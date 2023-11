escuchar

Tras un largo tiempo fuera de la escena pública, Roberto Lavagna, el exministro de Economía y excandidato a presidente en 2019, publicó un mensaje en contra del juicio a la Corte Suprema de Justicia que el kirchnerismo. El economista se pronunció esta tarde en la red social X sobre el nuevo avance del oficialismo sobre la Justicia.

“Siempre nos opusimos al Juicio Político a la Corte, porque pretende condicionar a la Justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político nuestro diputado Alejandro “Topo” Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios. El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas”, aseguró Lavagna.

Las declaraciones de Lavagna se dan luego de que el excandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, también se expresara en contra de la iniciativa judicial. “Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”, manifestó el gobernador de Córdoba.

“Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones”, señaló Schiaretti al ahondar en la importancia de fortalecer la república mediante el respeto a la división de poderes.

A pesar del mensaje dirigido hacia el candidato de UP, Schiaretti no se expresó en apoyo a Milei. Por estas horas, el cordobés se encuentra junto a una comitiva que también integra el intendente capitalino y gobernador electo, Martín Llaryora, en una gira que se inició en Arabia Saudita, seguirá por España y finalizará el próximo lunes, cuando regresen a la provincia mediterránea.

En esa misma línea, también se manifestó el diputado nacional por Córdoba Mario Negri, quien días atrás rechazó la iniciativa oficialista.“Parece que fue hace mucho. Pero el kirchnerismo aún sostiene el patético juicio político a la Corte Suprema. Dos de los jueces supremos ya respondieron. Como dijimos desde la oposición: el oficialismo violó garantías, uso pruebas truchas y apretó testigos”, acusó el legislador.

Las críticas de la oposición se dieron después de que este jueves los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti respondieran por separado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre los cargos provisorios por mal desempeño de sus funciones de los que fueron notificados hace tres semanas, y para los que tenían plazo de contestar por escrito hasta este viernes, o la posibilidad de hacerlo en forma presencial el próximo martes, cuando se volverá a reunir la comisión.

En los escritos presentados este jueves, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre “la independencia judicial”. También por separado, respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard.

Se trata, dijo Rosenkrantz de “remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”.

Para Rosatti, se intentó condicionar la resolución de causas y al mismo tiempo el hecho de no poder opinar sobre esos expedientes que están en trámite condicionó su derecho de defensa. “Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite.”, dijo. Y señaló que el mecanismo de juicio político, se “ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró”.

Juicio Político a la Corte

A pesar de recibir duras críticas por parte de los magistrados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los diputados oficialistas de la Comisión de Juicio Político están decididos a avanzar en el enjuiciamiento al máximo tribunal por mal desempeño en sus funciones. Si bien los informes acusatorios están casi listos y el tiempo límite para dictaminar es el 17 de este mes, aún se desconoce si lo harán antes o después del balotaje presidencial.

Según pudo saber este medio, desde el entorno del ministro de Economía descartan que Massa auspicie ir al choque contra la Corte Suprema, menos a dos días del balotaje. No haría otra cosa, sostienen, que darle pasto a la oposición y a su rival libertario Javier Milei en su campaña de asociarlo con las prácticas del kirchnerismo.

El próximo martes será el último plazo para que los dos jueces restantes que aún no respondieron –Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-, lo hagan de manera presencial. En el oficialismo descartan que eso suceda; de hecho, se sorprendieron que Rosatti y Rosenkrantz hayan enviado sus descargos a la Comisión cuando, según había trascendido, había un pacto tácito de los cuatro magistrados de mantenerse en silencio y no responder las acusaciones del oficialismo para no darle entidad al enjuiciamiento.

