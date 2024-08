Santiago Caputo habló por primera vez sobre la restructuración de la SIDE y elogió a Mauricio Macri

Escuchar

Una de las voces menos conocidas desde que inició el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), pero que se alza con fuerza puertas adentro de la Casa Rosada, es la de Santiago Caputo, el asesor presidencial que lideró la campaña electoral de Javier Milei, que por primera vez se manifestó en una entrevista en donde habló sobre su rol cercano a los hermanos Milei, la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y su “excelente opinión” del expresidente Mauricio Macri.

Reacio a emitir su opinión en público, Caputo se estableció con el transcurrir de los meses como uno de los pilares fundamentales de la gestión libertaria y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Milei. A lo largo de ese camino, se le atribuye haber sido pieza clave en la reciente reformulación de la renacida SIDE, haber tenido injerencia en la salida del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y seguir muy de cerca toda la comunicación del Gobierno, en especial la operada por redes sociales.

Santiago Caputo y Javier Milei en la Casa Blanca, durante un viaje en Washington

En una entrevista que le realizó Manuel Jove, para el portal de TN, Caputo dejó en claro cuál es su función precisa en el Gobierno y por qué no posee un cargo formal dentro de la secretaría de la presidencia. “Me dediqué a la consultoría 15 años, pero jamás tuve ni tengo ambición de ejercer un cargo público. No tengo responsabilidades formales, simplemente trato de ayudar al Presidente y a Karina”, indicó el asesor de 38 años.

En ese sentido, destacó como una “gran novedad” la comunicación “de frente y con la verdad” del Gobierno hacia la ciudadanía. “Creo que la comunicación política y la acción política son una misma cosa. No creo en las recetas de marketing político. Creo que lo que importa es lo que se hace, no lo que se dice”, explicó.

Santiago Caputo dijo presente en el Congreso en el inicio de Sesiones Ordinarias

Por otro lado, Caputo fue consultado sobre participación en la SIDE, luego de que el gobierno disolviera la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restituyera una nueva secretaría con Sergio Neiffert -mano derecha de Santiago Caputo- como flamante secretario.

“ No tuve ningún rol formal en la reestructuración de la SIDE ”, aclaró el asesor, pariente del ministro de Economía, Luis Caputo, y del empresario Nicolás “Nicky” Caputo. “La reestructuración fue producto de la visión del Presidente de reformar el sistema de inteligencia que ha sido una cloaca los últimos 30 años. Fue fundamental el aporte de José Luis Vila y otros en ese diseño”, insistió.

Más tarde se anticipó a las posibles críticas que podría recibir del expresidente Mauricio Macri, quien este jueves hará un relanzamiento de Pro durante un acto en La Boca junto a gobernadores, intendentes y autoridades de su partido. En la tupida relación entre Macri y Milei, que se reunión este miércoles Olivos, el exmandatario considera que Caputo es quien influye al Presidente en la posibilidad de incorporar a más funcionarios del Pro en el esquema del gobierno nacional.

Santiago Caputo en las afueras de la Casa Rosada Alejandro Santa Cruz - télam

Sin embargo, consultado sobre el paso de Macri por la presidencia y su figura como referente político, Caputo reveló: “ Tengo una excelente opinión del presidente Macri. Conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso. Creo que sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar. Admiro la construcción que hizo el Pro los últimos años y aparte yo vengo de esa escuela”.

Además, le agradeció el apoyo en la elecciones y en lo que va de gobierno: “Estamos enormemente agradecidos por su apoyo incondicional al cambio que está llevando adelante el presidente Milei. Hemos tenido muy buenas charlas privadas, siempre es interesante escuchar a una persona que logró tantas cosas”.

Por último, se paró en la vereda de enfrente del kirchnerismo y postuló que se deben implementar medidas inversas a las aplicadas por Alberto Fernández, Cristina y Néstor Kirchner. ”Por definición, siempre hay que hacer lo contrario al kirchnerismo. Sí creo que dada la crisis terminal que heredó este Gobierno es mucho más importante el fondo que las formas”, evaluó.

