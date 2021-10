Jorge Capitanich se quebró al inaugurar una obra de agua potable frente a vecinos.

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich inauguró en las últimas horas una obra en Charata, una pequeña localidad de la provincia que no contaba con red de agua potable. No hizo un acto sino que decidió acercarse con su equipo a girar la canilla. Eso y las palabras de un vecino emocionaron al jefe provincial.

El momento quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente. También, generó muchas críticas de usuarios que con sarcasmo cuestionaron las lágrimas del gobernador por inaugurar una canilla en un pueblo que hace más de 100 años no cuenta con agua potable.

Todo comenzó cuando un hombre que participaba de la recorrida de Capitanich por el lugar expresó un mensaje de aliento a la dirigencia política en medio de la pandemia. “Estamos en una pandemia y tenemos que tenerles paciencia a los que nos gobiernan, porque tienen la delicada tarea de gobernar para todos, no para un solo sector. Esto es un esfuerzo grande”, dijo con un mensaje condescendiente que tocó con sus palabras al gobernador.

Con una rápida respuesta, el jefe provincial le agradeció su mensaje y se acercó a abrazarlo. En ese momento, reafirmó los dichos del vecino: “Necesitamos el afecto, el reconocimiento a las cosas que se hacen, porque estas obras tardan mucho tiempo, cuestan mucho dinero y es un gran esfuerzo para toda la sociedad. Por eso yo siento mucha emoción al estar acá, porque esta obra me costó”.

A continuación, mencionó que le duelen “las críticas infundadas de todos los que hablan sin saber, los que no saben lo que cuesta gestionar”, y agregó con la voz quebrada y al borde del llanto: “Porque si no hubiésemos hecho todo el esfuerzo que hicimos nosotros, ellos no hubiesen tenido agua. Porque si no parece ser que una obra de esta magnitud, abrir una canilla no es nada, pero este es un cambio de vida para siempre”.

No obstante, algunos vecinos compartieron su indignación en redes sociales al ver las imágenes del gobernador. “Capitanich se emocionó y hasta lloró porque después de 107 años la localidad de Charata, en el interior del Chaco, por fin tiene agua corriente, pero acá la prueba de que no hay agua”, escribió otro usuario en la red social que denunció que no toda esa localidad tiene agua potable y adjuntó un video como prueba.

De qué se trata la obra en Charata

Capitanich dejó habilitado el primer tramo de la obra de distribución local de agua potable para la localidad. “El agua potable es salud y vida. Esto nos emociona profundamente. Son obras para siempre, que transforman la calidad de vida de una comunidad, y han costado mucho tiempo”, expresó el mandatario.

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; y el presidente de Sameep, Leonardo Aguzin, Capitanich comprobó el funcionamiento de las obras de agua potable correspondientes al sistema de redes de agua potable de la localidad. Lo hizo a través de una visita al domicilio de Nilda Giménez, vecina de la localidad.

La obra beneficia de manera directa a 9800 familias, que accederán a conexiones domiciliarias y forma parte del sistema de provisión de agua del Segundo Acueducto del Interior que beneficia a todo el Sudoeste chaqueño.