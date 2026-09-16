Santiago Cúneo defendió a Kicillof de las críticas de Myriam Bregman y le recomendó a la diputada que se haga “más vedetonga”

El dirigente y propagandista Santiago Cúneo, recientemente afiliado al PJ bonaerense conducido por Axel Kicillof, salió en defensa del gobernador luego de que la diputada nacional Myriam Bregman acusara al mandatario de “moderado”. Cúneo le recomendó que se muestre “más vedetonga”, más “trolita” y le ofreció como ejemplo a diputadas libertarias, a las que también agravió. Sus dichos generaron el repudio de la legisladora y de su compañero de bancada Nicolás del Caño, y un posterior contraataque de Cúneo.

El lunes, en su programa “Uno más uno, tres”, que se emite por un canal de streaming, Cúneo difundió un pasaje de una entrevista a Bregman en la señal de streaming Cenital, en la que la diputada del Frente de Izquierda-Unidad contestaba una pregunta sobre una hipotética fórmula presidencial integrada por ella y Kicillof. “Yo lo veo más a Kicillof con Santiago Cúneo. Entiendo que la gente puede ilusionarse. Si me muestran un gesto de Kicillof hacia la izquierda o el centroizquierda, se los agradecería. Genera esa ilusión en mucha gente que haya un gesto de no moderarse y todos los gestos que viene dando Kicillof son de una moderación casi extrema”, sostuvo Bregman en esa entrevista.

Tras el fragmento de Bregman, Cúneo −que se afilió al PJ bonaerense hace un mes, de la mano de un ministro de Kicillof− le salió al cruce. “Es Myriam Bregman. Yo le recomiendo al asesor de vestuario de Myriam: ponele tetas, abrile el escote, empezá a hacerla más trolita para que tenga un poco más de empatía con el electorado que busca, que es el de TN. Viste que en TN hicieron diputadas a varias putas. Las agarraron, las metieron en la lista de La Libertad Avanza. Ella ya es diputada, está más formada que las putas de La Libertad Avanza. Ya la peinan como si fuera un caniche, pelo lacio para abajo”, dijo Cúneo. “Para meterle un poco más de ganas, hacete más vedetonga. Clavá dos tetas 105. Hablá de sexo, porque si no, nos agotamos con el trotskismo”, afirmó también el dirigente peronista.

El exabrupto de Cúneo contra Bregman al defender a Kicillof

El kicillofismo oficializó la incorporación de Cúneo al PJ provincial el 10 de agosto, en la sede partidaria de la ciudad de La Plata. Cúneo completó allí su ficha de afiliado, acompañado por el diputado provincial Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown en uso de licencia) y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque.

Tras sumarse a la estructura partidaria, Cúneo dijo a LA NACION que mantiene su propio partido y que lo anotará “en el frente de Axel candidato a presidente”. El dirigente tiene como objetivo ser candidato a gobernador.

En su respuesta a los dichos de Bregman, Cúneo añadió: “En serio, vamos modificando el vestuario. Yo, con tal de que se vaya [Javier] Milei, resisto que nos voten los ‘troskos’. Sos un lamento boliviano, que Axel no nos mira, no nos hace un mimo, que es muy moderado. Mirá, amiga, Axel gobierna una provincia que el Gobierno le prende fuego todos los días, mientras vos vas al peluquero. De moderado no tiene nada, Axel gobierna, que es distinto. La responsabilidad de alguien que gobierna y la irresponsabilidad de alguien que es trotskista. Ahora, si ustedes lo quieren votar a Axel, son bienvenidos, no hay ningún problema, es gratis. Un tipo que gobierna no puede prestar atención a las boludeces que dicen ustedes”.

Ayer, en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Del Caño repudió a Cúneo, luego de repudiar a Milei y a La Derecha Diario por reproducir una imagen de Bregman modificada con inteligencia artificial en la que se la observa golpeada. “Así se refiere a nuestra compañera, a las mujeres. Esto que sucede con estos personajes como Santiago Cúneo lo tenemos que repudiar con toda nuestra fuerza”, remarcó Del Caño. El tema generó revuelo en la comisión, con expresiones posteriores de varias diputadas, tanto para despegarse de Cúneo como para defender, o criticar, a Milei.

Cascallares, Larroque y Cúneo, al formalizar la afiliación al PJ bonaerense del excandidato a diputado nacional X

En otro pasaje de sus reproches a la diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Cúneo la vinculó con La Cámpora, facción rival de Kicillof en la interna peronista. “Nunca plantearon salir de la coparticipación. No los escuché decir ‘Que Cristina no administre más con látigo y chequera la plata de las provincias’. Porque, cuando arreglan con La Cámpora, se llevan los bolsos de la marroquinería en efectivo”, acusó.

Bregman, por su parte, dijo al medio digital El Destape que “lo de Cúneo es misoginia, es violencia”. Y completó: “Claramente, tiene permanentemente estas expresiones. Lo que pasa es que, como siente que lo reconocen, como siente que le aceptan su afiliación en el PJ bonaerense, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo incorpora en su fuerza política, eso le da un plafón para seguir haciendo esto. No soy la única mujer que ataca, pero evidentemente me dirige muchos de sus ataques. Habla del origen judío de mi apellido. Es decir, es antisemita, es misógino, es machista”.

Myriam Bregman y Nicolás del Caño fabian-marelli-11419

Luego de las réplicas de Bregman y Del Caño, hubo otra andanada de Cúneo. En un video que publicó en la página web de su canal digital, se preguntó “¿Del Caño, me escuchás? ¿Estás ahí, Bregman?“, mientas filmaba un inodoro. Luego, apuntó al diputado: ”Escúchame, De Caño [SIC], ¿Por qué no te dedicas a defender los derechos de los trabajadores, pelotudo, en vez de las minorías sexuales, el feminismo, los pañuelos verdes y el aborto? Pedazo de tarado mental".

“Decile a tu compañerita [por Bregman], a la cual saliste en defensa heroica como si fueras El Zorro, o mejor dicho, como si fueras el sargento García, que deje de ir a la peluquería, qué mujer era Eva Perón”, finalizó Cúneo su contraataque contra Del Caño.