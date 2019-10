El Presidente durante la marcha en Mendoza Crédito: Marcelo Aguilar

5 de octubre de 2019 • 15:58

La marcha del "Sí se puede", que encabezó hoy Mauricio Macri en Mendoza, generó una gran repercusión en redes sociales a raíz de un gesto del Presidente en el contexto del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En la multitudinaria convocatoria de este mediodía en el al Parque O´Higgins, Macri comenzó a leer algunos de los carteles que portaban los manifestantes, y que indicaban los departamentos y ciudades mendocinas desde donde habían viajado a la manifestación.

Sobre el final de la enumeración, el mandatario se detuvo para intentar leer una de las pancartas en particular. "¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah: 'Claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas'".

El mensaje hacía referencia a la consigna de quienes están en contra de la IVE, cuya frase de cabecera es "salvar las dos vidas".

Rápidamente, en redes sociales comenzaron a debatir en torno a la frase que repitió el mandatario y si ésta significaba o no un apoyo a los "pañuelos celestes" que se movilizaron el año pasado para evitar que el Congreso aprobara la IVE.

"Mejor que hace cuatro años"

Por otro lado, durante la marcha, el Presidente pidió "cuidar la democracia y vivir en paz". Macri afirmó que estamos "mejor parados que hace cuatro años" y, tras enumerar la realización de distintas obras, añadió que empezamos también "a pelear contra el narcotráfico: tenemos 85 mil detenidos en estos tres años y medio".