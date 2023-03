El kirchnerismo, en un mar de contradicciones

escuchar

Estamos otra vez en presencia de una crisis financiera que se origina en los Estados Unidos, y cuyas consecuencias, derivaciones y profundidad todavía no conocen aquellos que son expertos en bancos y en finanzas.

Suele pasar, como pas√≥ con tantos fen√≥menos cr√≠ticos a nivel internacional desde la ca√≠da del Muro de Berl√≠n hasta la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que retroactivamente los que observan un fen√≥meno como este dicen: ‚ÄúBueno, estaba en la l√≥gica de las cosas que ten√≠a que terminar as√≠‚ÄĚ. Y sin embargo, eso que es diagnosticado como un cisne blanco, antes de que se produzca es un cisne negro. Es decir, es un acontecimiento aparentemente inesperado. Lo mismo pas√≥ o est√° pasando con esta crisis que afecta a un sistema important√≠simo hoy en la econom√≠a global como son las empresas tecnol√≥gicas radicadas en California. El banco que entra en crisis se llama Silicon Valley Bank, es decir es el banco de esa industria.

Es una consecuencia lo que est√° pasando, por eso muchos dicen que esto iba a ocurrir, de una suba de tasas muy dram√°tica, no solamente por lo empinado de esa curva sino por la velocidad de la Reserva Federal para contrarrestar el fen√≥meno de la inflaci√≥n. Fen√≥meno que para muchos est√° asociado, entre otros factores, no solamente al ataque de Rusia a Ucrania sino a la gran expansi√≥n monetaria y fiscal que estuvo asociada a la pandemia y a atenuar los efectos de la cuarentena en los Estados Unidos. Todo eso, trae aparejado una inflaci√≥n que la Reserva Federal intenta moderar con una suba de una tasa de inter√©s que en menos de un a√Īo fue de 1,79 a 4,75%.

Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed)

Hay economistas muy entendidos en política monetaria y en particular de los Estados Unidos, como por ejemplo Alfonso Prat Gay, que observan que cada vez que hubo una suba de la tasa de interés tan acentuada por parte de la Reserva Federal, hubo una crisis en el sistema financiero. Era de prever que esto iba a pasar, lo que no se sabía era cuál era el sector que iba a detonarse primero.

Ese ecosistema radicado en California, de empresas de tecnolog√≠a y fondos que apostaron por estas startups y las financiaron en sus comienzos, ahora est√° en medio de un tembladeral. Esas empresas fueron a buscar sus dep√≥sitos -hay toda una discusi√≥n secundaria respecto de c√≥mo manejan sus tesorer√≠as- al ver la suba de tasas. El Silicon Valley Bank no pudo hacer frente a esa corrida y debi√≥ ser intervenido. Poco tiempo despu√©s, el domingo, se intervino otro banco, el Signature Bank, de Nueva York, asociado tambi√©n al mismo riesgo sist√©mico. Pero este lunes, se suspendi√≥ la rueda de cotizaciones de 14 bancos en los Estados Unidos y cay√≥ el precio de las acciones de los cuatro bancos m√°s importantes de ese pa√≠s, que son important√≠simos en la econom√≠a global: Wells Fargo; Bank of America; City Bank y J.P. Morgan. En ese orden decreciente. Ese fue el da√Īo que tuvieron este lunes las acciones de estos bancos por culpa de esta crisis que hizo salir a Joe Biden a ‚Äúgarantizar como sea la seguridad de los dep√≥sitos de los ciudadanos americanos‚ÄĚ. Lo primero que hizo el gobierno de Estados Unidos fue absorber la crisis del banco de California a trav√©s de un fondo de seguro de dep√≥sitos bancarios.

La caída de Silicon Valley Bank inició una crisis bancaria en los Estados Unidos TIMOTHY A. CLARY - AFP

En el medio, se escuchan voces de personas muy importante como Mitt Romney, que fue candidato a presidente por el partido republicano, ‚ÄėLarry‚Äô Summers, que fue secretario del Tesoro en la √©poca de Clinton; aparece hoy Bill Ackerman, que es titular de uno de los m√°s grandes de inversi√≥n de los EE.UU., que dice ‚Äúaqu√≠ hay que cubrir todo el riesgo‚ÄĚ. Estamos hablando de palabras mayores entonces. Significa que cualquier persona que tenga un dep√≥sito en el banco est√© segura de que el Estado lo va a respaldar. Estamos hablando de 19 trillons, que ser√≠an 19 billones de d√≥lares en espa√Īol. Es exactamente la magnitud del producto bruto de los Estados Unidos. Es una hip√≥tesis absurda, que hubiera una corrida tan generalizada, pero hay quienes est√°n diciendo que se debe involucrar a todos los dep√≥sitos para que sea cre√≠ble el respaldo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden

