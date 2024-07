Milei y Macri se reunieron en la quinta presidencial de Olivos

Escuchar

El presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri mantuvieron una reunión reservada en la quinta de Olivos, poco antes de que el líder de PRO retome la actividad política y encabece este jueves un acto para fijar la postura del partido.

Según confirmaron a LA NACION altas fuentes gubernamentales, Milei y Macri se vieron este martes en la quinta presidencial, donde retomaron el diálogo tras el encuentro que habían compartido en Tucumán para la firma del Acta de Mayo.

En aquella oportunidad, Macri había dejado trascender su malestar por el destrato que, a su entender, había recibido por parte del Gobierno en la ceremonia. Tras aceptar regresar de Europa especialmente para la firma del Acta de Mayo, Macri interpertó que no había tenido un recibimiento adecuado y que los encargados de organizar el evento no tuvoeron un “buen comportamiento”. Por caso, notaron que las cámaras no enfocaron a Macri durante la cadena nacional. Se quejan de que solo apareció en tomas de planos panorámicos tanto en los momentos en que Milei se acercó a saludarlo como en el instante en que el expresidente ingresó al sector de invitados rodeado por Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli e Ignacio Torres.

Macri encabezará mañana el acto de relanzamiento de Pro en La Boca, donde aspira a exhibir musculatura política frente a la Casa Rosada. Asistirán desde el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Torres (Chubut) hasta las autoridades parlamentarias y referentes provinciales de Pro. En cambio, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei, y Horacio Rodríguez Larreta no concurrirán. Según argumentan cerca de la funcionaria nacional, Macri no le envió la invitación. Además, ella no coincide con la decisión de Macri de comenzar a diferenciarse de Milei.

En tanto, Larreta argumenta que no asistirá porque forma parte de la conducción de Pro. En concreto, no comparte el posicionamiento de Macri frente a la Casa Rosada. Él había optado no respaldar a Milei en el balotaje y considera que el líder de La Libertad Avanza no comparte los valores y principios de Pro. “Macri y Bullrich, con matices, quieren entregarle Pro a Milei”, dicen cerca del exjefe porteño.

Macri insiste en que se propuso reconstruir a su partido tras la derrota que sufrió en los últimos comicios y la crisis de identidad que atraviesa su fuerza por el inesperado ascenso de Milei en el poder. Mañana será el orador principal en el evento que se realizará en el salón Arenas Studios.

Primero, habrá paneles para presentar a las nuevas autoridades y referentes territoriales. Hablarán Soledad Martínez, intendente de Vicente López, Martín Yeza, nuevo titular de la Asamblea Partidaria, y Facundo Pérez Carletti, y los gobernadores. Luego será el turno de Macri.

El expresidente, que iniciará un raid mediático tras el acto, ratificará su apoyo al rumbo del gobierno de Milei, pero comenzará a marcar sus diferencias en materia institucional o de respeto a la libertad de prensa. A su vez, se espera que adelante su rechazo al pliego de Ariel Lijo, el controvertido juez que propuso Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. “No es buen candidato. Es una postulación rara, muy cuestionada por agrupaciones muy respetadas, no lo considera para la Corte”, repiten cerca del fundador de Pro.

Si bien el vínculo entre Macri y Milei se había enfriado por los últimos desplantes, el Presidente y el titular de Pro no interrumpieron el diálogo. De hecho, chatearon después de que el jefe del Estado definiera el desplazamiento de Julio Garro de la subsecretaría de Deportes por sus dichos en torno a los cánticos racistas de la selección argentina.