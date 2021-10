Victoria Tolosa Paz explicó por qué el Gobierno no tomó antes de las PASO más medidas para “dinamizar la recuperación económica”

La candidata a diputada del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, habló hoy sobre la batería de anuncios realizados por el Gobierno luego de la dura derrota sufrida en las Primarias, Abiertas, simultáneas y Obligatorias (PASO). En declaraciones radiales, explicó por qué el Ejecutivo no implementó las medidas tendientes a “dinamizar la economía” y aseguró que no hay oculto detrás de ellas un objetivo electoral con miras a los comicios de noviembre.

“Cuando leemos el resultado del 12 de septiembre, hubo durante 15 días decisiones de Gobierno. Hubo cambios de Gabinete que repercutieron en decisiones de políticas públicas que se anuncian prácticamente día a a día”, sostuvo Tolosa Paz en diálogo con Futurock y agregó: “Nosotros tomamos esas medidas no pensando en que eso va a repercutir en la voluntad de un pueblo de ir a votar el 14 de noviembre, sino porque el mensaje de las urnas nos indica que hay que darle velocidad y dinamismo a la recuperación económica”.

A continuación, puso como ejemplo la decisión de aumentar el salario mínimo vital y móvil en respuesta a un salario que estaba “deprimido y sigue estando más bajo de lo que quisiéramos”. Pero insistió: “No hicimos esa modificación pensando en que la gente vaya a votar, sino en reactivar la rueda del consumo interno. Todo lo hacemos pensando en que la Argentina tiene que levantar los niveles de calidad de vida de un pueblo que está realmente muy mal y que la pandemia empeoró”.

En ese momento, a la candidata oficialista le preguntaron por qué no se tomaron antes las medidas, que incluyeron numerosas flexibilizaciones a las restricciones establecidas por la pandemia de Covid. Entonces, respondió: “Bueno, es que con el diario del lunes todo puede resultar evidente y obvio”. Y añadió: “Pero está claro que nosotros venimos de un invierno sumamente complejo en términos sanitarios. En mayo, hace apenas cuatro meses, estábamos ante la segunda ola de Covid. Ya estamos por suerte dejando atrás esa etapa”.

Consultada acerca de sus expectativas con relación a las legislativas, expresó: “Creo que en noviembre habrá mayor nivel de participación. Las condiciones climáticas y sanitarias serán diferentes. Además, como se dice en el barrio, la importante es la de noviembre”.

“Es cierto lo que dijo Máximo”

Sobre el final de la entrevista, Tolosa Paz habló sobre los cuestionamientos de Máximo Kirchner a Juntos por el Cambio y en particular la candidata a diputada por la Ciudad, María Eugenia Vidal, por la “actitud” adoptada después de las PASO.

“Es una pena que la primera candidata a diputada nacional en la Ciudad esté más preocupada por quedarse con la presidencia de la Cámara que por sumar leyes para la gente”, dijo días atrás el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados y agregó: “Les interesa muy poco lo que le pasa a la sociedad. Entran en estas cuestiones de ponerse en maleva, ante una situación donde la sociedad está sufriendo”.

De igual modo, la candidata bonaerense del FdT sostuvo esta mañana: “Ellos manejan el tiempo electoral con búsqueda de titulares y réditos, pero cuando les toca gobernar borran lo que venden y se olvidan de esa agenda. Es cierto lo que dijo Máximo, ellos en tiempos electorales se radicalizan y pierden la capacidad de sentarse en una mesa a dialogar”.

Por último anticipó una convivencia “muy difícil” con la oposición en el Congreso. No obstante, consideró “sumamente necesario trabajar en los consensos” y añadió: “En esa búsqueda, creo que va a haber algunos sectores de la oposición en donde entendemos que, después de la elección, podrá bajar la espuma de la elección y dirán ‘sí', como lo hicieron con la quita del Impuesto a las Ganancias y la ley de Zonas Frías. No es cierto que no logramos nunca consensos”.