Hay algo novedoso que me hacía notar hoy Prat-Gay: es la primera corrida bancaria que conocemos donde no hay colas en los bancos, es decir, es digital. Esto le da una velocidad, un dramatismo más grande, porque hay una fluidez desconocida al tratarse de gente que está apretando botones desde la comodidad de su casa o de su oficina.

Estamos siempre ante novedades inesperadas, ante fen√≥menos misteriosos en su fisiolog√≠a, como pas√≥ con la pandemia. Ahora tenemos esta crisis que afecta al coraz√≥n financiero del sistema norteamericano. Se empiezan a hacer especulaciones: ¬Ņhasta d√≥nde va a llegar esto? Con las tasas de inter√©s que est√° fijando la Reserva Federal, el retorno que necesitan los fondos de inversi√≥n, por ejemplo, que invierten en este sector inform√°tico, se vuelve pr√°cticamente inalcanzable. Esto hace suponer que va a haber quiebras en esa industria. Estamos frente a una nueva burbuja, que son definidas cuando estallan. Tienen la partida de defunci√≥n antes que la de bautismo. Ahora estar√≠amos ante una burbuja de las empresas tecnol√≥gicas de California. Cu√°nto se va a expandir la crisis en el sistema global nadie lo sabe, pero los que est√°n mirando este fen√≥meno desde plataformas muy informadas est√°n diciendo: ‚ÄúCuidado porque esto puede ser la punta del iceberg‚ÄĚ.

Va a haber una crisis política alrededor de esta crisis bancaria porque ahora empieza todo el sistema a mirar qué estaba haciendo la Reserva Federal. Y se empieza a advertir que la supervisión a estas entidades financieras era muy laxa, que no se las controlaba como se debía. Por ejemplo, que recién eran sometidos a pruebas de estrés los bancos que mueven fondos por más de 250 mil millones de dólares. Los otros bancos, regionales, chicos, como estos que están entrando en crisis, estaban fuera de supervisión. Además una contabilidad que permitía a los bancos contabilizar bonos a la par y no al valor de mercado. Muy probablemente, la política americana y sobre todo, los demócratas, que son los que tienen que pagar esta factura, van a poner en el banquillo de los acusados a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, en la rueda de prensa extraordinaria celebrada el 3 de marzo de 2020 en Washington

¬ŅC√≥mo va a tocar esto al mundo emergente? No lo sabemos. S√≠ sabemos que est√° amenazado porque la crisis puede afectar el precio del d√≥lar, de las commodities, etc.

Tambi√©n hay otros signos de interrogaci√≥n en la escena internacional financiera: ¬ŅQu√© est√° pasando con Turqu√≠a? Un pa√≠s emergente, enormemente importante en Europa y en Medio Oriente. ¬ŅQu√© est√° pasando con Egipto? Cualquiera de esos fen√≥menos, que muchos expertos en finanzas estaban mirando como amenazas sobre el sistema general, y por lo tanto tambi√©n sobre la Argentina queda ahora en segundo plano, pero latente.

Ya sabemos cuál es la primera consecuencia que va tener esto sobre nosotros: además de la deuda de Macri, la pandemia y la guerra, ahora Alberto Fernández va a agregar esto como una cuarta coartada entre sus dificultades para administrar la economía sanamente.

El presidente de Argentina, Alberto Fern√°ndez

Bastante desconectados de todo este fen√≥meno, este fin de semana hubo dos discursos importantes: el de Cristina Kirchner, en la ceremonia del doctorado honoris causa que le dieron en la Universidad de R√≠o Negro. Una reuni√≥n que tuvo el tono de una asamblea partidaria de campa√Īa, mucho m√°s que el marco de un acontecimiento acad√©mico. Y el discurso de M√°ximo Kirchner el s√°bado en una reuni√≥n de militantes de la provincia de Buenos Aires en Avellaneda, convocada por el Partido Justicialista que √©l preside. Hay varias observaciones para hacer sobre estos dos discursos, porque ponen en evidencia el mar de contradicciones en el que hoy est√°n navegando, pol√≠tica y conceptualmente, los principales l√≠deres de este oficialismo.

