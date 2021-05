Restricciones. Kicillof acompaña a Fernández pero se diferencia de Larreta con cierres en comercios no esenciales

LA PLATA.-El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciará esta tarde los alcances del cierre total de actividades no esenciales por nueve días en los distritos de alerta epidemiológico de este territorio. Se ajustará al decreto del presidente Alberto Fernández pero tomará distancia de las aperturas que aún sostiene Horacio Rodríguez Larreta.

Kicillof buscó acordar una fórmula común para el AMBA, pero el anuncio del jefe de Gobierno de la Ciudad de mantener locales no esenciales abiertos cambió una vez más los planes de mantener estrictamente cerrado el conglomerado urbano más grande del país. El gobernador se ceñirá en la norma al decreto presidencial y luego corresponderá a cada intendente fiscalizar si los comercios no esenciales están abiertos durante el día.

“Atravesamos el peor momento de la segunda ola. Es fundamental coordinar esfuerzo para bajar contagios mientras avanzamos con la vacunación. Por eso en la provincia de Buenos Aires, como siempre, acompañamos las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández”, expresó Axel Kicillof después del mensaje presidencial.

Hoy a media tarde Kicillof dará a conocer los alcances finales del decreto en la provincia que tiene 14.709 contagios por día. Y que tiene una tasa de ocupación de casi el 75 por ciento de las camas de terapia ocupadas.

En la Casa de Gobierno de La Plata hay una moderada satisfacción dado que finalmente la Ciudad se vio forzada a cerrar las escuelas. Pero el anuncio de mantener abiertos los comercios no esenciales en el distrito que gobierna Rodríguez Larreta afueras cayó mal. “Nos corren en arco todo el tiempo”, se quejan en La Plata.

El cierre más estricto exigido hace semanas no es visto como un triunfo, sino como una medida quizá un poco tardía por el ala más dura del gobierno alineada con Cristina Kirchner.

Alberto Fernández anunció un cierre estricto por 9 días

“Debimos haber ingresado en cuarentena hace tres semanas”- dijo hoy su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que será el encargado de hacer cumplir las restricciones para circular entre las 18 y las 6 horas desde mañana.

“Hasta hace poco la discusión era si los colegios contagiaban o no. Perdimos 20 días en discusiones totalmente inútiles”, expresó el ministro que muchas veces expresa la posición políticamente incorrecta que calle el gobernador provincial.

En la Casa de Gobierno bonaerense deslizan que en la norma provincial no se habilitarán las aperturas de comercios no esenciales. Estos locales no tendrá permitido estar abiertos como anunció Rodríguez Larreta. En cambio, la Provincia se inclina en principio por cumplir con la fase dura de la cuarentena tal como fue en marzo del año pasado. Esa es la norma que regirá al menos en los 59 distritos que hoy están en alerta epidemiológico alto.

Claro que serán finalmente los alcaldes los encargados de hacer cumplir esta norma. En La Plata ya tuvieron que lidiar el año pasado con decenas de distritos gobernados por Juntos por el Cambio que no se ajustaron a la normativa provincial. Los intendentes opositores tienden a copiar las medidas que adopta Larreta. Y este es un problema mayor para limitar la circulación a los rubros básicos en distritos como La Plata, Lanús, San Isidro, Vicente López o Tres de Febrero.

Los intendentes peronistas, en cambio, están dispuestos en cumplir con la nueva normativa: “Después de mucho tiempo se toman medidas responsables”, dijo Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar. El alcalde fue claro: “Caso contrario la situación se tornará inmanejable”.

