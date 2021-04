Santangelo: “Español tiene un componente ideológico mucho más fuerte que Moreno”

A raíz de las declaraciones de la secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español, sobre la posibilidad de cerrar las exportaciones de la carne para frenar su aumento de precios, el economista Rodolfo Santangelo, de la consultora Macroview, comparó a la funcionaria con el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno y aseguró que “tiene un componente ideológico mucho más fuerte”.

En recientes declaraciones, la funcionaria dijo que “el precio de la carne ha subido muchísimo más a finales del año pasado y también este año”, y que si bien existe un acuerdo, hay determinados incrementos o presiones de precios que se dan como resultado de las especulaciones. “La verdad es que, si seguimos viendo este tipo de comportamientos, no nos va a temblar el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne”, aseguró. Más tarde, le bajó el tono a esta advertencia y dijo que simplemente están analizando esta opción.

Por su parte, el economista, en declaraciones a Radio Milenium, dijo que el hecho “no es nuevo” y que desde el sector empresario se empieza a comparar esto “con lo que se vivió en otro momento con Guillermo Moreno, que terminaba siendo un perro que ladraba mucho y mordía menos”. Para el especialista, Moreno “se peleaba, pero sabía que la empresa tenía que subir los precios porque subían los costos, la macro era inflacionaria”. En cambio, “Paula Español tiene un componente ideológico mucho más fuerte que Guillermo Moreno”, remarcó.

“Venimos con una inflación reprimida. En los cálculos que hacemos en el estudio, con lo que hace la Secretaría de Comercio con el precio de los alimentos y lo que se hace con la energía y otras cosas, nosotros calculamos que hay 10 puntos de inflación reprimida”, explicó.

Sobre la aceleración inflacionaria y el atraso cambiario como forma de contenerla, el economista dijo: “La inflación de seis meses seguidos del 4% fue inevitable y ahora se la quiere reprimir en un plan de siete meses por las elecciones”. Según Santangelo: “El atraso de tipo de cambio puede ser uno de los instrumentos, pero es el que menos me preocupa porque la verdad es que el tipo de cambio a 90 mangos tiene cierto colchón para bancársela, me preocupa mucho más el atraso tarifario, el control de precios excesivo y que no cambie la política económica en general, que es la que genera la inflación”.

“Acá se da una paradoja, cuanto más éxito tenga este programa de represión inflacionaria de acá a las elecciones, más chances hay de que surja la pregunta de qué pasará el día después”, agregó.

También habló sobre la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para el especialista está relacionada con una “política económica inconsistente.”

“Está claro que este mecanismo de represión inflacionaria y mantenimiento del dólar paralelo o el contado con liquidación a través de haber decretado que el BCRA compre a 90 y venda a 150 tiene un límite. Toda esta ingeniería de querer tapar el sol con los dedos, si no es respaldada por una política económica consistente, tarde o temprano se refleja en la economía. Algo puede pasar”, reflexionó.

“Erra el camino”

También el diputado de Juntos por el Cambio y vicepresidente de Pro, Federico Angelini, salió al cruce de las declaraciones de la secretaria de Comercio Interior. “El Gobierno erra el camino al creer que cerrarse al mundo es la solución a todos los problemas. Lamentablemente, y paradójicamente, al mismo tiempo que el Gobierno asegura que quiere poner al país de pie, le corta las piernas al sector productivo y a las pymes, que son el motor que empuja la economía”, dijo Angelini.