Hay una afirmaci√≥n de Cristina verdaderamente llamativa, que indica alg√ļn tipo de confusi√≥n respecto a los t√©rminos con los que se est√° manejando. Ella sostuvo en su discurso que el d√©ficit fiscal no tendr√≠a importancia para la salud general de la econom√≠a. Pone como ejemplo Malasia, y dice: ‚ÄúMalasia tiene un d√©ficit mucho m√°s grande que la Argentina y sin embargo no tiene los problemas de la Argentina en su macroeconom√≠a, quiere decir que el problema no est√° en el d√©ficit‚ÄĚ. Hay una pregunta clave que no se hace: lo importante no es tanto el d√©ficit sino si ese d√©ficit tiene financiamiento. Este tema es crucial. Est√° en el centro del drama argentino desde la crisis de la convertibilidad en el 98, y de ah√≠ hasta ahora. Se trata de que la Argentina est√° atrapada en el problema del acceso al cr√©dito, del costo del dinero para que funcione la econom√≠a. Para cualquier emprendimiento, para cualquier c√°lculo de inversi√≥n que se plantee una tasa de retorno, el desaf√≠o principal es el costo del dinero.

Cristina Kirchner no se plantea el problema de cómo financiar el déficit. No se pregunta por qué Malasia, teniendo un déficit superior al de la Argentina tiene una tasa de riesgo de 149 puntos, y la Argentina, con un déficit menor, tiene una tasa de riesgo de 2000 puntos, es decir, que si pudiera tomar crédito, sería a una tasa exorbitante. La diferencia tiene que ver con las posibilidades que tiene cada país de financiar el déficit. La Argentina no solamente tiene mucho déficit, sino que además tiene un problema de financiamiento de su déficit que se traduce en crisis de deudas permanentes, como los que ella misma describió en ese discurso.

Hay un problema de razonamiento de todo el proceso econ√≥mico que queda muy expuesto cuando los l√≠deres del kirchnerismo hablan en p√ļblico. Pol√≠ticamente, es menos importante. Porque los l√≠deres m√°s radicalizados de la Argentina, a la izquierda y a la derecha, le hablan a un p√ļblico que tiende a estar ya convencido previamente de que la palabra de ese l√≠der es la verdad. Esto es un efecto de la polarizaci√≥n. Entonces, probablemente no hay nadie en esa reuni√≥n de R√≠o Negro que se pregunte: ‚Äú¬ŅTiene l√≥gica lo que est√° diciendo ‚Äėla jefa‚Äô?‚ÄĚ. En t√©rminos de Santiago Kovadloff, para el kirchnerismo m√°s recalcitrante Cristina no tiene raz√≥n; Cristina es la raz√≥n. Para muchos macristas tambi√©n, para muchos seguidores de Milei tambi√©n. Lo que importa es el emisor del mensaje y no la calidad del mensaje. Por lo tanto, estamos ante un problema grave que es que la principal l√≠der de este movimiento pol√≠tico que gobierna la Argentina, la persona que puso al Presidente a partir de un tuit, cree que el problema es el d√©ficit y no el financiamiento del d√©ficit. Por lo tanto, hay infinidad de preguntas que no se hacen.

El problema del financiamiento del déficit es importante porque le pone un piso al costo del dinero, es decir al crédito, para cualquier actividad, no solamente al Estado. Es decir, las empresas argentinas pagan un costo adicional tomando deuda para emprendimientos productivos porque viven en un país donde el Estado fija una tasa de riesgo delirante.

Voy a tomar el ejemplo que dio la misma Cristina Kirchner. Ella dijo: ‚ÄúMalasia funciona tan bien, teniendo mucho d√©ficit, que va a financiar un gran proyecto en la Argentina‚ÄĚ. La empresa Petronas que es l√≠der en el mundo de los hidrocarburos, dice Cristina Kirchner, va a invertir, para arrancar, 10 mil millones de d√≥lares para hacer una planta de licuefacci√≥n de gas en Bah√≠a Blanca y eventualmente un gasoducto que va a ir desde Vaca Muerta hasta esa planta.

