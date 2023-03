Sabag Montiel habló sobre el ataque a Cristina Kirchner: dijo que actuó solo y que no se arrepiente

escuchar

Fernando Sabag Montiel, el primer detenido por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y quien apuntó un arma contra la vicepresidenta, habló desde la cárcel de Ezeiza sobre aquel 1 de septiembre del año pasado y afirmó que “actuó solo” en el ataque. En un intento de desligar de responsabilidades a su novia Brenda Uliarte, también presa, y de desterrar sospechas sobre una organización que pudiera haber motivado su accionar, aseguró que todo lo hizo por “motu propio” y que no se arrepiente de haber querido matar a la exmandataria. También rememoró el momento en que gatilló, pero el tiro no salió. Dijo que estaba nervioso.

“Entenderás que mi situación es muy comprometida. Yo estuve buscando los medios de forma despavorida”, comenzó Sabag Montiel en una comunicación que tuvo con la producción de C5N, que fue grabada y que pusieron al aire anoche en el programa Minuto Uno.

“Yo lo hice por motu propio, ¿entendés? Están inventando una historia. Actué solo. Con respecto al atentado, sí, y tengo las pruebas acá, que Brenda Uliarte no tiene nada que ver”, sostuvo en la llamada telefónica que recibió en el penal federal de máxima seguridad donde se encuentra detenido.

El momento en que le disparan a Cristina Kirchner

Cuando le consultaron por qué quiso matar a Cristina Kirchner, Sabag Motiel respondió: “Básicamente por la situación del país”. Después comentó que el arma que usó “estaba cargada” y recordó el instante en que se produjo el ataque, en el exterior del domicilio donde residía la vicepresidenta en ese momento, en Recoleta, mientras había manifestantes concentrados en su apoyo.

“Tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después me plantaron balas en mi casa, que yo no tenía. Pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. No sé, [me] están defenestrando, inflando una imagen más de lo que soy, cuando yo no soy todo lo que dicen ser”, se quejó el recluso. Y sobre ese día dijo también: “Yo en vez de tirar el pestillo, o sea, imaginate los nervios de estar en un lugar y de tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso”. Le preguntaron incluso si se arrepentía de lo que había hecho y contestó tajante: “No”.

Aseguró además que al fiscal de Vialidad Diego Luciani, a quien le mandó una carta para reclamarle “que otros jueces intervengan en la causa” contra él, lo conoce “de la tele, de antes” y acotó sobre el magistrado: “Es obvio que Luciani tenía bronca. Es él el que tiene las causas [con las] que tiene problemas Cristina”.

Según explicaron en C5N, lograron el contacto con el primer detenido en la causa que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti a través de esa misiva. Es que, de acuerdo a lo que dijeron, el 3 de marzo de 2023 Sabag Montiel le mandó ese escrito a Luciani, en el que aseguraba que Cristina Kirchner y Capuchetti lo tenían “secuestrado”, y al final del texto dejaba un número de teléfono del Área de Observación Continua de Ezeiza, donde está detenido. Entonces, desde la producción llamaron y fue el mismo Sabag Montiel el que los atendió.

La semana pasada, Capuchetti le sugirió al fiscal Carlos Rívolo elevar a juicio oral y público el primer tramo de la causa contra Sabag Montiel, Uliarte y el jefe de “Los Copitos”, Nicolás Carrizo. Sin embargo, y luego también de que la Cámara Federal considerara que debía llevarse a juicio el expediente, Rívolo contestó que faltan todavía medidas de prueba.

De momento, los tres imputados están presos.

LA NACION