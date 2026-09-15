El Gobierno reúne a la mesa política en la previa al envío del Presupuesto 2027 al Congreso

La mesa política del gobierno nacional se reúne este mediodía en Casa Rosada, con la mira puesta en lo que viene en materia de agenda legislativa. El encuentro será en la antesala al envío este mismo martes del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. El envío fue confirmado a LA NACION por fuentes del Ejecutivo.

El tema del Presupuesto está previsto conversarse en el nuevo cónclave que será encabezado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Después del encuentro, que se realiza todos los martes en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se espera que se concrete el envío del Presupuesto a la Cámara Baja, donde está previsto que entre por mesa de entradas y no se prevé una presentación especial, a diferencia de otros años, cuando fue incluso el propio presidente, Javier Milei, el que hizo la presentación, hasta con una cadena nacional.

Tras el encuentro, se espera que se conozcan los principales números del Presupuesto rumbo a 2027.

A la hora de la defensa de la denominada “ley de leyes”, una vez que empiece su tratamiento en Comisión, está previsto que vayan los diferentes secretarios y subsecretarios de las distintas áreas del Palacio de Hacienda, como Carlos Guberman. No está en agenda que vaya el ministro de Economía y miembro de la mesa política, Luis Caputo.

Mientras que el presupuesto será enviado hoy al Congreso, el Gobierno tiene confianza en poder mandar durante esta semana el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, desarrollado alrededor de la causa Malvinas.

Si bien el proyecto, que prevé entre otras cosas el endurecimiento de penas a empresas que operan en la zona, inicialmente estaba pensado para poder enviarse este lunes, aún está sujeto a una serie de “retoques finales”. Así lo transmitió una voz de Casa Rosada que ubicó el trabajo actual del proyecto en el área de la Secretaría de Legal y Técnica.

El área a cargo de María Ibarzabal fue una de las que intervino desde que comenzó el desarrollo del mismo, anunciado por el presidente en una cadena nacional, casi dos semanas atrás. Legal y Técnica vino trabajando desde entonces junto a Cancillería de Pablo Quirno, y Defensa, bajo la órbita de Carlos Presti, en la redacción del proyecto, y se encarga de la versión final.

En el Gobierno están seguros de que a nivel parlamentario lograrán apoyo alrededor del caso, un importante acompañamiento, aunque no avizoran un tratamiento express del tema en el Congreso.

En el encuentro de mesa política de este martes también está previsto abordar el tema de la reforma política, cuyo tratamiento en Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado empieza este mismo martes.

El proyecto tiene como objetivo principal la eliminación de las PASO, de cara a los comicios de 2027, aunque la parada no parece sencilla.

En diferentes terminales del oficialismo advierten que el escenario para tener los 37 votos en el Senado que demandan las reformas electorales no es fácil. Y por delante se espera una fuerte negociación por los distintos aspectos del proyecto.

Allí tendrá un rol clave la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, quien días atrás ya advirtió dificultades para conseguir los votos. En tanto que cerca de Santilli, que lleva adelante el diálogo con los gobernadores, se muestran más optimistas.

En las últimas horas, tal como contó LA NACION, Karina Milei bajó una premisa de cara a las negociaciones que vienen con los aliados. “La definición de Karina es que no va a haber acuerdo político con ningún gobernador o espacio que no apoye la reforma política”, dijo una fuente de Balcarce 50 muy cercana a la funcionaria. “Es una postura muy razonable, lógica”, completó otro miembro del Gabinete.

Además de “el jefe”, Santilli, Bullrich y Luis Caputo, en el encuentro de este martes está previsto que estén el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.