Vista de las plataformas de perforación de petróleo en el yacimiento de petróleo de esquisto de Vaca Muerta en Loma Campana, en la provincia patagónica de Neuquén JUAN MABROMATA - AFP

Hay que hacer una observación marginal a esto. Lo que está diciendo Cristina Kirchner es de máxima importancia. Es muy importante que la Argentina pueda hacer esa obra de infraestructura y pueda comercializar su gas. Esto revertiría muchísimos de los problemas que tiene el país a nivel cambiario y monetario, sobre todo de uso de reservas, por tener que importar muchísimos hidrocarburos, perdiendo muchísimos dólares por ese lado, por no tener las condiciones de comercializar su propio gas. O sea que de lo que está hablando Cristina Kirchner en materia de gasoducto y planta de licuefacción es un tema importantísimo para resolver una cuestión macroeconómica, no solamente energética.

Ahora bien, uno escucha lo que dice ella y mira para confrontar lo que dicen los de Petronas, y el comunicado que hacen sobre sus inversiones en la Argentina es: ‚ÄúEstamos mirando, estamos estudiando el negocio porque tenemos que mirar cuestiones cambiarias, fiscales -quieren decir: el nivel de presi√≥n fiscal que nos va a imponer un pa√≠s con tanto d√©ficit no financiado- y queremos ver tambi√©n los problemas que tienen que ver con pol√≠tica monetaria y de acceso al d√≥lar‚ÄĚ. Es decir, en medio de cepos, un Estado tan voraz, cambio de reglas permanentes, dicen, queremos estudiar el problema.

Hay una diferencia entre lo que dijo Cristina, o lo que le dijo a Cristina el embajador malayo, y lo que dicen las autoridades de Petronas. Hubo una nota muy interesante la semana pasada en LA NACION de Sof√≠a Diamante que narra una presentaci√≥n del CEO de YPF, Pablo Iuliano, y del CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, en la principal reuni√≥n de la industria del gas que se reuni√≥ en Houston. Cuando habla de la participaci√≥n de Petronas en la Argentina, Sof√≠a dice: ‚ÄúBueno, en realidad el presidente de Petronas no estaba en la reuni√≥n en la que hablaron los argentinos, prefiri√≥ ir a una reuni√≥n en donde hablaban los brasile√Īos‚ÄĚ.

Hay siempre un escalón demasiado elevado entre fantasía y realidad en materia de las inversiones que pueden recibir los argentinos desde el fascinante mundo asiático.

Pablo Iuliano, CEO de YPF, en la CERAWeek by S&P Global

El discurso de Cristina tuvo otras peculiaridades. Cont√≥ algo muy interesante. Dijo: ‚ÄúVoy a contar una infidencia, una sola‚ÄĚ. Y confirm√≥ algo que hab√≠amos dicho aqu√≠ en aquel momento: Miguel Pesce le pidi√≥ una reuni√≥n para que otorgara una entrevista a las autoridades del Fondo Monetario Internacional. ¬ŅPor qu√© Pesce quer√≠a que Cristina se reuniera con las autoridades del FMI, con los que estaban negociando el acuerdo con el exministro de Econom√≠a, Mart√≠n Guzm√°n? Porque Guzm√°n era demasiado duro y las autoridades prefer√≠an ablandar a la Argentina hablando con ella. Ella dijo: ‚ÄúNo le voy a dar a las autoridades del Fondo la posibilidad de que encuentren diferencias entre nosotros porque fortalecer√≠a su posici√≥n en la negociaci√≥n‚ÄĚ. Pero pas√≥ casi inadvertido que lo que estaba diciendo Cristina es lo contrario de lo que pens√°bamos, seg√ļn el relato de ella y sobre todo de La C√°mpora: que Guzm√°n era el blando. Ahora nos dice que Guzm√°n era el duro y el blando era Pesce. ¬ŅPor qu√© le ped√≠an la renuncia a Guzm√°n y no a Pesce? Misterio.

Martín Guzmán y Cristina Kirchner, en la quinta de Olivos LA NACION

La crítica a Guzmán sigue siendo sistemática por parte del Kirchnerismo. Probablemente porque tiene un antecedente complicado para la lucha de poderes interna en este movimiento, y es que era el ministro de Alberto Fernández, aquel al que Alberto no quería hacer renunciar, sobre todo en la pelea con Federico Basualdo y las autoridades de Energía.

Cristina Kirchner dijo una segunda cosa de Guzmán en ese discurso, sin hablar de él: que la negociación de la deuda privada, en dólares, que negoció Guzmán con los fondos de inversión, que eran tenedores de esa deuda, fue tan catastrófica que obliga al gobierno que viene y a los subsiguientes a hacer frente a pagos imposibles. Y es verdad. Lo interesante es que mucho tiempo después Cristina Kirchner viene a reconocer los argumentos de la oposición eran ciertos.

