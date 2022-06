Reparación simbólica: con quejas, empezó el canje de cajas de leche por violar la cuarentena en Mendoza

MENDOZA.– Los mendocinos acusados de violar la cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus comenzaron a cumplir con la medida judicial para quedar exculpados. Así, arrancó este lunes el canje de cajas de leche para el cierre de las causas de más de 6000 ciudadanos en la tierra cuyana, según informó el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, hubo quejas de quienes consideran que se trató de una sanción “injusta”.

De acuerdo con datos a los que accedió LA NACIÓN, durante la primera jornada se acercaron más de 50 personas con los dos productos lácteos “larga vida” de 800 gramos , de cualquier marca. Pero, hubo quienes tuvieron que donar más cajas que lo informado oficialmente. Según las autoridades judiciales, se trata de ciudadanos que participaron de fiestas clandestinas, por lo que la pena puede ser mayor, de acuerdo con la evaluación que hacen las autoridades.

Uno de estos casos involucra a Federico Meza, quien en diálogo con este diario contó que tuvo que aportar 15 cajas de leche, por lo que gastó más de 13.000 pesos. El joven se mostró molesto por la decisión que tomó la Justicia en su contra, ya que asegura que ese día, el sábado 20 de julio, le tocaba circular según su DNI y fue interceptado por la policía cuando terminaba de hacer enduro en una zona montañosa donde se estaba realizando un cumpleaños masivo, del cual se escapó una importante cantidad de deportistas.

“La Justicia ha sido injusta conmigo. Yo sólo practicaba en mi moto, no estaba con nadie y no participaba de ninguna fiesta. Tenía todo legal, con el documento para el día que correspondía. Me decían que me retirara, que había problemas en el lugar”, contó Meza sobre esa tarde caótica. “A la salida del campo había un montón de policías y varias personas demoradas. Nos hicieron ir a la comisaría, me tuvieron cuatro horas detenido y me secuestraron el celular durante un mes. La bronca de la policía era la gente que se les escapaba. Pero yo no tuve la necesidad de irme a ningún lado, tenía todo en regla”, sumó el joven, quien la semana pasada recibió una citación para que se presentara este lunes con las 15 cajas de leche si pretendía quedar liberado de culpa y cargo, más allá de la audiencia a la que deberá acudir el 6 de julio.

“Agarron a perejiles; a las personas que trabajamos nos pasa esto. Pero, ya está, quiero dar por terminada esta situación. Si hubiera tenido la culpa y estaba en falta, me parecía bien llevar leche y plata para comedores. Pero, mi bronca es que me culpan de algo que no cometí. Espero que todo esto termine pronto y no tener más problemas”, completó el imputado, quien aseguró haber presentado un escrito con su abogado.

Desde la Justicia provincial indicaron a LA NACION que se trata de un caso atípico. “Suena muy difícil, si lo relacionaron con la fiesta; hubo allanamientos y muchos se fugaron. Quizás este joven salió solo y se encontró con toda la situación. Pero en la fiesta tomaban datos, por lo que si cayó con su documento, nada es casualidad. Si no hubiera estado, debió pelear su situación e incluso ir a juicio para demostrar todo”, indicaron desde tribunales.

Hasta el 31 de julio las personas individualizadas en actas policiales acusadas de incumplir durante el confinamiento la normativa que dispuso el presidente Alberto Fernández, quien se convirtió luego en el principal infractor, acordando una reparación de 1,6 millones de pesos, podrán acceder al beneficio judicial. En tanto, aquellos ciudadanos que no se presenten hasta las fechas estipuladas serán sometidos a juicio.

El Poder Judicial aclaró que hasta el 31 de julio es el plazo para las personas que fueron individualizadas en actas policiales por infringir el artículo 205 del Código Penal, que prevé una condena de entre seis meses y dos años de prisión para “el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Los interesados en “limpiar” su situación deberán acudir entre las 8 hasta las 20 horas en la Unidad Fiscal Correccional del Polo Judicial Penal; y todos los interesados en esta solución de conflicto podrán ser asistidos por un defensor público de forma gratuita. En tanto, aquellas personas que no viven en el Gran Mendoza, deberán realizar el trámite los mismos días pero en la Fiscalía Correccional de su circunscripción judicial.

Asimismo, según la información oficial, aquellos que ya fueron imputados, el plazo comenzará a contar desde el 11 de julio y se extenderá hasta el 22 de julio, también en las mismas dependencias judiciales, de 8 a 13. En estos casos, se encuadra la situación de Meza, pero ya fue citado para hoy, por lo que se generó confusión entre los acusados.

A comienzos de julio, el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, firmó la medida, bajo la resolución 233, con la cual, “a fines de lograr la extinción de la acción penal, los acusados deberán ofrecer en carácter de reparación simbólica, como mínimo, dos cajas o tarros de leche en polvo de ochocientos gramos (800 gramos) cada una, cuyo vencimiento no sea anterior al 31 de Diciembre de 2022″.

En ese momento, el jefe de los fiscales, aclaró que el destino de las cajas de leche serán las escuelas y hospitales de la provincia, y quienes acepten la reparación simbólica “serán sobreseídos y no les quedarán antecedentes”. Por el contrario, las personas que ya contaban con medidas pendientes con la Justicia o cometieron otro delito en esa ocasión deberán enfrentar el proceso judicial.