Ricardo Lorenzetti dijo que la Corte no tiene diálogo con el Gobierno y lamentó al renuncia de Highton

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lamentó hoy la renuncia de su colega Elena Highton y dijo que no hay diálogo con el Gobierno. Además, volvió a reclamar reformas legales en materia penal: “Hay muchísimas vacantes judiciales, por eso se demora todo y hay una crisis importante”.

Sobre la renuncia de Highton, que ayer anunció su salida del máximo tribunal a partir del 1 de noviembre, su colega sostuvo: “Tengo una gran amistad con ella anterior a la Corte, tenemos una relación muy estrecha y amigable, y me da mucha pena que se haya retirado y tiene derecho a retirarse y descansar”.

Lorenzetti fue consultado, en el marco de una entrevista con Radio con Vos, sobre por qué no se resuelven prontamente causas importantes como la presunta inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, que está en la Corte desde 2015, o la causa contra Julio De Vido por la tragedia de Once cuyo fallo lo condenó a cinco años y ocho meses, pero su abogado presentó un recurso de queja que los magistrados deben resolver.

El ministro de la Corte se justificó en que recaen en el máximo tribunal “muchísimas” causas penales que no deberían tratar los jueces. “Estamos sacando una enorme cantidad de causas penales, muchísimas. Hay una saturación y por eso planteamos ya a todos los poderes que esto se reforme porque no hay manera de que este sistema funcione bien si no hay una reforma legal. La Corte tiene una cantidad de causas penales que no debería tener, es imposible”, explicó.

“Particularmente sobre el Consejo de la Magistratura, es un tema institucionalmente difícil que fue resuelto en distintas instancias y cuando llegó a la Corte hubo opiniones muy diferentes que cambiaron porque cambiaron algunos ministros y ahora está en la agenda”, aseguró.

Sobre el estado actual de la causa, dijo: “Tiene distintos votos y la demora tiene que ver con eso, don cambios de opinión, pero es un tema muy difícil básicamente es un tema del Congreso la regulación, acá se plantea un aspecto específico de la ley que es el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que fue regulado por distintas leyes que fueron cambiando. El fallo depende de los votos de los ministros, yo di mi voto, pero es un tema difícil porque tiene repercusiones institucionales muy serias”.

Lorenzetti además abonó la idea de una reforma del sistema judicial. “En materia penal hay que hacer una reforma profunda del sistema porque no hay leyes que lo ordenen”, argumentó. “En materia federal estamos a medio camino desde hace años entre un sistema acusatorio y otro distinto. Hay muchísimas vacantes judiciales, por eso se demora todo y hay una crisis importante”, aseguró.

Noticia en desarrollo