Alberto Fern√°ndez se precia de haber negociado muy bien esa deuda. Cristina Kirchner ahora nos viene a decir lo que dec√≠an la oposici√≥n y el periodismo cr√≠tico en el momento en que se estaba negociando: que est√°n trasladando una deuda del mismo tama√Īo, impagable, al gobierno que viene y a los gobiernos subsiguientes. Esto es lo que dijo Cristina Kirchner en R√≠o Negro el viernes sobre la negociaci√≥n de la deuda de este Gobierno, del gobierno de Alberto Fern√°ndez a quien ella, como sabemos, puso como candidato por un tuit.

El tercer argumento, y es en el que aparece la mayor contradicci√≥n en el kirchnerismo, es insistir con que la deuda contra√≠da por el gobierno de Macri ha sido catastr√≥fica. Se puede abrir toda una discusi√≥n sobre la deuda asumida por el gobierno de Macri. Sobre si estuvo bien o no ese endeudamiento. Hay much√≠simos argumentos para presumir que haber ido al Fondo fue un error, que hab√≠a un camino alternativo para seguir, que se iniciaba mucho m√°s atr√°s, mucho antes de la crisis que se abri√≥ en abril de 2018. Todo eso es materia de discusi√≥n. Probablemente haya argumentos muy poderosos para decir que s√≠, que fue un nivel de endeudamiento irresponsable. Ahora bien: lo curioso es que lo digan Cristina Kirchner o M√°ximo Kirchner, que insisti√≥ en el mismo argumento, citando a la vicepresidenta: ‚ÄúEl gran problema de la Argentina es la deuda contra√≠da por Macri‚ÄĚ. Porque la deuda contra√≠da por este Gobierno es muy superior a la que contrajo el expresidente.

Hay un detalle. El kirchnerismo, en general, no se hace cargo de la gravedad que tiene la deuda en pesos para el Estado. Es curioso porque son nacionalistas, proteccionistas, son ‚Äėsoberanistas‚Äô, pero al tenedor de pesos lo menosprecian. A ese se lo puede defaultear sin riesgo. Esa deuda en pesos no es deuda, la importante es la de d√≥lares, porque esa s√≠ hay que pagarla. Es un pensamiento muy conservador, muy ortodoxo. Es decir, cuando se trata de fondos o bancos de car√°cter internacional que vienen con papeles en d√≥lares, hay que cumplirles. En cambio, la deuda en pesos que se acumula no es tan importante. Pero si miramos uno de los grandes problemas que tuvo Massa y que acaba de postergar, no de resolver, es la gigantesca deuda en pesos asumida por el gobierno de Fern√°ndez, tanto por el Presidente, como por Guzm√°n, como por Massa, mientras Pesce segu√≠a emitiendo leliqs desde el Banco Central.

Sergio Massa

Este es un problema de este gobierno, no es un problema heredado de Macri. Es un problema que este gobierno no ha sabido resolver. Por eso el déficit importa, porque de alguna manera hay que solventarlo. Si se lo solventa solo con emisión termina en niveles de inflación que destruyen el salario, destruyen los ingresos de la gente. Si se lo financia con deuda se termina en el problema en el que terminó Massa. Tuvo que hacer un acuerdo generosísimo para con los bancos que, claro, para seguir prestando piden garantías y ventajas. Lo tienen de rodillas porque hay un déficit muy grande. Es cierto, más chico que el de Malasia. Pero Malasia no tiene el problema de Massa, porque a los malayos les prestan, en cambio a nosotros, por alguna razón, no.

¬ŅCu√°l es ese acuerdo que hizo Massa? Traslad√≥ la deuda al a√Īo que viene y a 2025. Lo mismo que Guzm√°n con la deuda en d√≥lares. Pero adem√°s, despu√©s de llegar al acuerdo, les hizo una cantidad de concesiones t√©cnicas a los bancos que se fueron conociendo a trav√©s de resoluciones que sac√≥ entre el jueves y el viernes el Banco Central.

