mucha preocupación.

El jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta fue quien decidió utilizar este sistema de voto electrónico en sintonía con el deseo de Martín Lousteau, el precandidato a jefe de gobierno radical, que competirá con Jorge Macri. En tiempo récord se llamó a una licitación y se adjudicó a la empresa MSA, la misma que había realizado la elección en Salta y Neuquén. Y que ya había trabajado en la Ciudad.

Desconfianza

Desde la Justicia electoral nacional miran con desconfianza la utilización del voto electrónico. La Cámara Nacional Electoral, que no fue consultada en esta ocasión, tuvo oportunidad de analizar el asunto 2015 y aconsejó en ese momento que antes de adoptar este sistema u otro debía haber una auditoría que se realice por lo menos con seis meses de anticipación. En la justicia lectoral no confían en la efectividad del sistema

Por su parte, la jueza federal electoral porteña María Servini, que debe decidir sobre el amparo para impedir el uso de estas máquinas de votación electrónica, firmó un convenio con la Ciudad, donde deja en claro que la responsabilidad sobre la elección es del Instituto de Gestión Electoral y no del juzgado federal con competencia electoral. Es que en la práctica habrá dos jurisdicciones superpuertas, la local y la nacional, pero el tribunal electoral local nunca organizó una elección a diferencia de Servini que lleva realizados casi 30 comicios.

La jueza federal electoral porteña María Servini Soledad Aznarez - Archivo

Ante los reparos acerca de posibles demoras en la votación, fuentes del gobierno porteño y del Instituto de Gestión Electoral explicaron cómo será el procedimiento. Dijeron que los votantes pasarán al cuarto oscuro y elegirán su boleta de papel, la que colocarán en la urna y luego pasarán a la máquina, para sufragar con el voto electrónico . Pero el segundo de la fila no esperará a que el votante que tenía delante complete todo el circuito, sino que pasará al cuarto oscuro apenas salga el anterior. Y de este modo se realizará una rueda que permitirá agilizar la votación.

Asimismo, en el momento del recuento de votos, se contarán las boletas de la urna de papel y luego se cerrará el recuento de la urna electrónica. El papel de los fiscales será clave. Si hay objeciones sobre los votos electrónicos será necesario un chequeo que demandará mayor tiempo.

El Instituto de Gestión Electoral porteño realizó simulacros de cuánto se tardará en votar, probando con un porcentaje del padrón de cada mesa, y aseguró que el tiempo alcanza para que puedan sufragar todos los electores de esa mesa en el horario habilitado, entre las 8 y las 16.

Sin embargo, las mismas fuentes no pudieron decir cuánto tarda un votante desde que empieza hasta que termina de votar en ambos sistemas. “Cada mesa tiene su particularidad no es mismo una que otra, y eso pasa en todos los sistemas, pero en los simulacros se comprobó que la elección se puede realizar sin problema, y no es posible determinar cuánto tarda alguien en votar” , dijo una fuente del Instituto de Gestión Electoral.

Sin embargo, en la Ciudad se viven momentos de incertidumbre sobre la organización de la elección, dijo una fuente al tanto del proceso. Tanta era la preocupación que se probó reducir la cantidad de votantes por mesa electoral, de 350 a 250, para poder acelerar la elección y que no haya demoras, pero no se logró realizar esta reducción.

Ahora se está analizando la manera de poder agilizar el trámite y de última podría prorrogarse la votación más allá de las 18. No obstante, la prioridad es que la gente vaya a votar temprano en la Ciudad, dijeron los organizadores de la elección.

Por lo pronto se está preparando el montaje de una mesa modelo, donde las boletas de papel estarán en un biombo y la máquina frente al presidente de mesa, para poder probar el circuito que deberá realizar el elector al depositar los dos votos en la urna: el de papel para las elecciones nacionales y el electrónico para la votación local en la Ciudad.