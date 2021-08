Sabina Frederic buscó aclarar su desafortunada frase: “El país donde hay cosas para hacer es este, Suiza tiene todo resuelto”

“Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”, deslizó ayer la ministra Sabina Frederic y esa polémica frase que se vinculó a la inseguridad causó indignación, a tal punto que la funcionaria fue culpada de relativizar la problemática. “No subestimo para nada los problemas de inseguridad que tenemos en nuestro país, me hago cargo poniendo el cuerpo”, aseguró hoy Frederic, quien aclaró que sus dichos se referían a las cuestiones políticas y a aquello a realizar desde la función pública.

“Mi referencia es muy sencilla: el país donde hay cosas para hacer es este, Suiza tiene todo resuelto, no es un país donde haya que hacer cosas y yo no soy suiza, tengo ciudadanía francesa”, explicó la ministra de Seguridad, en diálogo con Radio La Red.

A pesar de hablar de una “tergiversación”, la funcionaria admitió que “le faltó explicación” a lo que quiso decir. “La frase representa mi pensamiento, dije que puede ser más tranquila, pero también es más aburrida, no dije que por la seguridad es más aburrida”, insistió, sin embargo.

También tildó de “falsas” aquellas versiones que señalaron que minimiza la inseguridad, al considerar que este “un grave problema” existente en el país. No solo mencionaron ese aspecto los miembros de la oposición, sino que esta mañana, su par en la Provincia, Sergio Berni, -con quien tiene una enemistad manifiesta- la fustigó. “Se olvida de que es ministra, para ella el Conurbano es el campo del onanismo intelectual”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense.

Frederic, por su parte, remarcó: “Me parece que es muy importante pensar la realidad argentina en términos de nuestras posibilidades”. Señaló, además, que Suiza es “incomparable” con esta nación tanto por historia, por población, por origen, por lugar geopolítico y porque no tiene las mismas condiciones de desigualdad.

“Entonces, lo que hay que hacer es poner los pies sobre la tierra. Ese es mi pensamiento y mi elección es una elección que tenemos muchos que elegimos vivir en nuestro país y tratar de ser mejores”, comentó y agregó: “Nos merecemos un debate sobre qué significa ese ideal de país cuando uno hace política en la Argentina, esa fue la referencia: es más aburrido, sumado a que no hay nada para hacer”.

Entre los que criticaron sus dichos de ayer estuvo la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien Frederic le destinó un mensaje hoy. “Escuchaba a Vidal, que no tiene ni idea de mi vida, cree que vivo como ella... Vivo en una casa abierta, en un barrio abierto, en el conurbano. He tomado colectivo y tren hasta que asumí, he sido víctima de inseguridad también”, cerró la ministra.

Noticia en desarrollo