Primero, no sé si Cristina Kirchner conoce esto o si lo conoce Máximo Kirchner cuando hablan del escándalo de la deuda y la relación entre el estado soberano y el sistema financiero, pero se permitió a los bancos distribuir el 40% de sus ganancias como dividendos, cosa que estaba prohibida desde 2022. Se les permitió constituir encajes, ya no con pesos, que están inmovilizados a tasa cero en el BCRA, sino con estos bonos que reciben. Se les permitió también constituir garantías para las operacionesinterbancarias no con pesos, también con estos bonos. Y ahora, lo que todo el mundo está esperando es que se le permita acceder al mercado de cambios en condiciones de privilegio para poder sacar la plata de sus ganancias, distribuida como dividendos, en dólares, fuera del país. Todas estas son cosas que obviamente los bancos piden para normalizar su situación económica. El problema no está en los bancos.

La contracara de esto es la situaci√≥n de asfixia en la que est√° Massa y el Gobierno de Alberto Fern√°ndez, que incluye a Cristina y M√°ximo Kirchner. Que entre otras cosas tienen el poder suficiente como para que haya otro ministro de Econom√≠a con ideas m√°s parecidas a las de ellos. Pero por alguna raz√≥n no lo ponen. Porque dar√≠a la impresi√≥n de que hay un discurso para la barricada, y una pol√≠tica econ√≥mica que es la que lleva Massa adelante con el respaldo de Cristina Kirchner. Se rumorea, no se pudo comprobar, nadie lo confirma, que hubo una reuni√≥n de Massa y Cristina Kirchner antes de que se cierre este acuerdo con el Fondo, que se comunic√≥ ayer, donde el FMI le hace un enorme favor al gobierno de Fern√°ndez flexibilizando sus metas. Una reuni√≥n donde Massa tendr√≠a que haber rendido examen delante de Cristina y, lo m√°s humillante para √©l, frente a Axel Kicillof, en la casa del gobernador. ¬ŅEs cierta esa reuni√≥n? No lo sabemos, pero es evidente que hay un desajuste en la visi√≥n de la econom√≠a que puede tener, no se si Cristina Kirchner, pero s√≠ Kicillof, y la relaci√≥n f√°ctica con el sistema financiero.

Alberto Fern√°ndez y Cristina Kirchner Ricardo Pristupluk

Acaba de aparecer otro conflicto. La Argentina tuvo que ir a una renegociaci√≥n con el Fondo Monetario Internacional muy dif√≠cil. Hab√≠a funcionarios del gobierno argentino muy ligados al Fondo y a la negociaci√≥n, que dec√≠an: ‚ÄúPuede ser que no pasemos la negociaci√≥n y que se caiga el acuerdo‚ÄĚ. Con un 30% de probabilidad, por lo menos. Sin embargo lo lograron. ¬ŅPor qu√©? Porque el Fondo quiere cobrar y quiere que la Argentina no entre en inestabilidad en una regi√≥n y un mundo que est√° muy convulsionado. Los mismos argumentos por los cuales le dieron la plata a Macri. Pero el Fondo, con la anuencia de Massa, sac√≥ un comunicado diciendo que la Argentina va a tener que hacer deberes fiscales que permitan el exceso de gastos de una moratoria previsional que se acaba de aprobar con 800.000 nuevos beneficiarios‚ÄĚ.

La C√°mpora sac√≥ un mensaje anoche, de cr√≠tica al Fondo Monetario Internacional por haber dicho que esto era un imprevisto. La organizaci√≥n que conduce M√°ximo Kirchner dice: ‚ÄúNo, esto no fue ning√ļn imprevisto, esto lo estamos tramitando en el Congreso desde junio del a√Īo pasado. Imprevisto fue el de Macri cuando le dieron la plata‚ÄĚ. Lo cierto es que est√°n criticando al Fondo, pero est√°n criticando a Massa que es el que acord√≥ ese comunicado. Quiere decir que empiezan fisuras internas en aquello que todav√≠a no estaba fisurado. Y es el respaldo de Cristina Kirchner y M√°ximo Kirchner a la gesti√≥n del ministro de Econom√≠a. Massa va adquiriendo de a poco el lugar que ocup√≥ Guzm√°n. Justo cuando busca ser el candidato de Cristina.

