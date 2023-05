Santa Cruz también adelantó la elección y las hace junto con las PASO nacionales

escuchar

EL CALAFATE.- La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, finalmente decidió despegar las elecciones provinciales de las nacionales. Adelantó para agosto la elección a gobernador en tanto que fijó para octubre las municipales. Así lo hizo al firmar el decreto Nº 0497/23 que fue dado a conocer hace minutos desde la gobernación santacruceña. De este modo repite el mismo esquema que ya se utilizó en 2019 cuando ella fue reelecta en el cargo que ocupó Nestor Kirchner entre 1991 y 2003.

La gobernadora fijó la fecha del 13 de agosto, junto a las PASO presidenciales, para elegir los cargos de gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, diputados por municipios, y representantes del pueblo en el Consejo de la Magistratura. En tanto que para el 22 de octubre, fijó la fecha para elegir los 15 intendentes de la provincia, los integrantes de los concejos deliberantes y presidentes de las Comisiones de Fomento.

Este sistema se implementó en 2019, luego de que se aprobara por mayoría kirchnerista en la Legislatura la reforma de la carta orgánica de los municipios permitiendo entonces el desdoblamiento de las elecciones municipales de las provinciales. Hasta ese año, las elecciones se realizaban en una misma fecha.

¿Para qué serviría el desdoblamiento? Más allá de evitar alguna posible “ola nacional” en el resultado de Santa Cruz, el desdoblamiento de las elecciones municipales de las provinciales permitirán que un mismo candidato pueda presentarse en dos turnos electorales distintos, en función de los resultados electorales que tengan en una primera instancia.

Máximo Kirchner Captura

Entonces el 13 de agosto se votará por los candidatos a las categorías nacionales de las PASO, -en Santa Cruz no hay PASO porque está vigente la ley de lemas para todas las categorías- y por las categorías provinciales: gobernador, diputados provinciales, diputados por pueblo y representante en el Consejo de la Magistratura. En tanto que los 15 municipios y las 5 comisiones de fomento elegirán el 22 de octubre a sus intendentes y concejales.

¿Cuál es es la ventaja para kirchnerismo local?. Aquí se votará con la vigencia de la ley de lemas para todas las categorías. En principio de los cuatro candidatos expectantes del Frente de Todos, tres son intendentes: Pablo Grasso de Río Gallegos, Javier Belloni de El Calafate y Fernando Cotillo de Caleta Olivia. El cuarteto se completaría con Pablo González, presidente de YPF. La ley de lemas permitirá que se dentro de un mismo frente electoral o lema, se sumen sublemas. Gana el más votado dentro del lema. De este modo, los que pierdan podrán postularse nuevamente al frente de sus intendencias.

Al momento, si Máximo Kirchner no juega en la provincia y su tía Alicia Kirchner no va por la re-reelección, sería una elección que no llevaría el apellido Kirchner en la boleta, fórmula que ha funcionado en estas más de tres décadas de permanencia del kirchnerismo en el poder .

Mientras desde la versión local de Juntos por el Cambio -encabezada por el senador Eduardo Costa- dirimen a precandidatos para agosto, resta saber que hará ahora el sindicalista petrolero y actual diputado Claudio Vidal, que con su partido SER se presenta como la tercera fuerza política de la provincia: si se sumará a las filas del Frente de Todos -como ya lo hizo en 2019- o si logrará su anunciado anhelo expresado en sus últimos discursos de conformar un frente opositor unido con Juntos por el Cambio.