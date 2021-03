Santiago: cómo es el millonario megaestadio que hoy inaugura Fernández para apuntalar a Zamora

Santiago del Estero.- La provincia de Santiago del Estero vive hoy un día histórico, con los ojos del país puestos aquí, pendientes de la final de la Super Copa Argentina entre River Plate y Racing Club, lo que será el primer partido y la inauguración oficial del “Estadio Único Mare de Ciudades”, un megaemprendimiento que terminó costando $1500 millones. En el corte de cinta, previo al encuentro, participara el presidente Alberto Fernández, quien además visitará la localidad de Amamá, donde inaugurará la obra del “Canal de la Patria”. Estos dos actos serán, en cierta forma, el lanzamiento de la campaña de reelección del radical K Gerardo Zamora.

La presencia de Fernández acompañando a Zamora en la habilitación de estas obras, una el inicio de la misma, y la otra la inauguración del estadio, significan el lanzamiento del santiagueño con espaldarazo presidencial. No obstante, y aún con el desgaste propio de más de una década y media en el poder, los fuertes controles y restricciones que tuvo la provincia en el peor momento de la pandemia y las críticas fuertes de la oposición local que eso trajo y el escándalo de la niña Abigail en noviembre del año pasado, según sondeos propios y extraños al oficialismo los números de Zamora siguen siendo imbatibles, con grandes chances de repetir los números de 2017 cuando obtuvo el 72% de los votos.

La militancia “zamorista” del Frente Cívico, partido con el que el actual mandatario santiagueño gobierna la provincia desde marzo de 2015 y con la sola interrupción entre 2013 y 2017 cuando gobernó su esposa y actual presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, lanzó, semanas atrás, la reelección de su jefe político con una fuerte campaña virtual en redes sociales, principalmente en Facebook, la más usada por los santiagueños: “Para que Santiago siga creciendo, Zamora 2021”, rezaban la mayoría de los carteles que iban variando según la organización interna que lo publicaba.

Estadio Único Madre Ciudades, por fuera

Es por todos sabido la buena relación de Zamora con el Presidente Fernández, pero fundamentalmente con Cristina Fernández de Kirchner, quien en sus tiempos de Presidenta no dudaba en decir “ustedes tienen un gobernador de lujo”. El tránsito de la gestión de Macri, entre 2015 y 2019, fue compartida entre “Claudia y Gerardo”, ya que Claudia Ledesma tomó los primeros dos años y el actual gobernador los últimos dos de la gestión de Cambiemos. En ese tiempo Zamora se encargó de decir que era un “opositor constructivo” y Macri visito varias veces la provincia.

La obra del estadio debió haber sido inaugurada a mediados del año pasado cuando al “Madre de Ciudades” le habían asignado dos partidos de la Copa América de Selecciones, competición que quedó trunca por la pandemia de coronavirus. Fue una gran frustración para Zamora, ya que este evento era como la gran frutilla del postre a los festejos, también suspendidos por el virus, por los 200 años de la Autonomía Provincial.

El costo final del estadio fue de 1500 millones de pesos. La construcción arrancó en mayo de 2018, en un solar de casi 25 hectáreas ubicado a la vera del Río Dulce y pegado al Puente Carretero que une a las dos ciudades más importantes: la capital con La Banda. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) de MIJOVI (local) y Astori estuvieron encargadas en la construcción, que tuvo una ampliación presupuestaria del 49%, según las autoridades, “para cumplir con requisitos de FIFA y CONMEBOL en cuanto tecnología, conectividad y luces”.

Controversias con la obra

La obra, desde su inicio y hasta el día de hoy, produjo fuertes adhesiones y rechazos. En el gobierno santiagueño están convencidos de que “la enorme mayoría de los santiagueños apoya la obra, y quienes la cuestionan son gente que nunca nos votó y todo lo que hagamos lo cuestionan”. La oposición local siempre advirtió que “hay otras prioridades como caminos, agua, salud” antes que un estadio de esta magnitud, al que autoridades de CONMEBOL, en una inspección el año pasado, calificaron de “nivel europeo”.

Estadio Único Madre Ciudades

Días atrás trascendió un video de uno de palcos VIP centrales del “Madre de Ciudades” y muchos lo calificaron como “el lujoso palco VIP de Zamora”. Esto fue negado por el propio gobernador en una extensa publicación de Facebook, donde aclaro que ese es uno de los 24 palcos de ese tipo que para cumplir con las normas y estándares internacionales se deben tener para las autoridades. “Todos saben que no me gusta andar contestando a nadie, no es mi estilo. Pero siempre es bueno aclarar algunas cosas cuando la pronuncian como verdad revelada: el gobernador no tiene ningún palco en ningún lado, punto”, escribió.

Ante varias editoriales y críticas de medios nacionales a esta obra y otras de esta magnitud como el Autódromo Internacional y el Golf Club, ambos en Termas de Río Hondo, desde la gestión santiagueña apuntaron al “histórico centralismo porteño”. En su descargo, y siguiendo esta línea, Zamora indicó que “son 200 años de historia, donde la subestimación del centralismo hacia el interior, en muchos sectores, aún sigue viva. No somos mejores que nadie, pero tampoco somos menos que cualquiera”.