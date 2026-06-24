Ritondo defendió la postura de Pro y evitó afirmar que Adorni mintió

Mientras continúan las idas y vueltas por la suspensión del informe de gestión que Manuel Adorni tenía previsto brindar ante el Senado el próximo 2 de julio, el diputado nacional y presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, defendió la decisión de su espacio de no dar quorum en la sesión de este martes en Diputados que buscaba destrabar el tratamiento de la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete.

“La sesión de ayer no era para remover a Adorni ni para sacar la interpelación; eso es un camino legislativo mucho más largo. La sesión de ayer era para obligar a la Comisión que trata la censura, la moción y los informes", explicó este miércoles.

Según dijo el legislador en Radio Mitre, Pro decidió no bajar al recinto porque la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había sido convocada para el próximo martes 30 de junio. “La sesión de ayer quedaba sin efecto práctico porque lo único que se buscaba era obligar a la Comisión y ya estaba llamada. Era montarnos a un show que armó el kirchnerismo”, sostuvo.

Adorni en su informe de gestión en el Congreso Santiago Oroz - LA NACION

Ritondo cuestionó además que la oposición no hubiera intentado consensuar previamente la convocatoria y consideró que la sesión “no lograba nada nuevo”. “Cualquier proyecto necesita en el recinto los dos tercios y nunca se va a lograr porque La Libertad Avanza tiene más de 90 legisladores. Lo de ayer era un imposible: no tenía ningún sentido más que el show mediático, seguir en el barro, y no nos prestamos a eso", dijo.

De esta forma, tanto Pro como la Unión Cívica Radical (UCR) y la mayoría de los bloques provinciales decidieron no presentarse y —con 117 diputados en sus bancas, 12 menos de los 129 necesarios para abrir el recinto— la sesión cayó por falta de quorum.

Consultado sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni y por los intentos de la oposición de avanzar con una interpelación y una eventual moción de censura, Ritondo evitó ser categórico, dijo que el jefe de Gabinete tiene que ir al Congreso “a dar explicaciones” y reiteró que la sesión programada para este lunes no resolvía el tema. “Si bajábamos no sumábamos nada, solo éramos la cola de ratón del kirchnerismo”, subrayó. “Hay muchas cosas en juego, hay mucho para rescatar y nosotros queremos cuidar el cambio”, deslizó.

Tras la fallida sesión, Pro publicó un comunicado en el que se afirmó que Adorni “no puede seguir en el cargo”.

“En el Congreso, Pro impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados. Ese objetivo se alcanzó antes de la sesión, por lo que el quórum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional”, escribieron y resaltaron: “Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas”.

El comunicado de Pro X

Finalmente, Ritondo se refirió a la exposición que Adorni realizó el 29 de abril ante el Congreso, cuando aseguró que todos sus bienes estaban declarados “como corresponde”, una versión que luego se desmintió con la información consignada en su declaración jurada patrimonial.

“La verdad es que nuestro rol no es determinarlo [si mintió]; eso lo va a hacer la Justicia”, respondió el diputado al ser consultado sobre si el jefe de Gabinete había mentido ante el Congreso.

“Los movimientos patrimoniales, la declaración jurada... Eso verá la Justicia si la explicación cierra. Lo que nosotros entendemos es que él modificó lo que nos dijo a nosotros en el Congreso y lo que respondió después, esto es claro”, cerró.