El centro del problema est√° en otra parte. Est√° en que tuvimos una etapa desde 2003 hasta 2012/2013, gracias al ajuste que hizo Duhalde y a una situaci√≥n internacional espectacular, donde el kirchnerismo, N√©stor y Cristina, con Massa como jefe de gabinete y jefe del Anses, constituyeron un estado a la medida de esa situaci√≥n excepcional, como si fuera eterna. Y esa situaci√≥n pas√≥. Y ahora estamos viviendo, como muchos otros pa√≠ses de la regi√≥n, pero mucho m√°s dram√°ticamente, el ajuste de aquel ciclo de bonanza. Si miramos fotos, como muestra Cristina, s√≠, los n√ļmeros de N√©stor Kirchner y de la primera parte de su gobierno eran espectaculares. Pero esa pol√≠tica que se hizo en aquel momento, si uno mira la realidad como un proceso, es la que estamos pagando ahora.

Estas son las contradicciones econ√≥micas en medio de una gran contradicci√≥n pol√≠tica que es que Alberto Fern√°ndez quiere ser candidato a presidente y el kirchnerismo quiere proscribirlo. Y el otro problema es que Cristina Kirhner no quiere ser candidata a presidenta, aunque dice estar proscrpita. Es interesante el tema de la proscripci√≥n. Hay que mirar bien el discurso de ella, el d√≠a que le dieron el honoris causa en R√≠o Negro, porque casi dice ‚Äúayer se ley√≥ la condena‚ÄĚ. Y no pudo decir ‚Äúla condena‚ÄĚ. Ah√≠ se not√≥ el costo personal que tiene esta drama judicial para ella. Que es tambi√©n el que le hizo decir que si la quieren tomar como una bandida que lo √ļnico que busca son fueros no va a ser candidata. Ahora est√° intentando volver de eso. En vez de decir ‚Äúse le ley√≥ la condena‚ÄĚ dijo ‚Äúayer se ley√≥ la proscripci√≥n‚ÄĚ.

Cristina Kirchner recibe el doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional de Río Negro Prensa FDT

Es interesante otro aspecto de la condena si uno lee bien el fallo. Est√° muy cifrado, muy escondido, un inconveniente. Podr√≠amos decir un vicio, un modo de gobernar que es el que llev√≥ a estos problemas. Lo primero que hay que mirar es por qu√© Julio De Vido es inocente para la Justicia en la cuesti√≥n de la obra p√ļblica de Santa Cruz. Es inocente, dice la Justicia, porque cumpli√≥ con sus funciones, que eran acotadas. Y ¬Ņpor qu√© De Vido no tuvo ninguna responsabilidad en aquello? Porque N√©stor Kirchner apenas lleg√≥ le quit√≥ facultades al ministro de Planificaci√≥n en el manejo de la obra p√ļblica para d√°rselas al secretario de Obras P√ļblicas. N√©stor Kirchner quer√≠a tener como interlocutor de √©l y gestor de la obra p√ļblica en Santa Cruz a Jos√© L√≥pez, el de los bolsos y la ametralladora. Y esto hace que Julio De Vido, seg√ļn dice la Justicia, est√© al margen por un decreto del a√Īo 2003. Pero despu√©s aparece un segundo problema, que pasa inadvertido. La Justicia dice que en el a√Īo 2009 hubo otro decreto, que permiti√≥ que se usen recursos del fondo del gasoil, que estaba destinado a determinados emprendimientos de gran dimensi√≥n de obra p√ļblica, para obras menores. Cuando Cristina firm√≥ ese decreto, si uno reconstruye la historia, se lo objetaron desde asuntos jur√≠dicos de Econom√≠a. Se lo objetaron desde el Ministerio de Planificaci√≥n. Precisamente, porque no se sab√≠a qu√© obras se iban a financiar y porque no interven√≠a el organismo de coordinaci√≥n de los fideicomisos de obra p√ļblica. Sin embargo, Carlos Zannini le hizo firmar igualmente el decreto, ignorando esas objeciones. Para peor, lo public√≥ en el Bolet√≠n Oficial, pero en un suplemento, para que no se note lo que estaban firmando. Ac√° est√° el problema. No s√© si Cristina Kirchner le pedir√° cuentas a Zannini sobre aquella decisi√≥n, bastante soberbia, de alguien a quien los abogados inferiores del Estado le hab√≠an dicho ‚Äúcuidado, esto no‚ÄĚ. Ahora la Justicia dice: ‚Äú Por esto te estamos condenando, entre otras cosas porque vos te inoculaste el problema de la obra p√ļblica al trastocar los destinos de estos fondos que no deb√≠an ir para aquellos trabajos‚ÄĚ.

