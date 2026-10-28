Santiago Caputo fue identificado por un control policial tras el operativo de huida de Bolsonaro

Luego de participar en la huida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos, el asesor presidencial Santiago Caputo fue demorado por un control vehicular de la policía de Misiones cuando se trasladaba en una camioneta del Ente Binacional Yacyretá con patente diplomática.

Así surge del acta electrónica de la Unidad Regional IV de la división de Seguridad Vial de la localidad de Capiovi, registrado a las 02:50 horas, a la que accedió LA NACION.

La policía frenó a una camioneta Ford Ranger, color blanco, en la cual se trasladaba por la ruta 12 proveniente de Puerto Iguazú, desde donde despegó Bolsonaro rumbo a Miami. El vehículo lo conducía Jorge Omar Waisman, que el control vehicular identificó como “jefe de seguridad” de la Entidad Binacional Yacyretá, según confirmaron a LA NACION fuentes policiales.

El convoy también estaba integrado por una Toyota Hiace, color blanco, que conducía Orlando Ignacio Palacios, que el control ubicó como asesor de la secretaría General de la Entidad Binacional. Santiago Caputo se trasladaba en la camioneta Toyota Hiace, que se identificó ante la policía como consultor político y asesor del presidente Javier Milei.

Camioneta donde viajaba Santiago Caputo

Según el acta, Caputo requirió a la policía que no lo demoraran durante el traslado para evitar atrasos en el regreso.

Con respecto al grupo que viajaba en la camioneta, otras fuentes conocedoras del entorno de Caputo, definieron a Waisman como un “amigo” del asesor.

Waisman fue designado meses atrás como jefe de Seguridad e Informaciones de Yacyretá.

Según afirmaron fuentes policiales, uno de los ocupantes de los vehículos se identificó como un agente de la DEA, la oficina antinarcóticos de los Estados Unidos. Sin embargo, no existe corroboración documental de que efectivamente forme parte de la agencia.

Hasta ahora, las agencias de los Estados Unidos no se atribuyeron ninguna participación en la salida de Bolsonaro de Brasil.

Consultado por LA NACION, Santiago Caputo desmintió que hubiera sido identificado en el control vehicular. “De ninguna manera, no sé de qué estás hablando”, contestó primero. Luego, frente a detalles sobre el operativo, Caputo respondió: “Misterio”.

“Ni idea”, concluyó el asesor.