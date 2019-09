Roberto Lavagna: "El Gobierno habló de ajuste, pero nunca de trabajo"

El candidato a presidente Roberto Lavagna, en la mesa de Mirtha Legrand

El candidato a presidente Roberto Lavagna estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y, al hablar de la situación de la Argentina, sostuvo que la prioridad del país es la generación de empleo. "El Gobierno habló de ajuste, pero nunca de trabajo", criticó, y explicó que, solo en este año, se perdieron más de 300 mil puestos. "La tarea primera es crear trabajo. Eso no se hace ni con el bombo ni con la banca", lanzó.

"Llevamos 8 años que han sido un total fracaso. El ingreso de los argentinos es hoy menor que el de 9 años atrás", disparó. Para él, además de en la falta de empleo, estas falencias se reflejan "en la pobreza y en el hambre de los niños". En línea con esto, cuestionó la "insensibilidad" del Gobierno y su "ineficiencia", y ratificó la necesidad de una emergencia alimentaria.

Más adelante, al hablar de la deuda pública, el economista disparó: "No hay ningún gasto publico mayor que el pago de intereses por este endeudamiento". Además, aseguró que el dinero del Fondo Monetario Internacional llegará al país, y explicó: "Con cada una de estas dramatizaciones inútiles, alguien en el mercado gana dinero".

Al hablar de la batalla entre kirchnerismo y macrismo, Lavagna sostuvo: "La sociedad tiene que asumir que no vamos a salir con cualquiera de los dos caminos". Y, así, ratificó que no acompañará a ninguno de estos dos frentes en un eventual ballottage.

Según él, se debería avanzar hacia "un gobierno de unión nacional" porque "no se sale de esta situación con un partido político". Y señaló: "Nos van a salvar la seriedad, la producción, la capacidad de crear trabajo; no los milagros". En esta misma línea, opinó que habría que nacionalizar la educación y ampliar el presupuesto en este sector. Y recordó: "La primera propuesta que hicimos tuvo que ver con la educación, no con la economía".