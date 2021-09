Rodríguez Saá: “La carta de Cristina ultrajó la figura presidencial”

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se refirió hoy a la interna del Gobierno tras las renuncias masivas de varios funcionarios que culminó con cambios en el Gabinete y, en relación a ello, apuntó directamente contra la vicepresidenta. “La carta de Cristina [Kirchner] ultrajó la figura presidencial”, disparó el mandatario puntano.

“Que de su propio Gabinete renuncien y lo que debería ser una reunión interna, privada, familiar, haya pasado a este problema como si fuera gritarse en un restaurante delante del público, de una familia... Eso generó una situación de escándalo y roza la investidura presidencial”, destacó hoy Rodríguez Saá, durante una conferencia de prensa en la que ahondó sobre la crisis política que se desató la semana pasada en el Gobierno.

“Hubo una declaración de la diputada nacional Vallejos que manchó la investidura presidencial y una carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner que ultrajó la figura presidencial”, sentenció al respecto el gobernador puntano.

Rodríguez Saá participó de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo este sábado con los gobernadores en La Rioja, en donde se pactó, tras las derrota nacional en las PASO, llevar a la práctica “más peronismo y un shock de consumo”. Y en relación al encuentro señaló: “Le dije al Presidente ‘yo vine pensando en hablar de la crisis, de qué podía aportar y me encontré con un hecho consumado’. Y le dije que me quedé para hacer un desagravio a la investidura presidencial que no se puede y no se debe maltratar”.

Las duras declaraciones de Alberto Rodríguez Saá.

Rodríguez Saá indicó que el mandatario le agradeció su “sinceridad” y contó que durante la cumbre en La Rioja le planteó a Fernández su preocupación por la situación política y económica que atraviesa el país, la cual calificó de “desesperante”.

Asimismo, Rodríguez Saá se refirió a los dichos que distinguen a la provincia de San Luis del plano nacional. “Nos han dicho que somos otro país... Somos Argentina, pero no queremos que nos comparen o nos lleven a una situación que no es nuestro perfil”, aclaró.

“En San Luis nosotros no somos kirchneristas, tampoco fernandistas, somos Fuerza San Luis, que no es una cosa ni la otra”, concluyó Rodríguez Saá.