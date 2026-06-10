Cruces internacionales cerrados, más de 700 camiones varados y preocupación en una provincia

MENDOZA.– Un temporal de nieve mantiene cerrado el cruce a Chile. Frente a este escenario, más de 700 camiones aguardan la apertura del paso internacional Cristo Redentor, que podría darse recién este viernes, con un pronóstico alentador hacia el fin de semana. Asimismo, en el sur mendocino, también se encuentra bloqueado el paso Pehuenche, en Malargüe.

Las precipitaciones y la acumulación nívea se sienten en la alta montaña, de ambos lados de la frontera, con más de 20 centímetros en la base, sobre todo en la ruta 60 chilena, en el área del centro de esquí Portillo, lo que impide por ahora el flujo del tránsito internacional. Mientras, del lado argentino, el grueso del transporte de carga se vio obligado a interrumpir su marcha, quedando en espera en los playones de la localidad montañosa de Uspallata, por lo que se registran más de 700 camiones aguardando la habilitación del Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), en el Área de Control Integrado (ACI), a unos 90 kilómetros del paso internacional sobre el Corredor Bioceánico Ruta 7.

El paso Cristo Redentor permanece cerrado

Asimismo, más cerca de la ciudad, en Luján de Cuyo y en el resto de la ruta, en diferentes paradores y estaciones de servicio, desde el límite con San Luis, se espera la llegada de rodados de distintas provincias y países en las próximas horas, por lo que desde la policía podrían ordenar el corte de ingreso de camiones a territorio mendocino hasta que quede abierto nuevamente el paso.

De acuerdo con fuentes fronterizas consultadas por LA NACION, para este jueves se espera una recomposición de las condiciones meteorológicas, aunque de manera progresiva, por lo que se estima que el cruce quedará nuevamente operativo a última hora de la jornada o recién el viernes por la mañana.

Las precipitaciones y la acumulación nívea se sienten en la alta montaña X.com

“Se han registrado nevadas intermitentes en las zonas de Portillo, Chile, y Las Cuevas, Argentina. En tanto, se cumplen los pronósticos de nevadas hasta la noche de hoy. Por eso, hay que aguardar a lo que ocurra este jueves, ya que el clima comienza a ser más favorable, aunque arranca con 18 grados bajo cero, pero con una mejora en los días siguientes”, explicaron desde la Coordinación de Frontera.

Preocupación

Más allá de la situación climática, que por la incidencia del fenómeno El Niño podría agudizarse durante la temporada invernal según explicaron a LA NACION especialistas en meteorología, el escenario es complejo para la actividad comercial y turística: se observa una baja pronunciada en el transporte de carga, por la caída de la actividad industrial nacional, y en los tours de compras al vecino país, como venía ocurriendo en los últimos dos años.

Más allá de la situación climática, el escenario es complejo para la actividad comercial y turística Gentileza Coordinación de Frontera

En el sector del transporte argentino crece la preocupación por la caída que viene sufriendo en la comercialización hacia y desde el vecino país, con bajas que llegan al 40% en los últimos meses, según contaron a LA NACION fuentes de la actividad empresaria. Por su parte, más allá del frío –con temperaturas que superan los 10 grados bajo cero– y las inclemencias climáticas de la época, el turismo a Chile experimenta uno de los momentos con mayor declive, producto de la crisis económica y las desventajas cambiarias de comprar del otro lado de la Cordillera.

“El sector del transporte depende de la actividad económica. Nosotros transportamos lo que se produce y, como un sector dinámico de la economía, está directamente relacionado al movimiento tanto interno como lo que se realiza en los países limítrofes. Estamos bastante golpeados”, contaron desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), confirmando que se viene registrando un descenso en los viajes por encima de aquel porcentaje, sumado a problemas en costos de logística y fletes, y la poca inversión oficial para mejorar el estado de las rutas y la agilidad en los trámites fronterizos.