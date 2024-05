Cynthia García lloró en vivo en C5N por las personas en situación de calle

Escuchar

La periodista de C5N Cynthia García lloró en vivo el lunes por la noche al referirse a las personas en situación de calle. La panelista se quebró al escuchar el relato del dirigente social Alejandro “Pitu” Salvatierra, que tuvo que vivir esa situación durante su infancia. “Siento durante la noche el ruido de los tachos de basura”, dijo, entre lágrimas.

El llanto de García se desencadenó por la anécdota que contó Salvatierra en la época en la que vivía con su mamá y sus hermanos en la calle y pasaban hambre. “Mi mamá nos dejaba seis o siete horas en Plaza Congreso hasta que volvía de laburar. Y no podía laburar mucho porque tenía que cuidarnos a nosotros. Una panadera a la que fuimos a pedirle para comer le dijo a mi mamá ‘¿por qué no laburás?’ Nosotros nos tuvimos que ir de la panadería”, reveló el dirigente social y militante en el programa de Pablo Duggan, del que forma parte.

“Es una situación que te quita del sistema, no te deja hacer nada, los chicos no pueden ir a la escuela, los padres no pueden trabajar. Estar en la calle y tener que dormir con un ojo abierto es lo peor que le puede pasar a una persona. Nadie puede comparar lo que es sentir hambre”, sostuvo, y fue a partir de este relato que ya García comenzaba a limpiarse las lágrimas.

Alejandro Pitu Salvatierra, referente social del barrio Ciudad Oculta. Silvana Colombo

“La panza se te va achicando y se convierte en un dolor agudo. Te deja tranquilo una hora y te vuelve a presionar otra vez. Es una situación que no le deseo a nadie”, cerró.

En ese momento, Duggan se dirigió a García: “Cuando habla Pitu nos callamos porque él lo vivió en carne propia. ¿Qué te pasa a vos Cynthia?”

“Me mata”, dijo la panelista con la voz quebrada y limpiándose las lágrimas. “No me siento autorizada a hablar. Lo que está ocurriendo es una catástrofe”, agregó luego.

Y siguió: “Siento durante la noche el ruido de los tachos de basura. Vivo en Balvanera y de noche se escucha el tacho de basura, y hay nenes ahí. Y no se necesita caridad, se necesitan políticas públicas que resuelvan esto”.

En medio de la polémica por una supuesta estructura de piquetera de cinco niveles y la denuncia del Gobierno por “comedores fantasma”, Salvatierra también se refirió al tema y apuntó contra la política de asistencialismo que está llevando adelante la administración libertaria, al mando de Javier Milei. “Auditen los comedores, auditen si quieren kilo por kilo la comida, pero repartan la comida, la gente tiene hambre. No pueden caminar y hablar a la vez? Auditen pero manden la mercadería”, insistió.

LA NACION