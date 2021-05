Restricciones por coronavirus: qué dijo Carla Vizzotti antes de la reunión con los infectólogos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió este miércoles a un posible endurecimiento de las restricciones para contener la segunda ola de coronavirus. A horas de encabezar un encuentro virtual con los infectólogos que asesoran a la Casa Rosada, afirmó que el Gobierno evalúa nuevas medidas luego de que se registrara un récord de 35.543 contagios en la última jornada.

En diálogo con El Destape, Vizzotti confirmó que dialogará con los expertos durante la tarde con miras al vencimiento del vigente DNU del presidente Alberto Fernández el próximo viernes. “Nos reuniremos para analizar la situación epidemiológica y tener su mirada”, expresó.

Según pudo saber LA NACION, el encuentro se llevará a cabo de manera virtual desde Casa Rosada a las 18.30 y será encabezado por la ministra y por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el Ejecutivo decida el regreso a una cuarentena estricta a nivel nacional para descomprimir al sistema de salud en plena escalada de contagios, Vizzotti expresó: “No es tan fácil incorporar al análisis la realidad de cada una de las jurisdicciones. El DNU vigente faculta a cada una a implementar e intensificar las medidas sin la necesidad de esperar a que se dicte un nuevo decreto. Nosotros les estamos transmitiendo desde hace semanas la importancia de minimizar las salidas”.

En esa línea, la funcionaria cuestionó que se sigan llevando a cabo reuniones sociales a pesar de que se encuentren prohibidas y pidió a los distritos aumentar la fiscalización para evitarlas. “Con una normativa nacional solamente no alcanza si la sociedad y las jurisdicciones no toman consciencia de la gravedad de la situación”, sostuvo.

No obstante, reconoció: “Por supuesto que se está evaluando intensificar las medidas, y en función de los datos de los próximos días se definirá en consenso. Pero es necesario poner en palabras que hay medidas vigentes que no se están cumpliendo”.

Rodríguez Larreta evalúa un cierre total los fines de semana

En territorio porteño, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta evalúa implementar un confinamiento “total” durante los fines de semanas, que implicaría el cierre de los comercios no esenciales y el funcionamiento de los locales de gastronomía bajo la modalidad de take away.

También se analiza el eventual cierre de los parques y plazas los sábados y domingos, y la prohibición de realizar deportes de conjunto.

Reticente en un primer momento a suspender la escolaridad presencial, Rodríguez Larreta baraja ahora la posibilidad de aplicar un esquema mixto para el nivel primario, tal como funcionan al momento las escuelas secundarias de la Ciudad.

En la administración porteña también prometieron reforzar los controles sobre las disposiciones ya establecidas.

Cifras récord de contagios y muertes

La nueva reunión entre el gobierno nacional y los infectólogos se llevará a cabo a horas de que se confirmara un nuevo récord de contagios y de muertes por coronavirus en la Argentina.

Según informó el Ministerio de Salud ayer, se habían registrado en las últimas 24 horas 745 víctimas fatales y 35.543 nuevos casos de la enfermedad. De esta forma, suman 3.371.508 los infectados desde el comienzo de la pandemia y 71.771 los fallecidos.

En este contexto, el Ejecutivo evalúa mantener la mayoría de las restricciones vigentes en las zonas de alto riesgo epidemiológico, como la modalidad virtual de las clases, el horario restringido para negocios no esenciales y las limitaciones a la circulación. No obstante, podrían implementarse nuevas medidas y profundizarse algunas de las existentes. Por ejemplo, se evalúa la ampliación de la prohibición a la circulación nocturna, que podría adelantarse a las 19.

LA NACION