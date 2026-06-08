Crisis del vino: Bodegas Bianchi firmó un acuerdo de “standstill” con sus acreedores

Bodegas Bianchi dio un nuevo paso para estabilizar su situación financiera. La bodega mendocina obtuvo la adhesión de sus acreedores financieros a una oferta de standstill, lo que representa una tregua en el reclamo de deudas para avanzar en un plan de reordenamiento integral.

Este acuerdo prevé un período de suspensión de acciones legales y el compromiso mutuo de negociar “de buena fe” el reperfilamiento de los pasivos financieros de la sociedad, según informaron desde la compañía en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

“Esto se enmarca en los esfuerzos integrales de Bodegas Bianchi por reordenar sus pasivos con proveedores y demás integrantes de la cadena de valor, con quienes la sociedad se encuentra actualmente negociando alternativas de solución”, indicaron en la nota, que lleva la firma de Rafael García Bianchi, presidente del Directorio.

El ejecutivo enfatizó que esta medida busca preservar el valor del negocio frente a un “escenario de estrés financiero” provocado por el complejo contexto macroeconómico que atraviesa el país y que impacta directamente en la operatoria diaria de la industria.

Un plan para evitar el concurso

La medida forma parte de un proceso de reordenamiento iniciado este año. En febrero, la compañía -fundada en 1928– había anunciado el inicio de un plan de reperfilamiento de deuda con el objetivo explícito de evitar el concurso de acreedores.

Para llevar adelante el proceso, la empresa contrató a Southern Cone Partners y EY como asesores financieros, y al Estudio Beccar Varela como asesor legal. El plan contempla ordenar compromisos, optimizar recursos y llegar a acuerdos que permitan estabilizar la operación, no solo para atravesar esta coyuntura de mercado, sino también de cara al futuro.

Bianchi es una de las contadas bodegas líderes que permanece en manos de la familia fundadora

En paralelo, desde Bodegas Bianchi explicaron que avanzaban en conversaciones con proveedores comerciales y acreedores financieros para acordar un plazo de gracia que le permita completar la elaboración del citado plan integral.

Bianchi es una de las contadas bodegas líderes que permanece en manos de la familia fundadora. La firma nació en 1928, de la mano del inmigrante italiano Valentín Bianchi. A lo largo de los casi 100 años de historia la bodega se consolidó como uno de los jugadores más relevantes de la industria, con marcas como Don Valentín Lacrado, Famiglia Bianchi, Enzo Bianchi y Bianchi Particular. La empresa además fue una de las pioneras en el segmento de vinos frizzantes, con el lanzamiento de New Age en la década del ‘90.

La situación de Bianchi se enmarca en un momento delicado para la vitivinicultura argentina, afectada por la caída del consumo y el aumento de costos. Problemas similares alcanzaron a otros jugadores de peso en el mercado, como Bodega Norton, que solicitó la apertura de concurso de acreedores a finales de 2025, o Casa Montes, que reconoció deudas millonarias y embargos.