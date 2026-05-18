Santa Cruz: asumieron los nuevos vocales en el Tribunal Superior, cambiaron las autoridades y revisarán 80 designaciones

EL CALAFATE.- Finalmente, hoy se cumplió la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quedó conformado el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz con los nueve miembros que marcan la Ley 3949 que amplió el número de vocales. Atrás quedaron ocho meses de una férrea resistencia del kirchnerismo, que declaró inconstitucional la ley y obligó a que la situación sea dirimida a 2600 kilómetros de la provincia patagónica.

La primera reunión de acuerdo extraordinario ocurrió en medio de una fuerte tensión entre los antiguos y los nuevos vocales. Hubo algún pase de factura, pero también se tomaron decisiones importantes: se designó como nuevo presidente del cuerpo a Gabriel Nolasco Contreras Agüero, quien reemplazará a Reneé Fernández.

Además se cambió el representante en el Consejo de la Magistratura, se decidió que los próximos ingresos al Poder Judicial serán por concurso y que serán revisados los últimos 80 nombramientos.

Gabriel Nolasco Contreras Agüero, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

Este lunesy fue el primer día que los vocales se ven cara a cara luego de que la Corte, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, reconociera la vigencia de la ley que amplió el TSJ, y que el tribunal provincial emitiera 24 horas después un escueto comunicado, en el cual aseguraban que acatarían la orden del máximo tribunal federal.

La jornada empezó temprano en el edificio ubicado en la esquina de la avenida Presidente Néstor Kirchner y Chacabuco, en Río Gallegos. Era aún noche cerrada a las siete cuando llegaron los primeros vocales: Sergio Acevedo, Contreras Agüero, Lucio de la Vega y José González Nora –todos designados entre septiembre y octubre pasado pero a quienes se les negó el sueldo, el cargo y el ingreso al edificio– junto a Daniel Mariani, el histórico vocal desplazado de la presidencia luego que le tomara la jura de los nuevos vocales.

Sobre Mariani, Reneé Fernández había emitido una circular que prohibía que se acaten sus órdenes o pedidos y hasta aquí se había cumplido a rajatabla.

Según pudo reconstruir LA NACION a partir de testigos, a poco de llegar Mariani indicó a los empleados que se notifique al resto de los vocales la convocatoria a una reunión de acuerdo extraordinario para las nueve de la mañana: nadie se opuso y en breves minutos los vocales estaban notificados.

Minutos antes de las nueve de la mañana llegaron al edificio Reneé Fernández, Fernando Basantta y Alicia de los Ángeles Mercau, en tanto que luego se supo que Paula Ludueña faltó con aviso por enfermedad de un familiar, según se explicó en la reunión.

Jueces de la Corte de Santa Cruz Daniel Mariani y Reneé Fernández

El clima en el salón de acuerdos fue tirante; no era una reunión entre extraños: casi todos se habían cruzado en el ámbito judicial o político, tal el caso de Reneé Fernández, que ejerció en la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación durante la presidencia de Néstor Kirchner, cargo que se proyectó incluso en parte de la gobernación de Acevedo, quien inició en diciembre de 2003 y terminó abruptamente en 2006 con su renuncia.

Según pudo saber LA NACION no hubo unanimidad en las votaciones; en un gesto para intentar buscar acuerdos, en lugar de proponer que Mariani sea restituido en la presidencia, se propuso a Contreras Agüero para el cargo –fiscal, juez de instrucción con más de 20 años de carrera judicial– y recibió seis votos de acompañamiento a favor y la negativa de Fernández y Mercau.

Mariani, por su parte, fue votado para integrar el estratégico Consejo de la Magistratura, cargo que hasta aquí estaba en manos de Basantta, el vocal que atravesó un juicio político en diciembre y sobre el cual podría reactivarse un expediente. Mariani asumirá mañana.

“Nos queda un largo trabajo por delante”, expresó uno de los vocales a LA NACION. Es que, a partir de ahora, se revisarán 80 nuevos nombramientos; se presume que hubo muchos cargos que llegaron al Poder Judicial sin ponderar su capacidad.

El reordenamiento institucional no se limita solo a la composición del plenario, sino que se espera la reactivación de causas pendientes de resolución en diferentes tribunales provinciales.

El gobernador Claudio Vidal Prensa Gobierno

Pasadas las 14, LA NACION encontró a tres de los nuevos vocales caminando por la vereda de la avenida Presidente Néstor Kirchner; sin hacer declaraciones, aceptaron distendidos posar para la foto: el flamante presidente del TSJ, Contreras Agüero, flanqueado por Acevedo y González Nora; atrás quedaron meses en los que tuvieron que recurrir a la Corte para poder asumir en sus cargos.

Minutos antes, la cuenta de Facebook del Tribunal había publicado la primera foto de Contreras en su oficina anunciando su cargo para 2026, la primera que tiene en el palacio judicial. Sin embargo, mientras el TSJ parece encaminarse, hoy al mediodía ingresó en la Mesa de Entradas de la Legislatura provincial una denuncia formal y pedido de juicio político contra los vocales Fernández, Mercau, Ludueña y Basanta, “en razón de haber incurrido en un ejercicio abusivo de la función jurisdiccional”.

Según detalla la presentación firmada por el abogado del fuero local Sergio Macagno, la denuncia es por utilizar el Poder Judicial en situación de conflicto de interés directo, alterar el equilibrio entre los tres poderes del Estado, afectación del principio de imparcialidad, incumplimiento del deber de excusación, obstrucción del control constitucional provincial y federal y la eventual comisión de conductas con relevancia penal en ejercicio de sus altos cargos.