Rodríguez Larreta en modo campaña popular: música, teatro, caminatas y café con vecinos en Córdoba

CÓRDOBA.- Con tres días en la provincia de Córdoba, la agenda del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, está marcada por un intento de contacto con la gente desde actividades más populares: pasear por la peatonal de Villa Carlos Paz, ir al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y tener unos “mano a mano” con trabajadores de la temporada de verano (espectáculos, gastronomía, fábricas de productos regionales).

El Jefe de Gobierno porteño llegó ayer y estará acompañado por dirigentes locales, aunque no por los dos precandidatos a gobernador que tiene JxC en Córdoba: Luis Juez y Rodrigo de Loredo no están en la provincia; ambos se tomaron unos días de descanso. Sin fecha definida para la elección local, la alianza todavía no definió cómo resolverá su interna.

Rodríguez Larreta terminó suspendiendo un encuentro con Myrian Prunotto, la intendenta radical de Estación Juárez Celman que se muestra seguido con Martín Llaryora, el candidato a gobernador de Juan Schiaretti. La dirigente ya adelantó que no trabajará para Juez y no se definió respecto a su correligionario De Loredo.

Lejos de las tensiones de la interna de JxC nacional, estuvo en Colonia Caroya donde visitó una bodega y se reunió con dirigentes entre los que estaban los diputados nacionales, Soher El Sukaria y Héctor Baldassi; el exlegislador Gabriel Frizza; el presidente del PRO Córdoba, Javier Pretto, y el vicepresidente, Oscar Agost Carreño.

También fue a la peña de “El Chaqueño” Palavecino, quien por la noche llenó el anfiteatro de Jesús María. “Gracias querido por hacerme parte de este ritual tan tuyo que es la música que miles de argentinos amamos”, comentó Rodríguez Larreta en sus redes sociales. Con la típica boina de campo, también fue al festival, donde el intendente radical Luis Picat fue su anfitrión.

“Valoro la energía positiva del interior, las ganas, la buena onda. Sé que estamos pasando un momento complicado por la inflación, la inseguridad, es durísimo. Veo ganas, emprendedores. Cuando recorro el interior me doy cuenta de que se puede, me da mucha confianza”, declaró a Cadena 3.

Hasta hace pocos meses, Rodríguez Larreta intentó acercamientos con Schiaretti, quien ya lanzó un espacio “anti grieta” donde es precandidato con Juan Manuel Urtubey y ayer sumaron a Alberto Rodríguez Saá.

“Si la gente ve que los políticos se pelean, esta grieta no va a ningún lado. Creo en el acuerdo, por una Argentina mejor con un mensaje de optimismo”, afirmó el Rodríguez Larreta, quien visitó a la comisión directiva de la Sociedad Rural local. “El campo es el gran motor productivo del país y Córdoba es una de las provincias que más exporta -describió-. Tenemos que terminar con las trabas a la producción, los impuestos confiscatorios, la burocracia que dificulta los trámites y los atropellos a la propiedad privada”.

Hoy caminará por la peatonal de Villa Carlos Paz, visitará balnearios -acción que repetirá este domingo en la zona de Cuesta Blanca- y por la noche irá a ver la comedia musical Kinky Boots. El domingo por la tarde está destinado a la ciudad de Córdoba, donde hará un café con vecinos y un recorrido por el parque. Cerrará en el festival Bum Bum, donde se reencontrará con el cuartetero Carlos “la Mona” Jiménez, con quien ya se vio varias veces y al que en mayo pasado le organizó un show homenaje en el Obelisco. También tiene tiempo reservado para charlar con dirigentes de Punilla y la capital.

Morales de recorrida

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, también visita Villa Carlos Paz y Jesús María aunque no está previsto un encuentro con Rodríguez Larreta. Hoy recorrerá la peatonal de las sierras, se reunirá con las mujeres del radicalismo cordobés y con distintos intendentes y dirigentes y cerrará la jornada en el Festival de la Avicultura, de Santa María de Punilla.

Mañana, en Jesús María, visitará unos emprendimientos productivos, estará con Picat e irá al festival. “Seguimos recorriendo el país, mantenimiento encuentros con la dirigencia, apostando a fortalecer cada vez más el radicalismo en el marco de Juntos por el Cambio, y difundiendo ante cada vecino, de cada localidad de la Argentina, los desafíos que debemos abrazar para salir adelante: generar más trabajo, idear otra economía que genere producción, que le dé trabajo a la gente, que la saque de la pobreza”, dijo.