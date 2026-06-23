Bullrich anunció que se suspendió el informe de gestión de Adorni en el Senado del 2 de julio: “No tenía sentido hacerlo venir”

En una nueva jugada destinada a proteger al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), informó que se suspendió el informe de gestión que el ministro coordinador tenía previsto dar ante la Cámara alta el próximo 2 de julio.

“Yo lo suspendí (al informe) porque no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete”, confirmó Bullrich ante una consulta de LA NACION.

La senadora comunicó la cancelación de la exposición del jefe de Gabinete en un encuentro que mantuvo con jefes de bloque de la oposición dialoguista, en un nuevo encuentro celebrado en el bloque radical.

En esa reunión, Bullrich también logró acordar con las bancadas dialoguistas que se necesitará una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes para habilitar la discusión de una eventual interpelación de Adorni.

Ese acuerdo quedó ratificado en un nueva reunión de Labor Parlamentaria en la que se fijaron las nuevas reglas de juego para la sesión de este jueves, en la que el kirchnerismo quiere impulsar un pedido de interpelación y moción de censura del jefe de Gabinete cuestionado por su notable incremento patrimonial del último año.

Ante la ausencia de Victoria Villarruel, al frente del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei, encabezó el encuentro el presidente provisional, Bartolomé Abdala (LLA-San Luis), y también participaron el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), la peronista salteña Flavia Royón, Carlos Arce (Encuentro por Misionero) y los oficialistas Ezequiel Atauche y Agustín Coto.

“Hay antecedentes de que cuando se pidió una moción de censura se exigió el voto de los dos tercios para habilitar su discusión”, explicó Bullrich en diálogo con este diario, mientras se dirigía a participar de la reunión con los otros jefes de bloque en el Salón Gris de la Presidencia del Senado.

El acta firmada esta tarde desanda el camino acordado el miércoles de la semana pasada. En aquel encuentro la propia Bullrich había afirmado que los bloques de habían puesto de acuerdo en que bastaba con la mayoría absoluta, 37 votos en el caso de la Cámara alta, para habilitar la discusión de la posibilidad de convocar a Adorni a una interpelación.

En la reunión no participó ningún representante del kirchnerismo. Tal como le anticipó a LA NACION, el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), el peronismo exigirá que se respete el acta firmada la semana pasada.

Sin embargo, Bullrich y la oposición dialoguista se encargaron de asegurar su posición y declararon invalidada el acta anterior.