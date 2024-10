Rodney Alcalá, el asesino serial que intentó encontrar a una de sus víctimas en un show de citas de la TV estadounidense

Escuchar

Un criminal a quien se le llegó a conocer como “el asesino del juego de citas”. Rodney Alcalá fue un asesino en serie declarado culpable en 1980 por matar a ocho mujeres, entre ellas una niña de 12 años.

Su vida, que ahora es dramatizada en una película de Netflix dirigida por Anna Kendrick, tomó un giro cuando dos años antes de ser condenado apareció en un programa televisivo de citas, al tiempo que cometía sus crímenes. La producción de 1978, basada en citas a ciegas, fue conocida como The Dating Game.

Se cree que Alcalá, quien murió en prisión en 2021, pudo haber asesinado a muchas otras mujeres y niñas. En esta nota te contamos quién era, te ofrecemos datos sobre su caso legal y también te contamos detalles de la nueva película Woman of the Hour, que se estrenó este jueves.

Alcalá en una imagen de 1980

¿Quién era Rodney Alcala?

Rodney Alcalá fue un asesino en serie y delincuente sexual que fue declarado culpable de ocho asesinatos cometidos en Nueva York, California y Wyoming entre 1971 y 1979.

Sin embargo, se sospecha que mató a más de 100 mujeres y niñas.Haciéndose pasar por fotógrafo de moda, Alcalá solía dirigirse a las mujeres con cumplidos y luego les pedía que les permitiera tomarles fotografías. En 1980, fue condenado a muerte en California por el asesinato de Robin Samsoe, una niña de 12 años.

Su sentencia fue posteriormente revocada por el Tribunal Supremo de California y se le concedió un nuevo juicio. Recibió la misma pena en el segundo juicio en 1986, pero esta también fue revocada en 2003.

Tony Hale interpreta al presentador de televisión, mientras que Anna Kendrick y Daniel Zovatto interpretan a Cheryl Bradshaw y Rodney Alcalá

En los años siguientes, los investigadores descubrieron pruebas forenses que vinculan a Alcalá con otros asesinatos en el estado. En un nuevo juicio en 2010, fue declarado culpable de matar a Samsoe y a otras cuatro mujeres de entre 18 y 32 años entre los años 1977 y 1979.

En 1994, mientras estaba preso, escribió un libro titulado You, the Jury (“Usted, el jurado”), en el que argumentó que era inocente. Alcalá fue extraditado a Nueva York en 2012 después de ser acusado de otros dos asesinatos cometidos entre 1971 y 1977. Se declaró culpable y fue condenado en Nueva York a entre 25 años y cadena perpetua.

En 2016 fue acusado de matar a Christine Ruth Thornton en 1977, una mujer que los investigadores habían identificado en una de sus fotos. Alcalá murió por causas naturales en 2021 a los 77 años en un hospital cerca de la prisión estatal de Corcoran en California.

El programa de citas

Alcalá se hizo conocido como el “asesino del juego de citas” debido a su aparición en televisión mientras cometía sus crímenes. En septiembre de 1978, participó en The Dating Game, un programa de televisión estadounidense de citas a ciegas.

La producción mostraba a una mujer soltera haciendo preguntas a tres potenciales parejas que podían ser vistas por la audiencia, pero no por ella. El programa concluía con la mujer seleccionando a uno de los hombres con los que quería salir, en función de sus respuestas.

Se cree que Alcalá fue seleccionado porque era alto, guapo y “encantador”, y los productores no realizaron una verificación de sus antecedentes.

Fotograma de la película "Woman of the Hour" que muestra a los concursantes de The Dating Game

En el episodio en el que apareció, Alcalá fue elegido por Cheryl Bradshaw al final del programa. Pero Bradshaw dijo más tarde que decidió no seguir adelante con la cita después de una conversación con él detrás del escenario durante la cual lo consideró “espeluznante”.

La decisión, con toda probabilidad, le salvó la vida. El episodio original de The Dating Game con Bradshaw y Alcalá no existe en su totalidad; solo hay fragmentos disponibles en línea.

¿Cómo se le presenta en la nueva película?

La película comienza en 1977 con Alcalá animando a una mujer llamada Sarah a revelar detalles de su vida personal mientras le hace fotografías en una remota región montañosa de Wyoming.

Las cosas toman un giro siniestro cuando de repente se vuelve desagradable y comienza a atacarla, lo que marca el tono de la forma en que se aprovecha de varias de las mujeres que conoce durante el resto de la película.

