Lorenzetti criticó por “irregular” la elección de Rosatti como presidente de la Corte

En una explosiva carta enviada a sus colegas, el juez de la Corte Ricardo Lorezentti criticó la forma en que se eligió a Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal, en lo que consideró un proceso “irregular” porque el magistrado se votó a si mismo. Además mencionó que este tipo de actos “ contradice los precedentes y la tradición de la Corte Suprema, y ha afectado el prestigio de la institución y de la elección misma”.

Lorenzetti, que tenía aspiraciones de recuperar la presidencia de la Corte, que ejerció durante más de 10 años, hizo público esta noche el contenido de un correo electrónico que le envió a sus colegas Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Elena Hghton de Nolasco.

Lorenzetti reveló una durísima crítica a sus colegas que es muy inusual que se haga en público, sobre todo en el ambiente recoleto de la Corte, donde todas las diferencias -que las hubo antes- siempre se hablaron a puertas cerradas. Pero el malestar es tal que desbordó las formas de la tradición del Palacio de Justicia.

En esta misiva, Lorenzetti dijo que se convocó de urgencia a un acuerdo para votar el presidente de la Corte a sabiendas de que él no iba a poder participar. De este modo, con su ausencia y la de jueza Highton de Nolasco, solo tres jueces terminaron eligiendo al titular del cuerpo. Es decir que Rosatti contó con su voto, el de Maqueda y el de Rosnekrantz.

Lorenzetti se dirigió a los jueces como “estimados colegas” y les dijo que “la posición histórica de la Corte” ante esta elección se asemeja a lo ocurrido con la elección de Julio Nazareno, juez de la Corte en épocas de Carlos Menem en la Presidencia. Dijo Lorenzetti que la elección de Rosatti “repite lo ocurrido con algunos de los jueces de aquella composición del tribunal, moral y jurídicamente descalificados”.

En la misma línea, el jurista rafaelino advirtió que “se había logrado una confianza, transparencia y participación que este tipo de actos afecta gravemente”.

Además, consideró que “la designación de autoridades por medio de acuerdo extraordinario es irregular” y explicó que “normalmente se celebra por acuerdos ordinarios, y no se llevó el tema el martes 21″ de septiembre. Relató que al día siguiente, el miércoles 22, “nada había cambiado, y por la tarde se llamó a un acuerdo extraordinario para el jueves 23, con menos de 24 horas de anticipación”.

“Todos sabían que el suscripto estaba representando al país en la reunión de un organismo internacional (UNIDROIT) con la participación de juristas de todos los continentes. Es decir, no era una tarea privada, sino institucional. Por lo tanto, era posible tratar el tema el día martes 21 o martes 28 . No había urgencias, ni obligación legal, y no hubo mala voluntad ni deseos de no asistir ”, aseguró.

En la misiva, Lorenzetti insistió en que “existieron numerosas oportunidades en que los acuerdos fueron postergados por el sólo pedido de un ministro. Por lo tanto, negarse a tratar el tema en el acuerdo ordinario, y no postergar el convocado, violó la tradición de la Corte en la materia y las reglas de la cortesía”.

Por eso dijo que “esa decisión apresurada los obligó a la designación del presidente y del vicepresidente de la Corte con la sola presencia de tres jueces, votándose a sí mismos”.

Para Lorenzetti, ello “no es ético, no razonable”, dijo citando al juez Enrique Petracchi cuando expresó sus críticas por la manera en que Nazareno fue elegido votándose a si mismo. “Se podría haber evitado simplemente con hacer el acuerdo el martes 23 o el martes 28 de setiembre de 2021″, insistió el juez.

Lorenzetti aseguró que ´el autovoto´ ha sido censurado por la opinión del Juez Petracchi ” porque por un lado “puso en duda tanto la existencia de una mayoría en la decisión derivada de votarse a sí mismo”, y al mismo tiempo puso en duda “la legitimidad del acto”.