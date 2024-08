San Cayetano: el Gobierno refuerza la seguridad en la Casa Rosada por la marcha de gremios y piqueteros

Escuchar

Poco antes de las 8 de la mañana, las vallas volvieron a la Casa Rosada y sus alrededores. Se cercaron los alrededores a la sede oficial ante la llegada de movimientos sociales, las principales centrales obreras y organismos de derechos humanos que confluyen este año en la conmemoración de San Cayetano. La jornada de protesta culminará con un acto en Plaza de Mayo, en el que habrá fuertes reclamos a la gestión de Javier Milei. Por este motivo, el Gobierno estableció un operativo de seguridad que incluyó refuerzos de la Policía Federal en los alrededores de Balcarce 50, el cierre de calles aledañas como Leandro N. Alem, y un visible vallado que protege la entrada principal de la sede gubernamental.

Frente al desafío que plantea el conglomerado-uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, habló ayer de un “gobierno hambreador”-, el Gobierno califica la marcha hacia Plaza de Mayo de “política” y critica duramente a sus protagonistas, acusándolos de mezclarse con fieles religiosos para mejorar su imagen pública.

Fuentes del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, evitaron precisar la cantidad de efectivos que participarán del operativo. Pero destacaron a LA NACION que “se cumplirá con el protocolo antipiquetes”, por lo que impedirían el corte de las calles y garantizarán el tránsito vehicular. El presidente Javier Milei no está en la Casa Rosada y no está previsto que asista en toda la jornada.

Fuentes de la UTEP, que encabeza el dirigente Juan Grabois-que organiza cada año la peregrinación a la Iglesia de San Cayetano, en Liniers-confirmaron que la marcha a pie de los manifestantes, desde Liniers hacia Plaza de Mayo, comenzó pasadas las 9. A las 13 está previsto el acto, en un modesto escenario ubicado frente al Cabildo, en el extremo opuesto de la plaza, del que participarán, además de la CGT y la UTEP, las dos CTA y La Cámpora, acompañados por dirigentes de organismos de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel (Servicio de Paz y Justicia) y Lidia “Taty” Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo. También movilizó el denominado grupo San Cayetano, que integran el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y Somos Barrios de Pie, cuestionados por el Gobierno por el manejo de los planes sociales durante el gobierno de Alberto Fernández.

La Casa Rosada, vallada en previsión al acto por San Cayetano

“Entendemos que esto debe limitarse a una cuestión estrictamente de fe o religiosa y que no se tiene que entremezclar la política”, dijo ayer, el portavoz presidencial Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa en Casa Rosada. “Evidentemente, algunos dirigentes sindicales que tienen un rechazo, te diría que récord, en la historia argentina y que la sociedad argentina no los quiere. Están probando nuevos métodos como para lograr un poco de aceptación. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Si creen que el sentirse que son mejores representantes por concurrir a una manifestación religiosa o de fe, que lo hagan, pero siempre respetando a los que realmente van por sus creencias y por la propia fe”, continuó el portavoz. Y aseguró que los peregrinos “no van a ir a verlos ni a escucharlos a ellos, te lo puedo asegurar. Aparte ellos no necesitan ir a San Cayetano, ya hace muchas décadas que no necesitan ir a San Cayetano, así que, que respeten a la gente que va porque cree que eso les va a dar una mano para salir de una situación angustiante que están pasando”, concluyó el portavoz presidencial.

“No es un 7 de agosto cualquiera porque estamos viviendo un momento de crisis económica y social muy importante, que está afectando a todos los sectores de la sociedad con el 55 por ciento de pobreza y más del 20 por ciento de indigencia”, afirmó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, en la conferencia de la sede central de CGT, y en desafío directo al gobierno nacional.

