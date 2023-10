escuchar

Este domingo 22 de octubre son las elecciones generales en la Argentina. Por su parte, los bonaerenses eligen al próximo gobernador de Buenos Aires y legisladores provinciales. También se definen intendentes y concejales.

Los postulantes al máximo cargo ejecutivo bonaerense son Axel Kicillof, Néstor Grindetti, Carolina Píparo y Rubén "Pollo" Sobrero.

15.51 | Qué pasa si no voto en las elecciones de Buenos Aires

Quienes no puedan concurrir a los comicios y tengan un justificativo válido, deben ir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar. Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, el certificado debe presentarse dentro de los 60 días de celebrada la elección ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que le corresponda al elector o ante la Cámara Nacional Electoral.

En cambio, tal como indica el Gobierno Nacional, a quienes deban sufragar y no puedan justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto, les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Sin embargo, en la práctica el peso de la ley electoral no se hace sentir y, tal como pudo corroborar LA NACION, existen casos de gente que no fue a votar, aparece como morosa en la lista de infractores y no experimentó trabas a la hora de efectuar trámites tales como renovar el pasaporte, el DNI o el registro de conducir. También de altos funcionarios que asumieron en el Estado pese a que figuran en el Registro Público de Infractores al Deber de Votar.

15.34 | Padrón electoral: dónde voto en Buenos Aires

Para consultar los datos del lugar de votación, hay que entrar al sitio web de la CNE e ingresar el número de documento, género y el código de validación. Posteriormente, el sistema arrojará el nombre y dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada persona.

15.15 | Así fue el voto de Néstor Grindetti

Pasado el mediodía, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, votó en la escuela EP N°28/ES N°41 de Lanús Oeste y denunció la existencia de boletas falsas de JxC en Lanús, Lomas de Zamora y otras jurisdicciones del sur de la provincia.

“Aparecieron boletas [de Juntos por el Cambio] de las PASO en las urnas. Uno está acostumbrado a que sea una picardía de alguno de los fiscales, pero no que aparezcan en las urnas”, remarcó y luego aclaró: “Ya lo estamos solucionando”.

Ya voté en la Escuela EP N°28 / ES N°41 de Lanús.



— Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) October 22, 2023

14.59 | Así votó Carolina Píparo

La candidata a gobernadora por la Libertad Avanza, Carolina Píparo, votó en una escuela de La Plata y, en diálogo con los periodistas, dijo: “Es un día histórico como siempre. Pido a la gente que se acerque a votar, que nosotros definamos qué va a pasar en los próximos cuatro años”.

Además, denunció el robo y la destrucción de boletas en el cuarto oscuro. “Que los espacios políticos sepan lo que hacen: nosotros estamos sufriendo el robo de boletas. Ya hemos hecho denuncias en La Matanza, Lomas de Zamora y La Plata, pero estamos entrando en las escuelas cada cinco votantes para reponerlas”. Finalmente, se pronunció a favor de la boleta única electrónica: “Espero que sea la última vez que sea esta la manera de votar con esta boleta, [por] La cantidad de papel que se gasta, el robo de boletas y el estar todo el día esperando”.

14.46 | Así votó Axel Kicillof

Cerca de las 9.30, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a renovar el cargo, Axel Kicillof, se presentó a la Escuela Superior de Sanidad Floreal Ferrera de La Plata a emitir su voto. En diálogo con la prensa dijo: “Mi primer mensaje es que se avoquen todos a decidir a través de las urnas, es importantísimo votar por uno”.

Luego agregó: “Acá en la provincia, después de cuatro años de gestión, pasaron muchas cosas y algunas inesperadas, entonces en nuestro caso es para convalidar un rumbo”.

Voté en la Escuela Superior de Formación en Salud de La Plata.



— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 22, 2023

14.26 | Quiénes son los candidatos a gobernador en Buenos Aires

Este domingo 22 de octubre se define el máximo cargo ejecutivo bonaerense entre estos candidatos a gobernador:

Axel Kicillof (Unión por la Patria)

Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio)

Carolina Píparo (La Libertad Avanza)

Rubén “Pollo” Sobrero (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)

14.12 | Cómo seguir en vivo toda la información sobre las elecciones 2023

A través del canal LN+ es posible seguir todo el análisis y los resultados de los comicios de este domingo 22 de octubre, jornada en la que los ciudadanos habilitados para votar definen el destino del país.

14.00 | Qué se vota hoy en Buenos Aires

Los bonaerenses eligen este domingo 22 de octubre al próximo gobernador de Buenos Aires. También se vota legisladores provinciales, intendentes y concejales de toda la provincia.