Julio De Vido

Todo esto, el problema de la condena y las candidaturas se da en un marco complicad√≠simo, que es una contradicci√≥n dentro del Frente de Todos cada vez m√°s grave. Alberto Fern√°ndez dio un off the record diciendo que √©l pretend√≠a terminar con 20 a√Īos de kirchnerismo. Hab√≠a prometido nunca m√°s pelearse con Cristina. Bueno, otra promesa que no cumple. Y desde el kirchnerismo le contestan pidiendo que desista de su candidatura. A lo cual a su vez contesta Anibal Fern√°ndez, que hoy es una especie de jefe de campa√Īa o vocero de Alberto, descalificando a M√°ximo. Preguntando si trabaja. Un argumento de poca densidad.

Hay otras discusiones internas. Por ejemplo cae muy mal en La C√°mpora la foto que se sac√≥ Wado de Pedro con Jorge Rendo del Grupo Clar√≠n en Expoagro. Pero cay√≥ todav√≠a peor su discurso all√≠. ‚ÄúSi no hay producci√≥n es imposible que haya arraigo, si al campo no le va bien. Entonces quer√≠a hablarles como productor. Despu√©s de Mendoza pas√© por Mercedes, mi ciudad para los que no me conocen, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, soy productor agropecuario, cuarta generaci√≥n‚ÄĚ. Est√° muy bien lo que dice. ¬ŅPor qu√© va a ocultar lo que todo el mundo sabe? Que Wado de Pedro se cri√≥ en una familia de productores, de grandes chacareros de la zona de Mercedes. Que tiene campos, hasta se ha sacado fotos manejando el tractor. Esto, dentro de La C√°mpora, donde la definici√≥n identitaria del grupo es el conflicto con el campo desde el a√Īo 2008, fue tomado como una herej√≠a.

Elbio Laucirica y Eduardo Wado De Pedro

Hay tambi√©n roces entre M√°ximo Kirchner y Axel Kicillof. Este √ļltimo tiene una gran flexibilidad para adaptarse al juego que le planteen. Por ejemplo, acepta no ser el √ļltimo que habla siendo gobernador en un acto pol√≠tico. Como Kicillof dijo que hab√≠a que bajar al territorio para hacer campa√Īa y explicar al Gobierno, Maximo Kirchner le respondi√≥ lo siguiente: ‚ÄúSi queremos que nuestro pueblo batalle, pelee, genere, imagine y piense, hay que escucharlo y empoderarlo, no hay que bajar al territorio, compa√Īero gobernador. Hay que subir a la militancia a los lugares de decisi√≥n de una buena vez por todas‚ÄĚ. No s√© si estaba escuchando. Porque aplaude. Pero lo interesante es que M√°ximo Kirchner le dice: ten√©s que abrir el gobierno de la provincia de Buenos aires a La C√°mpora porque al final sos lo mismo que Scioli, que tambi√©n nos cerr√≥ la puerta. Esta contradicci√≥n es la que hace que, en privado, M√°ximo Kirchner o amigos de √©l digan: ‚ÄúPor suerte en la provincia de Buenos Aires lo tenemos a Insaurralde en la jefatura de gabinete porque si no estar√≠amos perdidos‚ÄĚ. Les interesa tanto porque, probablemente, ante la idea de un fracaso electoral a nivel nacional, el kirchnerismo est√© pensando en replegarse en la provincia de Buenos Aires llevando como candidata a senadora a Cristina Kirchner.

Aqu√≠ la pregunta final: ¬ŅC√≥mo candidata a senadora de qu√© partido, del Frente de Todos? ¬ŅPuede sobrevivir el Frente de Todos a estas tensiones que estamos describiendo? ¬ŅO se va a volver a partir y Cristina Kirchner va a rescatar Unidad Ciudadana, que es el nombre del bloque que ella arm√≥ despu√©s de dividir el bloque de senadores peronistas, para poder tener una banca m√°s en el Consejo de la Magistratura? ¬ŅVuelve Unidad Ciudadana? Es una pregunta muy importante porque vemos fragmentaci√≥n pol√≠tica en todos lados y vamos probablemente -la clase pol√≠tica va como un son√°mbulo- a una agenda econ√≥mica complicad√≠sima, donde va a haber que reducir el d√©ficit fiscal, va a haber que atacar subsidio energ√©tico y las jubilaciones, y tambi√©n vamos a tener que renegociar la deuda, como el mismo M√°ximo y Cristina Kirchner dijeron que tiene que hacer el pr√≥ximo gobierno.