La línea de tiempo del filme da saltos, cada uno de las cuales se centra en una mujer distinta. Los asesinatos en sí no se muestran en pantalla. En cambio, la película se enfoca en los encuentros iniciales de Alcalá con las mujeres y los momentos previos a los crímenes.

Una parte considerable de la película se basa en el día en que se filmó el episodio de The Dating Game. Además de dirigir la película, Kendrick interpreta a Bradshaw, la mujer que apareció en el programa de citas junto a Alcalá.

Alcalá se hizo pasar por un fotógrafo de moda y les preguntaba a sus víctimas si podía tomarles fotos

Aunque se basa en casos de la vida real, la película se toma algunas licencias artísticas. Por ejemplo, Bradshaw va en contra de los deseos de la presentadora del programa de citas y se sale del guión y les hace sus propias preguntas a los solteros, lo que le da a la película un ángulo más feminista que el que tenía en la realidad.

La cita entre Bradshaw y Alcalá también es una invención. En la realidad, nunca llegaron a tener una cita, pero la película imagina su visita a un bar y un altercado posterior en el estacionamiento.

¿Quién fue Monique Hoyt?

Una de las víctimas de Alcalá, Monique Hoyt, logró escapar después de ser atacada. Su historia es una de las que se presentan en el filme. Hoyt, de 15 años, estaba posando para el asesino en febrero de 1979 en una zona montañosa aislada cuando Alcalá la dejó inconsciente y la agredió sexualmente.

Cuando recuperó el conocimiento, Hoyt se dio cuenta de que la habían violado, pero, en un intento de escapar, convenció a Alcalá de que no estaba enfadada y de que quería seguir una relación con él.

Los dos volvieron al coche y siguieron su camino. Cuando el asesino se detuvo en una estación de servicio para ir al baño, Hoyt huyó del auto y dio la alarma. La película muestra a la mujer, llamada Amy en la producción, refugiándose en un restaurante cercano hasta que llega la policía y arresta a Alcalá.

Aunque Hoyt escapó, en realidad Alcalá fue puesto en libertad poco después cuando su madre pagó su fianza.

La historia de Monique Hoyt, quien logró escapar del coche de Alcalá, es una de las que se muestran en la película

¿Qué ha dicho Anna Kendrick?

Inicialmente, Anna Kendrick iba a producir y protagonizar la película, pero más tarde también hizo de directora. En los materiales de prensa del filme, la actriz de 39 años dijo que sabe que será vista como una elección sorprendente por algunos.

Kendrick es más conocida por aparecer en la serie de películas Pitch Perfect y en la comedia dramática Up in the Air, que le valió una nominación al Oscar, además de sus apariciones en las películas de “Crepúsculo”.

“Puedo entender por qué una película que comienza con un acto de violencia realmente no parecería ser de mi agrado”, reconoció.

“Pero siento que he pasado por experiencias con las que puedo identificarme con estar con otra persona y de repente descubrir que estás con alguien que no es seguro para ti”.

Sobre el proyecto dijo: “Creo que la historia en sí es convincente debido a la idea de que este hombre peligroso y violento participó en un programa como The Dating Game, donde el objetivo es elegir a un buen chico, y ganó. Es económicamente perverso”.

Varios críticos sugirieron que Kendrick, principalmente actriz, es una gran promesa como directora

Cuando se le preguntó sobre su actitud hacia la representación de la violencia afirmó: “Mi enfoque fue que las cosas que son hermosas deben ser hermosas, y las cosas que son horribles deben ser horribles.

“Sin embargo, la violencia en la película rara vez es literal o explícita. Quería alejarme de la violencia sin desinfectarla”, agregó.

Woman of the Hour se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto del año pasado, pero Kendrick y el elenco no pudieron asistir ni promocionar la película en ese momento debido a las continuas huelgas en Hollywood.

¿Qué han dicho los críticos?

La película ha recibido críticas ampliamente positivas, y algunos dicen que Kendrick promete como directora. “La imagen de Kendrick como actriz no está necesariamente ligada a un material oscuro y atrevido, pero como directora muestra un talento para escenificar suspenso hitchcockiano junto con su ingenio característico”, dijo Katie Rife de la publicación IndieWire.

Patrice Witherspoon de Screen Rant fue menos entusiasta y sugirió que la película “se ve obstaculizada por desequilibrios tonales y una mala edición”.

Pero Benjamin Lee de The Guardian comentó que Kendrick “es una directora debutante que convence, que captura la sensación de una época y una serie de lugares con facilidad”.

LA NACION