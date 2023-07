Elecciones 2023: el Tribunal Superior porteño falló a favor de Jorge Macri y avaló su candidatura a jefe de gobierno

escuchar

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño falló a favor de la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno. Confirmó la sentencia que había dictado el 3 de julio pasado el Tribunal Electoral de la Ciudad, que sostuvo que cumplía con los cinco años de residencia en el distrito necesarios para ser candidato.

El máximo tribunal porteño tomó su decisión por cuatro votos contra uno. No se pronunció sobre la situación concreta de Macri y su residencia en el distrito que aspira a gobernar, sino que advirtió que quienes lo habían impugnado no estaban “legitimados” para hacerlo porque no cumplieron con el procedimiento que prevé la ley para cuestionar las candidaturas.

Por rechazar los recursos presentados contra el fallo del Tribunal Electoral que favoreció a Jorge Macri votaron los jueces Inés Weinberg de Roca, Santiago Otamendi, Luis Lozano y Marcela De Langhe. En contra se pronunció la jueza Alicia Ruiz.

Quienes impugnaron la candidatura de Jorge Macri fueron el exsenador radical Nito Artaza y la precandidata a jefa de gobierno porteño Vanina Biasi (FIT). Ahora podrán intentar llegar a la Corte Suprema con un recurso extraordinario.

El martes pasado, el máximo tribunal nacional se negó a tomar el caso porque sostuvo que no era un tema de su “competencia originaria” y que, por ende, tenía que resolverlo la justicia porteña. Como los jueces de la Ciudad ya se expidieron, los impugnantes podrán volver a intentar llegar a la Corte . El tiempo les juega en contra porque falta menos de un mes para las PASO, el lunes próximo empieza la feria judicial -será decisión del TSJ habilitar o no la feria- y el recurso extraordinario tiene plazos largos.

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Marcela De Langhe, Alicia Ruiz, Inés Weinberg de Roca, Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi. prensa@jusbaires.gov.ar

En el fallo que hoy fue confirmado, el Tribunal Electoral de la Ciudad dijo que Jorge Macri cumple con el requisito que exige la Constitución local de haber residido en el distrito “los cinco años anteriores a la fecha de elección” porque sostuvo que la ley no exige que hayan sido los inmediatamente anteriores y que pueden haber sido otros cinco años. Según el Tribunal Electoral, Jorge Macri cumplió el requisito entre 1981 y 2006. Por ende, no es trascendente que en 2019 haya ganado su último mandato como intendente de Vicente López, donde por entonces tenía fijado su domicilio.

El requisito en disputa está previsto en el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que establece: “Para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad [Jorge Macri nació en Tandil] o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección (...)”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y Jorge Macri, el candidato de Pro a sucederlo Prensa GCBA

La candidatura de Jorge Macri fue convalidada también por Juan Bautista Mahiques, el jefe de los fiscales porteños, que anteayer dictaminó que cuando la Constitución porteña se refiere a “los cinco años anteriores a la fecha de elección” lo que pide es que los cinco años estén cumplidos antes de la celebración de las elecciones y no exige que sean los cinco años inmediatos anteriores.

Quiénes son los jueces

Los jueces que votaron por confirmar el fallo que dijo que Jorge Macri está habilitado a competir son Weinberg, que había sido propuesta por Mauricio Macri para ser la procuradora general de la Nación en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, pero el Senado nunca trató su pliego. Weinberg fue designada además, hace tres años, por el presidente Alberto Fernández para integrar la comisión de expertos que lo asesoraría sobre una eventual reforma de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Integraban ese grupo variopinto, también, Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, reconocidos juristas y jueces de distintas provincias.

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi, Alicia Ruiz, Inés Weinberg de Roca, Luis Francisco Lozano y Marcela De Langhe

En el mismo sentido se pronunciaron Lozano, un juez cercano al jurista peronista Rafael Bielsa que es de los más antiguos dentro del tribunal, y Otamendi y De Langhe, los últimos en ser designados -los nombró Horacio Rodríguez Larreta-. Otamendi fue el número dos del Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano en el gobierno de Macri. De Langhe fue directora del Instituto Superior de Seguridad Pública (que forma a los policías porteños) y es cercana a Guillermo Montenegro, hoy intendente de Mar del Plata y exministro de Justicia de Macri en la Ciudad. Antes de llegar al Tribunal Superior, De Langhe también hizo un vínculo en la Ciudad con Martín Ocampo, hombre de Daniel Angelici.

Ruiz, la única jueza que votó por revocar el fallo que favoreció a Macri, es una académica de perfil progresista.

Los votos de cada uno

Weinberg, la primera en votar, dijo que debían ser rechazados los recursos de apelación interpuestos contra el fallo del Tribunal Electoral y que le corresponde “en última instancia al electorado tomar su decisión en las urnas”.

Weinberg advirtió que quienes impugnaron la candidatura de Jorge Macri debieron haberlo hecho “ante la Junta Electoral de la alianza Juntos por el Cambio”, y no directamente ante el Tribunal Electoral, porque es así como lo establecen las normas. Sostuvo, además, que ya perdieron la chance de ir por el camino correcto.

